Москву пугает молчание Трампа

Захарова на форуме в Петербурге 3 июня изводила себя и всех вопросом, что именно 27 мая просил Зеленский в письме к Трампу и к Конгрессу кроме ракет для ПВО. Это вторая за неделю попытка кремлёвцев ввести в публичное пространство тему содержания этого письма, что показывает – разведка не смогла его добыть. Особенно настораживает кремль то, что Трамп не раскрывает содержание письма и даже не комментирует его факт.

Трамп держит несвойственную паузу, следовательно, что-то замышляет. Из Киева утечек тоже нет. Захарова изводится и заявляет: это письмо – "абсолютная пустышка с эффектом плацебо" и успокоительная таблетка для украинцев. Надеется, что с ней кто-то будет спорить и опровергать.

Захарова могла бы так не распаляться, поскольку уже вечером получила ответ из США от Палаты представителей. В ней 218 голосами против 204 принято решение приступить к обсуждению законопроекта "Ukraine Support Act". Проект предусматривает выделение более 9 млрд. долларов помощи Украине и ужесточение санкций против РФ. Из них 8 млрд. вливание в экономику на условиях кредита и около 1,3 млрд. закупка вооружений. Предлагается обсудить и возобновление ленд-лиза, который был утверждён осенью 2022 г., но не включён.

Происходит это в ситуации, когда Марк Рубио на слушаниях в Конгрессе чуть ли не по слогам произносил: Госдеп не видит смысла в дальнейшем продолжении посредничества США на переговорах и отношения с РФ будут нормализованы только после окончания ею войны против Украины. Это решение администрация Трампа окончательно приняла после третьей демонстрации РФ "Орешника" и крупномасштабной бомбардировки 24 мая.

За то, чтобы обсудить "Ukraine Support Act" в Палате представителей голосовали 211 конгрессменов от Демпартии, 6 республиканцев и один внефракционный. Республиканцы были против, чем отдали инициативу Демпартии в продвижении законопроекта. Мудрый ход, который вынуждает обамовское "левое" крыло в ней шагать в ногу с партией.

Можно не сомневаться, республиканцы при обсуждении поднимут темы коррупции, свободы слова, демократии и выборов в Украине, и будут делать их условием выделения денег. Республиканцы будут делать это не так деликатно и кулуарно, как Евросоюз. Так что, можно ожидать нового витка транзита на Банковой, кадровых ротаций и не только их.

Разумеется, не в стиле бартера – по десять ракет за прекращение издевательств над Червинским и Порошенко, и двадцать за открытие трёх телеканалов, возбуждавших Зеленского, и которые он закрыл в 2022 г., воспользовавшись войной. Будут настаивать на системных подходах.

Захаровой и кремлёвцам просто не суждено разгадать содержание письма Зеленского к Трампу и Конгрессу, так как это будет многостраничная и продолжающаяся переписка. Им лучше попробовать разгадать содержание молчания Трампа о войне и сосредоточиться на паузе, которую после встречи с ним взяли в Пекине. Через какое-то время США и Китай могут заговорить в унисон.