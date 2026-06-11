Украина и Польша могут спастись только вместе. Или вместе погибнуть

Когда я слежу за новым раздуванием польско-украинского исторического конфликта, который снова угрожает ухудшить отношения не только между нашими странами, но и между нашими народами, у меня возникает огромный соблазн посмотреть на эту ситуацию не с позиции украинского журналиста, верящего в свою страну и ее будущее, и не с позиции Польши.

У меня есть соблазн взглянуть на эту ситуацию с позиции жертвы. Да, жертвы. Потому что в реальности, на которую все так любят закрывать глаза, я отношусь к народу, миллионы представителей которого столетиями жили на землях современной Польши и современной Украины. Жили, кстати, еще до того, как поляки поняли, что они – поляки, а украинцы – что они украинцы.

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Жили – а теперь не живут. Куда они, интересно, делись? Вы и сами знаете куда. Подавляющее большинство просто убили – в том числе моих ближайших родственников. Большое количество просто выгнали. И речь идет не только о Средневековье с его кровавыми эксцессами. Речь идет и о ХХ веке. О Холокосте, да. Но и все, что было до и после Холокоста. О погромах в Украине. О Едвабном, о Кельце. Об изгнании из коммунистической Польши. О диком советском антисемитизме. И украинцам, и полякам следует просто понять: об этом никто не забыл. И не забудет – ровно так, как украинцы и поляки будут помнить о жертвах Волыни.

Причем никакие привычные объяснения религиозных или экономических мотивов преследований в реальном мире не работают. Не работают объяснения, что всю эту атмосферу создавали коварные вражеские империи, россияне. Не работают объяснения, что "народные мстители" отвечали на коммунистические преступления, потому что среди членов этой бандитской партии было немало евреев. Надо всегда помнить: ответом на все эти мотивы было убийство женщин и детей. Что, возможно, ваш дед – украинский или польский – убил еврейского ребенка, а ваша бабушка – украинский или польский – еврейского ребенка выдала, и его отправили насмерть.

Что же я чувствую, когда меня от моих погибших родственников – и от тех, кто мог бы их убивать, – отделяет ровно одно рукопожатие? Я не чувствую желания отомстить. Я не испытываю желания упрекать и объяснять, какие памятники сносить и как называть улицы.

Я хочу видеть польский и украинский народы гражданами сильных государств, уверенных в будущем. Я знаю, что любое насилие над слабее происходит от национального комплекса неполноценности – от неуверенности в себе, от неспособности защититься и от желания согнать зло продемонстрировать собственную силу на том, кто защититься не может.

И я абсолютно уверен, что дорога к чувству собственного достоинства идет через уважение к тем, кто боролся за суверенитет и собственную государственность. Но такая борьба порабощенных наций никогда в истории не обходилась без преступлений, без разделения на умеренных политиков и радикалов, без убийц и без праведников. Люди – не работы. Я хотел бы написать "увы", но не напишу: иначе мы не видели бы этих чудес самопожертвования, когда рядом с теми, кто убивал и издавал, всегда были спасавшие ценой собственной жизни. Я всегда помню об этом, когда вижу аллею Праведников в Яд Вашем в Иерусалиме: сколько там украинцев и поляков! И мне жаль, что мы до сих пор достойно не чествуем тех поляков, которые спасали украинцев от собственных соотечественников, и тех украинцев, которые спасали поляков. Эти люди – настоящие герои.

Многие люди, уважаемые в украинском и польском пантеонах, вызывают у меня не только сразу, но и обычный страх. Да, страх. Страх жертвы – я хорошо помню все то, что эти люди делали, писали и говорили. Но я уверен: нужно дать народам возможность уважать своих героев на пути к государственному строительству. Тем более что ни один памятник не вечен. Мы это не раз видели во многих странах – от Соединенных Штатов до Франции или Германии. И я уверен, что многие люди, которых уважают в Польше или Украине, с течением истории исчезнут с постаментов. Вот только решать это должны сами украинцы и поляки – а не украинцы за поляков или поляки за украинцев.

А сегодня любой конфликт на исторической почве приводит к победе только одного государства. Государства, всегда стремившиеся диктовать всем собственное представление об исторической памяти. Которая никогда не признавала за собой никаких преступлений и всегда объявляла преступниками всех вокруг.

Любая раздор между польским и украинским народами неизбежно приведет к триумфу России. Победит она Украину – уничтожит и Польшу, какими бы иллюзиями о собственной безопасности в европейских структурах или НАТО не пытался защититься от реальности рядовой поляк. Надо наконец заметить, что мир в очередной раз изменился – и никаких гарантий безопасности ни у кого больше нет. Мы можем спастись только вместе. Или вместе погибнуть.