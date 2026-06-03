Путин проводит в Питере свой любимый экономический форум с черной икрой, блэк джеком и избранными гостями с Запада.

Витрина России для богатых. И тех, кому не стыдно. Даже трампа прислал туда к нему какого-нибудь помощника главного дворника Белого Дома.

Будет снова рассказывать, как Запад гневается, а российские пенсионеры живут лучше каждый день и немецкие им завидуют. Догоняют америку. И нет лучшего инвестиционного климата, чем в России. Особенно для сотрудников ФСБ.

Украинские представители тоже решили приобщиться, кстати. Представляют там очень горячий ныне сектор украинского мил-теха. Наш основной драйвер экономического роста и инвестиционного любопытства.

Нельзя было пропустить такую площадку. Показать инвесторам возможности, заинтересовать их.

Интересно, что лучше иллюстрирует это собрание, визит хороших дронов на окраине Питера с последующим зажиганием нефтяных терминалов, или специальный гость этого сборища, румынский персонаж Андрей Тейт, известный мизогонист, торговец людьми и насильник?

Хотя с другой стороны, экономические форумы должны демонстрировать реальность. И реальность теперь такова.

Экономические форумы над государствами теперь таковы...