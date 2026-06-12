Путин проверял через Абрамовича готов ли Зеленский к капитуляции

Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что в Киев для переговоров с украинским президентом и другими представителями руководства страны приезжал российский олигарх Роман Абрамович – тот же Абрамович, который уже участвовал в переговорном процессе в 2022 году, пишет Виталий Портников для Vilni-media.

Впервые информацию о приезде "российского бизнесмена" в Киев обнародовал Путин во время Петербургского международного экономического форума – как доказательство того, что в Украине надеются переговоры и встреча президентов. Впрочем, Путин от встречи с Зеленским в очередной раз отказался, и многие даже подвергли сомнению сам факт приезда "бизнесмена" в Киев. Но даже в первые же минуты после путинского заявления многие говорили, что если кто-то и приезжал, то это могло быть только Абрамович.

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Потому что Абрамович – это не просто "бизнесмен", не зря же Путин, когда рассказывал о его вояже в Киев, назвал анонимного визитера "нашим коллегой" – о бизнесменах президенты, как правило, так не говорят. Абрамович – неотъемлемая и важная часть путинской системы уже 26 лет. Он был депутатом Государственной думы и даже губернатором одного из субъектов федерации – Чукотки, то есть государственным служащим, а не просто каким-нибудь предпринимателем. Его считают – еще с 90-х годов – человеком, отвечающим за сохранение накоплений власти. Именно поэтому Абрамович может звонить по телефону Путину, а Путин – Абрамовичу. Вовсе не с каждым "бизнесменом" у Путина такая телефонная связь.

Мы сейчас не постараемся понять, кто был инициатором поездки. В Киеве и Москве на этот счет будут противоположные версии. Однако даже если согласиться с русским – что это Зеленский пригласил Абрамовича в украинскую столицу – сам факт того, что Путин позволил олигарху уехать, уже свидетельствует о заинтересованности российского президента в диалоге. Вот только в каком?

Главная проблема российско-украинского диалога – это восприятие реальности сторонами. Если Зеленский может считать, что украинские удары по России должны убедить Путина согласиться на мир, по крайней мере, на перемирие по линии фронта, Путин может придерживаться совершенно иного взгляда на развитие событий. С его точки зрения, российская армия продолжает продвигаться, российская баллистика и другие ракеты – разрушать, а американцы погрязли на Ближнем Востоке, и им явно не к помощи Украины.

Зеленский готов был презентовать Абрамовичу картину реальности. Путин был готов проверить с помощью олигарха, готов ли Зеленский к капитуляции. Конечно, это та картина, которую мы наблюдали во время последнего саммита в "нормандском формате" в Париже в декабре 2019 года, когда встретились Зеленский и Путин. И это та картина, которая наблюдалась в 2022 году во время переговоров в Стамбуле. И эта картина вновь наблюдалась при попытке начать переговоры после победы Трампа. Украина все время предлагает России картину реальности, а Путин все время хочет понять, когда в Киеве капитулируют. Это настоящий день сурка!

Однако нельзя сказать, что ничего не меняется. В 2022 году, даже в 2025 году, никто и представить не мог таких ударов по России и того, что война будет происходить на территории обеих стран, создавая перспективы постепенного разрушения российского ВПК и нефтеперерабатывающих заводов. То, что Путин готов к миссии собственного олигарха в Киеве, означает, что он также ищет пути приостановления войны и минимизации потерь – пусть на собственных условиях, но ищет.

Вопрос лишь в том, будет ли в какой-то момент Путин готов к такой приостановке не на условиях украинской капитуляции, а на справедливых условиях. В настоящее время такие возможности выглядят маловероятными, и поездка Романа Абрамовича в украинскую столицу это только подтвердила.

Однако, если украинские удары по России будут достаточно эффективными и Украина получит дополнительные возможности защититься от российских атак, ситуация, когда Путин начнет отступать от своих максималистских требований, может выглядеть более реалистичной. И еще более реалистичной может выглядеть ситуация постепенного "угасания" войны в течение нескольких последующих месяцев или лет без проведения серьезных переговоров и подписания каких-либо обязывающих соглашений.