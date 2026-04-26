У россиян иссякли резервы, или Как сдулся министр экономики РФ

На прошлой неделе у министра экономического развития России Решетникова сдали нервы. Он публично начал плакаться, что "резервы в экономике России исчерпаны". Министр, конечно, имел в виду не те дутые резервы ЦБР или пустой Фонд национального благосостояния, а именно резервы для экономического роста.

Многие индикаторы показывают, что господин министр прав, и это подтверждали снижение инвестиций и кризис неплатежей, который захватил даже бюджетный сектор и государственные компании как Роснефть.

Секрет "путинского военного кейнсианства" завершил свое действие, а у экономического чуда россиян истек срок годности. Просто импульс, который был дан экономике России за счет увеличения государственных расходов, прекратил свое существование, как и большинство продукции российского ВПК, которую выстреляли на поле боя, или по украинским населенным пунктам.

Искусственно поддерживать гражданский сектор экономики правительство России не может, поскольку не имеет для этого ресурсов. На прошлой неделе правительство России уже выступило с официальным заявлением, сворачивающим государственную поддержку кредитования бизнеса.

Прогнозирую, что за 3-6 месяцев г-на Решетникова отправят "поднимать" экономику города Нижний Тагил.