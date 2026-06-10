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Война в Украине

Укол украинского "скорпиона" станет началом конца для РФ

Виктор КаспрукВиктор Каспрук

Укол украинского 'скорпиона' станет началом конца для РФ
Укол украинского ''скорпиона'' станет началом конца для РФ

Российский диктатор, протянув руку к Украине, думал, что схватит "мышу", но натолкнулся на разъяренного "скорпиона", чей смертоносный укол станет началом конца для самой империи. Этот геополитический просчет кремлевского фюрера войдет в историю как классический пример стратегической слепоты, где кажущаяся слабость жертвы оказалась ее главным оружием.

В одном из старейших, авторитетных и уважаемых ежемесячных журналов в Соединенных Штатах The Atlantic, подробно освещающего темы политики и международных отношений, появилась статья политического аналитика Саймона Шустера "What's Eating 'Putin's Brain'?" (Что грызет мозг Путина?), с подзаголовком "Even Russia's leading warmonger has run out of ways to justify the Ukraine invasion" (Даже ведущий подстрекатель войны России исчерпал все возможности оправдать вторжение в Украину).

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Саймон Шустер пишет: "Ни один русский мыслитель не работал усерднее, чем Александр Дугин, чтобы рационализировать вторжение в Украину. Задолго до его начала Дугин разработал целую философскую систему, известную как "неоевразийство", чтобы объяснить, почему России, стране с самой большой сушей в мире, пришлось бы воровать землю у своих соседей и пришлось бы воровать землю у своих соседей. эту тему принесли ему прозвище "мозг Путина". Это преувеличивает его близость к российскому президенту.

Судя по последним заявлениям Дугина, у них закончились убедительные истории для повествования. Даже Дугин, десятилетиями фетишизированный идеей "цивилизационной войны" между Россией и Западом, похоже, передумал. В конце прошлого месяца он завершил торжественный пост в социальных сетях предупреждением о том, что Россия может проиграть войну. "С нынешними элитами, – написал он, – наши шансы не только на победу, но и просто на удержание страны в единстве критически низкие".

Путин действительно использовал "безумную философию" Дугина для оправдания агрессивной внешней политики России, легитимизации концепции "русского мира" и идеологического обоснования полномасштабного вторжения в Украину. Но если и он начинает сомневаться, то это свидетельствует о глубоком системном кризисе внутри самого преступного кремлевского режима и очевидном крахе идеологии, на которой строилась вся захватническая доктрина Российской Федерации.

Будущие историки будут анализировать ход русско-украинской войны через призму трансформации глобального миропорядка, технологической революции на поле боя и цивилизационного выбора народов.

Рассматривая современную архитектуру глобальной безопасности, мы сталкиваемся с беспрецедентным феноменом геополитической асимметрии. Когда классические концепты реваншистского империализма Московии терпят сокрушительное поражение от концептов сетевой устойчивости и асимметричного сопротивления.

Исходная стратегическая формула, которой руководствовался российский диктатор Путин накануне полномасштабного вторжения 24 февраля 2022, опиралась на традиционную великодержавную парадигму.

Кремль рассматривал Украину как де-факто "мышь" – пассивный объект международных отношений, чье существование, субъектность и геополитическая орбита определяются исключительно имперским центром в Москве.

Эта иллюзия базировалась на многолетней ложной оценке внутренней дезинтеграции украинского общества, непонимании эволюции национальной идентичности после 2014 года и вере в собственную гипертрофированную военную мощь.

Расчет строился на классической блицкриг-стратегии: скорая военная операция, демонтаж государственного аппарата, инсталляция лояльного марионеточного правительства и дальнейшее вовлечение Украины в неоимперский проект.

Однако эта концепция оказалась роковой проекцией прошлого века на современные реалии, проигнорировав качественный скачок в развитии украинской нации, которая за три десятилетия со времени обновления независимости Украины кристаллизовалась в совершенно новую социально-политическую реальность.

Вместо послушной покорной "жертвы", которую можно было легко увлечь по законам силы, Кремль столкнулся с феноменом мощного, организованного и всенародного тотального асимметричного сопротивления.

В этой метафорической плоскости Украина проявила себя как "скорпион" – не в смысле агрессии или как инициатор противостояния, а как субъект, применяющий смертоносное жало в ответ на угрозу собственному существованию. Умея действовать с беспрецедентной точностью, децентрализованно защищать свое жизненное пространство и наносить ответные удары, которые сковывают превосходящего по ресурсам врага.

Вторжение Московии в Украину в 2022 году стало не просто очередным этапом в истории геополитических конфликтов на постсоветском пространстве. Это и драматический урок для всего мира как стратегическая слепота руководства одного тоталитарного государства может привести к непредсказуемым последствиям.

И здесь важно отдавать себе отчет, что Кремль, возглавляемый диктатором, долгое время формировавший свой режим на принципах тоталитарной централизации и демонстративной силы, руководствовался ошибочной логикой оценки реальной силы Украины.

В глазах агрессора Украина выглядела как легкая добыча, ограниченная в ресурсах, экономически ослабленная, социально разделенная и способная быстро подчиниться внешнему давлению.

Главный просчет России заключался в ложном восприятии Украины как слабого государства. Этот стереотип долгое время формировался под влиянием пропаганды и игнорирования устойчивости украинских оборонных и демократических структур. Что и стало роковой стратегической ошибкой московцев.

На самом деле Украина, хотя не имела тех же материальных ресурсов и численного преимущества, что и Россия, обладала чрезвычайно ценным стратегическим активом – национальным единством и способностью мобилизовать внутренние силы в критический момент.

Украинская армия прошла через реформы, международную поддержку и боевой опыт с 2014 года, когда война на Донбассе и оккупация Крыма уже подготовили ее к защите государственного суверенитета.

Вместе с тем, общество сформировало коллективную стратегию выживания, которая сочетала гражданскую устойчивость, технологическую адаптивность и моральную решительность. Именно эта общность, эта "коллективная иммунная система" страны оказалась для агрессора неожиданной и разрушительной.

В момент, когда российский диктатор, поддавшись внутреннему тщеславию и иллюзии скорой победы, "протянул руку к Украине", он фактически столкнулся с разъяренным "скорпионом".

И этот образ не является метафорой без сути – он символизирует сочетание оборонной устойчивости и способности нанести чрезвычайно болезненный ответный удар на угрозу. Подготовленная, мобилизованная и мотивированная Украина смогла не только удержать свои позиции, но и нанести агрессору стратегические, политические и имиджевые потери, которые выходят за рамки отдельных боевых действий.

Геополитический контекст этого просчета Кремля очень важен для понимания глобальной динамики. Ведь ошибка нападающего заключалась в классической переоценке собственной силы и недооценке морального и психологического капитала противника.

Это пример того, как тоталитарная деспотическая система, полностью изолированная от критической обратной связи и механизмов самокритики, формирует искаженное представление о реальности.

Украина наглядно показала, что современная война – это не только вопрос численности войск или бронетехники, но и сложная комбинация информационной стратегии, мобилизации общества, международной поддержки и способности адаптироваться к изменяющимся условиям. Этот комплекс факторов превратил сторону, которую считали более слабой, в эффективного стратега, а путинскую империю в государство, оказавшееся в ловушке собственных иллюзий.

Важно также обратить внимание на долгосрочные последствия для самой Российской Федерации. Стратегическая слепота Кремля не ограничивается только военными или экономическими потерями. Она ведет к эрозии международного авторитета, внутренней легитимности и способности проводить внешнюю политику без риска катастрофических последствий.

В историческом измерении агрессия против Украины, вероятно, станет переломным моментом, когда концепция "незыблемого имперского величия" разбивается о реалии современной геополитики, где асимметричные конфликты и мобилизационная способность наций имеют решающее значение.

Эта страшная и кровавая война есть классический пример того, как восприятие слабости другого может обернуться собственной гибелью, если отсутствует способность адекватно оценивать внутренние ресурсы и мотивацию противника.

Она демонстрирует, что в современной геополитике стратегическая глухота, чрезмерная самоуверенность и игнорирование субъектности других государств могут оказаться катастрофическими для любой империи, независимо от ее исторического статуса, ядерного потенциала или экономических ресурсов.

Именно в этом контексте Украина предстает как символ нового типа государственной устойчивости: страны, которая способна превращать собственную слабость в ключевую силу и которая на практике доказывает, что даже ограниченные ресурсы в руках подготовленного и морально объединенного общества способны нанести смертоносный укол имперским амбициям.

Этот геополитический просчет кремлевского фюрера войдет в историю как классический пример стратегической слепоты, где кажущаяся слабость объекта нападения оказалась его главным оружием. Вместо быстрой капитуляции агрессор столкнулся с беспрецедентным всенародным сопротивлением, которое превратило каждый сантиметр захваченной земли в ловушку для оккупантов.

Ставка на раскол западного мира привела к его максимальной консолидации, а попытка уничтожить суверенитет соседнего государства лишь окончательно зацементировала его национальную идентичность и ускоряет интеграцию в глобальные структуры безопасности.

В геополитическом измерении Кремль добился результатов противоположных задекларированным: вместо ослабления Запада произошла консолидация и расширение НАТО, а сама Россия потеряла статус самостоятельного глобального полюса силы, превратившись в младшего сырьевого партнера Китая.

Эта попытка восстановить империю не только подорвала материальный фундамент Московии, но и лишила путинскую преступную власть внутренних ресурсов для модернизации, превратив процесс ее упадка в необратимую историческую тенденцию.

Ведь имперская ревизионистская авантюра Путина в Украине, продемонстрировавшая силу режима, запустила необратимые процессы его экономического, технологического и геополитического самоуничтожения.

Источник:viktorkaspruk.wordpress.com

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