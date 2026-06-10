Главные причины обострения украинско-польских отношений

В последние дни многие пишет, что нынешнее обострение украинско-польских отношений имеет прежде всего (исключительно) рациональную основу. К сожалению, причины гораздо шире, и простых ответов и решений здесь уже нет.

Каковы главные причины нынешнего обострения. Не поводы, а именно причины?

Главные истории дня

– Многолетняя кампания "волынская резня", которую начал еще во времена Януковича Вадим Колесниченко. За последние четырнадцать лет эта история вышла за пределы исторического дискурса и стала одним из ключевых нарративов польского ресентимерта.

Я много лет говорил и говорю, что наша позиция исключительной глорифификации украинской стороны была непродуктивной и сейчас мы видим, в том числе, и последствия этой истории. Как и любой подобный межэтнический конфликт, волынская трагедия не имеет исключительно черно-белых тонов. А мы годы пытались зажать его именно в эту палитру. Но, если шире, нам все равно придется писать свою историю Второй мировой. Очень сложную и неоднозначную. Чем дольше мы это оттягиваем, тем больше мы попадаем в ловушки ресентиментов (собственных и наших соседей).

– Относительно небольшая часть польского общества не хочет признавать украинцев равными себе. Это не определяющий фактор, но из-за практически одномоментного большого наплыва украинских мигрантов мы имеем обострение этой "болезни". И эта болезнь опрокидывается на тех, кто еще пару лет даже не мыслил такими категориями. Здесь мы имеем проблему с одним из ключевых законов пиара: "живущие в негативном поле даже положительные события превращают в нейтральные или нейтрально-отрицательные".

Раз в неделю у нас большой скандал с участием украинца. Так какой-то блоггер заехал в парк на автомобиле и кичится тем, что он единственный, кто себе это позволил. Это другой выловил сома, который был любимцем местной публики. Все это приводит к созданию общего отрицательного фона. И Бандера, здесь только фоновой историей.

– Обострение борьбы на правом фланге, к сожалению, катализирует антиукраинские процессы. Сейчас уже проблема не в ПиС, а в ее будущих сателлитах – относительно небольших партиях, особо подчеркивающих свою радикальность в отношении украинцев. Социология сейчас показывает, что партия Качиньского не может получить большинство без этих сателлитов. И это тот случай, когда великий вынужден более активно и радикально мимикрировать под меньшего.

– Боязнь польских фермеров перед вступлением Украины в ЕС. Как говорил один наш министр: поляки не так боятся ядерной ракеты из РФ, как украинского агрария. До недавнего времени часть польского политикума считала, что благодаря Орбану можно будет и так не допустить Украину в ЕС. Сейчас Орбана нет, а потому нужно думать о других способах ограничить украинскую аграрку.

– Существуют также и конспирологические мотивы, которые стали активно распространяться в последние недели. Самый яркий – это немцы вразумили Зеленского назвать в честь героев УПА, чтобы потом поляки обиделись и не смогли стать главным распорядителем фондов по восстановлению Украины. А этими фондами управляла Германия. И в нашем случае, я не склонен умалять роль конспирологии.

Теперь главный вопрос, а что с этим делать, учитывая, что простых ответов здесь нет. К простым ответам относится и самое нелепое: обидеться.

Начать нужно с того, что ни в коем случае нельзя допустить эскалации, которая перешла бы в реальное русло и позволила бы действительно забрать орден Белого орла. Насколько я понимаю, некоторые шаги уже делаются. Краеугольным камнем остается и будет оставаться "волынская трагедия". Мы уже дали разрешения на эксгумацию. Но мы не институционализировали эту историю. У нас нет условного "главного историка" по этому вопросу, который должен быть ключевым спикером и выразителем идей Украины. Это не может быть Президентом. Мы должны построить информационную экосистему вокруг этого события, которое должно с одной стороны отойти от черно-белого восприятия, а с другой должно иметь информационные и финансовые способности менять нарративы. Переговоры о польской аграрке и вступлении в ЕС совпадут с выборами в Польше (октябрь 2027 года). Поэтому уже сейчас нужно разработать отдельный информационный план на этот счет и предоставить ему институциональные рычаги. Опять-таки это не должен затягивать на себя президент. Это должна быть сложная и разветвленная горизонтально ориентированная кампания.

И напоследок я еще раз хочу повторить то, что писал выше: мы не имеем права обижаться. В политике обижаются либо идиоты, либо невероятно сильные игроки. Слабый должен играть в игру, а не обижаться.