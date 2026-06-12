Историческую истерию Польши нужно игнорировать, а за рассыпанное зерно давать жесткий ответ

Винница попросила у польского города Кельце 15 списанных автобусов, потому что блекауты, и с троллейбусами трудно. Кельце сначала согласилось, но потом узнало, что в Виннице есть улица Бандеры, и потребовало ее переименовать для получения помощи. Ну потому что типа "Бандера ответственен за жертвы Волыни". Ясно, что Винница отказалась.

Ирония в том, что в Кельце в 1946 г. произошел еврейский погром. Поляки убили 42 еврея, хотя немецкая оккупация давно закончилась, и ни одной боевки УПА рядом не было. Если бы я хотел эскалации в польско-украинских отношениях, рекомендовал бы Виннице на день назвать улицу в честь жертв келецкого погрома.

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Однако я искренне считаю, что полуигнор польских исторических заявлений со стороны украинских властей – оптимальная стратегия на этом этапе. Не приставать к требованиям что-то переименовать и не делать громкие заявления – это правильный путь. По крайней мере, сейчас.

Скажу как военный максимально прямо и цинично. Никакие польско-украинские дебаты на исторические темы бессмысленны, пока мы не выиграем эту войну или РФ не вторгнется в Польшу. До этого – это просто пустая трата времени.

Мы должны как можно интенсивнее развивать сотрудничество в экономической сфере и быть глуше истерических заявлений в исторической сфере. За рассыпанное зерно должен быть немедленный жесткий ответ. При сотрясении воздуха – пожимание плечами.

ПиСи.

Владимир Куприй:

Заседание Совета города Кельце.

Смотрел вживую заседание Совета, на котором рассматривалось обращение к власти города Винницы по улице Степана Бандеры. Дискуссия была вспыльчива.

В целом депутатов - 25. Результат голосования: "за" обращение - 12, против - 11, воздержалось - 2. Обращение не принято".

Итак, с одной стороны, хорошо, что не приняли, с другой плохо, что большинство депутатов были за