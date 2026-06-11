Москва примет план Евротройки или ей придётся говорить с Европятеркой

Текст, который Макрон, Мерц и Стармер опубликовали 7 июня после совещания в Лондоне, – это де-факто письмо лидеров трёх стран Европы к кремлёвцам с предложением начать переговоры о прекращении РФ войны против Украины. Второе после публичного письма Зеленского к "путину" от 4 июня. Включен тот "мегафонный режим", выключить который в ноябре 2025 г. потребовал Песков, когда шло всепланетное обсуждение 28-ми пунктов мирного плана, опубликованных США по итогам переговоров с РФ.

В результате США не только выключили "мегафонный режим", но и отказались от роли посредника на переговорах Украины с РФ, так как сочли – частная дипломатия Виткоффа и Кушнера исчерпала себя. Теперь Виткофф может приехать в Москву только на похороны "путина" с расчётом, что откроется новое "окно" для встреч с Дмитриевым или с кем-то другим. Так что, причины в Москве, а не в том, что Трамп сейчас якобы не видит ничего, кроме Залива.

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Разумеется, Залив важен, но не может совсем заслонить РФ. Трамп следит за Москвой по-прежнему. Он сразу отреагировал на письмо Зеленского и на ответ "путина", и Песков счёл нужным 6 июня подчеркнуть – мы в курсе, что Трамп отслеживает ситуацию. Теперь и Зеленский объявил 9 июня, что получил ответ Трампа на письмо с просьбой о зенитных ракетах и лицензии для их выпуска, но раскрывать содержание не будет. На упрёк в том, что в Заливе стреляют, несмотря на перемирие, Трамп спокойно ответил – это регион, где во время перемирия всегда стреляют, но меньше, чем до перемирия.

Кремлёвцы считают нормальным то, что Трамп и Госдеп следят за ними, – это означает, они не теряют интереса. Но включение мегафонного режима через письмо Зеленского им очень не понравилось. Поэтому "путин" попросил выключить его, для чего и рассказал на форуме в Петербурге о бизнесмене из РФ, который в конце мая ездил в Киев потолковать с Зеленским. Хотел показать – мы не бездельники, переговоры ведём, у нас есть аналог Виткоффа, так что выключите мегафонный режим с письмами.

Фамилию бизнесмена не назвал по привычке чекистов из всего делать спецоперацию. Но Алексей Гончаренко, нардеп-мажоритарщик, сразу написал – это Абрамович. Откуда он узнал – неизвестно. Возник и другой кандидат – Михаил Фридман. Операция "Угадай, кто ездил в Киев" закрутилась и напомнила о рекламном слогане "Свій до свого по своє."

Но спецоперация быстро посыпалась, когда 7 мая сначала "Financial Times" написала с ссылкой на четыре источника, что к Зеленскому от "путина" приезжал Абрамович, и тот использовал российского олигарха как гонца. Вечером после совещания с Евротройкой это подтвердил Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

Британцы дали понять кремлёвцам – мы наблюдаем за вами и всё знаем, сепаратные переговоры не пройдут и передайте Маше Захаровой, нравится ей или не нравится, но европейцы будут сидеть за столом переговоров с РФ, а не под ним. Если потребуется, то можем "вякнуть" так, что мало не покажется.

Макрон, Мерц и Стармер могли опубликовать свой мирный план из пяти пунктов и без вызова Зеленского в Лондон. Он мог из Киева поддержать их план, но так как кремлёвцы замутили спецоперацию про некоего гонца и тихие переговоры, то пришлось лететь. Но не через Польшу, а из Молдовы, так как в польском политикуме есть мода воевать с УПА за Волынь и Подляшье. Кроме них во Вторую мировую войну играю ещё только в РФ и во Франции, но там она давно трансформировалась в гражданскую войну с семьёй Ле Пэн.

Евротройка из Лондона назвала кремлёвцам пять конкретных пунктов для обсуждения в дополнение к предложению Зеленского, чтобы они сами назначили дату и место встречи. В кремле оказались не готовы к обсуждению всего этого.

Песков в ответ лишь промямлил, нельзя говорить о перемирии и тем более о мире, и при этом давать оружие Украине и обещать давать его и после заключения мира. Песков понимал, что несёт настоящую пургу и пытался съехать на детей и "террористический киевский режим". Но не настаивал, так как знал – ему могут напомнить об отрубленных рашистами в 2014 г. руках у военнопленных за татуировки "Слава Украине!" и этим не ограничится.

Евротройка в любой момент может начать публикацию материалов "Преступления РФ в войне против Украины" под грифом Спецтрибунала. Это будет жёстче, чем мегафонный режим, и Москва не сможет сказать – это всё такие же постановки как в Буче. Поэтому Песков не стал уподобляться Захаровой с Лавровым и вяло наговорил то, о чём просили.

Евротройка ясно обозначила кремлёвцам ещё несколько тем.

Прежде всего, никакие двусторонние переговоры через Абрамовича или ещё кого-то с участием Буданова, которого Зеленский назначил ответственным за заключение перемирия до конца года, уже ничего не стоят.

Евротройка требует себе места на них по очевидной причине – она вложила в Украину столько денег, времени и нервов, что устойчивая "архитектура безопасности" в Европе уже невозможна без её участия. Москва сама создала эту ситуацию, когда стала кричать, что убьёт Украину, если её примут в Евросоюз. Теперь угрожает убить за это и Армению, но сначала обещает исключить её из ОДКБ, поскольку право РФ убивать членов ОДКБ не вписано в устав этого военного блока.

Создание устойчивой "архитектуры безопасности" в Европе без участия Европы – это нонсенс и московская блажь. Такую "архитектуру" уже нельзя свести к двустороннему соглашению типа несостоявшегося в 2022 г. Стамбульского, поскольку боевые действия чрезмерно затянулись и вышли из формата приграничной войны 2014-2016 гг. Поэтому соглашение по "архитектуре" должно быть только многосторонним, а не двусторонним.

Европе нужна устойчивая "архитектура безопасности", а не её призрак, и Евротройка требует это обсудить. Заодно РФ напомнили, что на этой планете кроме неё, КНР и США есть ещё Евросоюз и те, кто вне его, и вообще европейцы за многополярность и для всех, независимо от размеров государства.

Зеленский де-факто согласился с такой постановкой вопроса тем, что принял участие в совещании в Лондоне, а после него сообщил Sky News – я отослал Абрамовича передать, что остаток Донецкой области не отдам. Надо полагать, ни в ходе мобильной обороны, ни с референдумом, ни без него. Это можно назвать сожжением мостов, так как пункт о сдаче районов вокруг Краматорска, Славянска и Константиновки – единственное условие по выполнению которого РФ год как обещает объявить перемирие и начать переговоры по другим темам. Устойчивость такого перемирия РФ ничем не обеспечивает, кроме как тем фактом, что в 2014 г. она нарушила первое Минское перемирие всего через полтора месяца после его подписания и начала наступление на Дебальцево.

Параллельно Евротройка вернула Москве и её собственный нарратив о войне с НАТО, которую РФ ведёт с 2014 г. Если вы с нами воюете в Украине, то логично, что мы должны быть стороной переговоров. Поэтому поспешите согласиться на них в формате Евротройка плюс Украина, пока другие тоже не захотели принять в них участие. Тему снятия санкций с РФ можно будет обсуждать со всем Евросоюзом только после появления её подписи под пятью Лондонскими пунктами, поскольку вводил их он, а не Евротройка.

Туск уже хочет участвовать в них и поэтому 9 июня позвонил Мерцу с жалобой, если Евротройка и Украина что-то подпишут с РФ, то Польша может это и не признать. Также сообщил – Мелони разделяет его мнение и тоже хочет участвовать в переговорах.

Если кремлёвцы будут слишком долго запрягать, то им придётся вести переговоры не с Евротройкой, а с Европятёркой. Там у поляков будет обострённая историческая память и длинный список претензий к Москве. Можно не сомневаться, они потребуют компенсаций не только за советскую, но и за немецкую оккупацию, ссылаясь на то, что Москва сама распоряжалась репарациями. Обязательно поднимут тему Катыни и гибели вблизи неё в 2010 г. самолёта. Это может быть главной причиной, по которой Туска не пригласили в Лондон. Евротройке хватает и текущего польско-украинского обострения по истории.

Евротройка пока настроена предельно конструктивно и даже дала подсказку Москве, где удобно вести переговоры. Заявление министра обороны Болгарии о приостановке передачи Украине вооружений, прозвучавшее 9 июня, означает именно это. Болгария удобней, чем Венгрия, предложенная Петером Мадьяром, так как самолёт с делегацией РФ будет лететь над Чёрным морем, что не требует согласований с ЕС. Относительно оружия, то Болгария, похоже, просто исчерпала свой арсенал.

Реакция Москвы на предложения из Лондона – неопределённая, судя по спичу Пескова и другим показателям. Её можно описать так – и хочется, и колется, и мама не разрешает. В кремле не знают, что выбрать и для заполнения паузы запустили на пробу тему – пусть США приберут ядерный зонтик над Европой, а то нам страшно. Но это такое забегание вперёд, как выражается Песков, обсуждать которое можно лишь после подписания пяти Лондонских пунктов, вывода войск РФ из Украины, Молдовы, Грузии и Беларуси, а также демилитаризации калининградского региона и подобных тем. Трамп точно не согласиться потратиться на вывоз ядерного оружия из Европы, не получив взамен нечто существенное.

Поэтому пока кремлёвцы будут собираться с мыслями, то Европа обещает им помогать, вводя новые санкции, запрет с 2027 г. въезда всем гражданам РФ, и другими вежливыми методами. Финляндия обещает даже сбивать украинские дроны, если они будут лететь из РФ. Остаётся лишь уточнить, где на востоке проходит граница Финляндии. Беседовать с Европятёркой для них может оказаться сложней не только из-за любви поляков к истории, но и по причине любви Трампа к Польше.