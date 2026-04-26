У росіян вичерпались резерви, або Як здувся міністр економіки РФ

На минулому тижні у міністра економічного розвитку рф Решетнікова здали нерви. Він публічно почав плакатись, що "резерви в економіці рф вичерпані". Пан міністр, звісно, мав на увазі не ті дуті резерви ЦБР або пустий Фонд національного добробуту, а саме резерви для економічного зростання.

Багато індикаторів показують, що пан міністр правий, і це підтверджували зниження інвестицій та криза неплатежів, яка захопила навіть бюджетний сектор та такі державні компанії як Роснєфть.

Секрет "путінського воєнного кейнсіанства" завершив свою дію, а в економічного дива росіян сплив термін придатності. Просто імпульс, який був даний економіці рф за рахунок збільшення державних витрат, припинив своє існування, як і більшість продукції російського ВПК, яку вистріляли на полі бою, або по українським населеним пунктам.

Штучно підтримувати цивільний сектор економіки уряд рф не може, оскільки не має для цього ресурсів. На минулому тижні уряд рф вже виступив з офіційною заявою, що згортає державну підтримку кредитування бізнесу.

Прогнозую що за 3-6 місяців пана Решетнікова відправлять "піднімати" економіку міста Ніжній Тагіл.