Любые шаги по завершению российско-украинской войны – это не вопрос Киева, а вопрос Москвы. Мы хотим завершить войну с февраля 2022 года. Президент Зеленский и другие украинские чиновники каждые несколько недель говорят о возможности завершения войны с участием американских посредников. Зеленский отмечал, что они приедут, когда будет решен вопрос Ближнего Востока, однако сейчас он заходит в тупик.

Чтобы переговоры с участием США реально заработали, у Вашингтона должны быть реальные рычаги давления как на Москву, так и Киев. Сейчас таких возможностей нет. Дональд Трамп надеялся давить на РФ из-за цен на нефть и энергетические санкции, однако лицензии на продажу находящейся в море российской нефти продолжаются. Если война будет продолжаться и Ормузский пролив останется заблокированным, Соединенные Штаты не только продлят эти лицензии, но и позволят России продавать новую нефть, чтобы поддержать иллюзию баланса.