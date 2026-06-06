Жители ОРДЛО были уверены, что стрелять по Украине могут только они, а украинцы не решатся, но...

Украина изменяет ситуацию в войне. Не так быстро, как хотелось, но уверенно и последовательно. Это трудно понять и оценить, особенно после массированной атаки, которую россия снова нанесла по Украине, но то, что не видят в тылу, но видят наблюдающие за войной с разных позиций. Украина изменяет ситуацию в войне. Уже не только на россии, но и в ОРДЛО начали понимать – "Киев за три дня", "на Берлин" и "на Вашингтон" – это даже не мечты дурака, а диагноз, с которым нужно психиатрам, пишет Елена Степова для "Информационного сопротивления".

ОРДЛО все эти годы войны жило свободно, сытно, мирно, да еще и на две пенсии – русскую и украинскую.

Война была где-то там, жителей ОРДЛО больше интересовали разные льготы и выплаты, которые платили в мирных частях Украины.

12 лет жители ОРДЛО открыто врали об обстрелах и смеялись над реальными переселенцами, ведь большинство из тех, кто выбрал Украину, скитались без жилья и помощи, тогда как жители ОРДЛО получили справку ВПЛ, жили на оккупированной части Донбасса и свободно ездили в "бендер" получать.

Реально большинство жителей ОРДЛО за эти 12 лет хорошо нагрели руки на социальных выплатах, которые Украина толерантно и щедро выплачивала, не проверяя, жив пенсионер в ОРДЛО или нет, но на камеру российского ТВ всегда лгали, радостно, отдано, в унисон – "укро-хунта нас обстреливает".

На самом деле, за эти 12 лет жители Донбасса, который "бомбила Украина", не знали ни звука шахедов, ни звука дронов, ни звука ракет, ни звука артиллерии. Единственные выстрелы, которые слышали жители тыловых городов ОРДЛО, это были автоматные очереди, единичные выстрелы или подрыв гранат, которые взрывали в городах пьяные ополченцы .

Именно поэтому критическое большинство жителей ОРДЛО было уверено в победе россии и в том, что им никогда не придется отвечать за свои преступления.

В феврале 2022 года масштабные обстрелы Украины в ОРДЛО праздновали открытием шампанского.

Знаете, тогда происходила странная ситуация, вот вспомнила. В соцсетях ОРДЛО каждый день сообщали информацию о количестве жертв, разрушениях и оккупациях городов Украины. Представляете, писали, что оккупированы Харьков, Днепр, даже Канев.

В ОРДЛО эти новости вызвали восторг. Сколько мне угроз и гадостей тогда написали, когда получилась информация о "российских войсках без боя взяли Канев". В ОРДЛО все были уверены, что теперь нас, ВПЛ, "предателей Донбасса", как нас называли в ОРДЛО, расстреляют.

Этот информационный триумф был настолько сильным, что ни у россиян, ни у жителей ОРДЛО не было сомнения, что Россия за три дня оккупировала Украину до Львова.

Затем его затерли из соцсетей и россия, и жители ОРДЛО тихо сделали вид, что этого не было.

Но я не об этом, о том, что жители ОРДЛО все это время были уверены в победе россии и мечтали о том, как будут убивать украинцев и грабить Киев. Эта уверенность исходила из того, что по ОРДЛО со стороны Украины не был нанесен ни один ответный удар или по расположению частей коллаборантов или оккупантов.

Оккупационные войска в тыловых городах ОРДЛО чувствовали себя свободно. Расположение в хороших местах, базы отдыха, санатории, автобазы, школы, общежития, шахты. Вода есть, газ есть, бани есть, еда есть, еще и население несет и поесть, и попить, и себя на тарелочке с голубым крантиком.

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Вот именно тишина и безопасность в тыловых городах ОРДЛО, хорошая логистика, базы отдыха ротационных войск, склады боеприпасов… ОРДЛО стало этакой тихой гаванью войны, где оккупанты и коллаборанты были убаюканы безопасностью. оккупанты использовали ресурсы ОРДЛО по полной.

ОРДЛО и Ростовщина стали форпостами логистики войны.

Это очень беспокоило, поэтому я постоянно писала, что улучшение логистики войны со стороны Ростовщины и ОРДЛО несет большую угрозу.

Жители ОРДЛО, как и жители России, были уверены на все 1000 процентов, что за преступления они не понесут наказание, стрелять по Украине могут только они, а украинцы не решатся и не смогут ответить ударом на удар.

С каждым украинским дроном, прилетающим через ОРДЛО на Ростовщину, с каждой новостью из России о горящих НПЗ и военных базах уверенность коллаборантов и оккупантов "отрицательно растет".

Столько паники и вою "а нас-то за что", "где наше пво", "будет громко - две стеночки" я еще не слышала.

Украина изменила ситуацию в войне и дала хорошую оплеуху коллаборантам и оккупантам, уничтожая их логистику в самом их тылу, на украинско-российской границе.

Пограничные Луганщины, – а это Свердловск, Ровеньки, Краснодон, Антрацит, фундамент войны, логистика кафиров, где критическое большинство пророссийского населения, в семьях которых кто воюет или воевал против Украины, – уже месяц бодрствует, считает дроны, прилеты, сидит в подвалах, без воды и света, и наблюдает. караваны 200-х.

Украина изменила ситуацию в войне, потому что с начала 2026 года Украина совершила по ОРДЛО и россии более 1000 ударов беспилотниками средней дальности, нанесла удар по логистике оккупантов.

За последний месяц в городе Свердловске (Довжанск), а это последний город на границе с россией, уничтожены несколько складов боеприпасов, железнодорожная релейная, автобаза окупантов с личным складом, нефтехранилище.

Жители ОРДЛО впервые за 12 лет начали задавать себе вопрос:

– что с ними будет, если Украина станет уничтожать все логистические базы, которые оккупанты натыкали даже в школы и общежития.

– не станут ли они щитом для российских военных.

– что с ними будет, если Россия отступит, а Украина начнет освобождение оккупированных территорий.

Сейчас жители ОРДЛО, которые были на 1000 процентов уверены в военном превосходстве россии, того же ПВО, потеряли свои розовые очки, потому что украинские дроны не поддаются радиоэлектронному подавлению, их много, российское ПВО не может защитить ни ОРДЛО, ни россия.

А это другая война. Быть мишенью в ОРДЛО никто не желает.

Сбой в логистике окупантов болезненно ударит не только по фронту, но и по коллаборантам, потому что все продуктовые и промышленные группы товаров, как и топливо, в ОРДЛО завозят из России. Это уже тоже понимают обитатели ОРДЛО.

Что ж, это только "цветочки". Чем больше впечатлений будет получать ОРДЛО и Россия, тем больше паники и разочарований будет у тех, кто свято верил в могущество и неуязвимость России.

Жители ОРДЛО так часто кричали "бомбите Донбасс", что Вселенная решила осуществить и это их желание.