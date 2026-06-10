Украина не вступит в ЕС в 2027 году. Следует ли из этого делать трагедию?

Визит европейской комиссарши по вопросам расширения Марты Кос показал, что ЕС принял базовую модель Мерца о поэтапном вступлении Украины в ЕС. Кос достаточно ультимативно дала понять: эта модель единственно возможна.

1. Украина предлагает согласиться с тем, что никакого вступления в ЕС в 2027 году не будет. Альтернатива – поэтапное поступление с участием (без права голоса) в основных структурах ЕС. Президент явно не удовлетворен таким развитием событий и по стечению обстоятельств не присутствовал в Киеве во время визита Кос.

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В то же время еврокомиссарки очень артикулированно обратили внимание оппозиции на то, что не нужно критиковать Президента за то, что Украина в 2027 не станет членом ЕС. Эта диспозиция на сегодняшний день и позиция ЕС вряд ли изменится в ближайшие годы.

2. Отбросив эмоции, следует четко осознать, как и в вопросе НАТО европейцы будут категорически против быстрого вступления. Главных причин три: во-первых, это Россия. Быстрое вступление Украины в ЕС усложнит переговоры с РФ, к которым Европа активно готовится. И поэтому стоит на старте откатиться от быстрого вступления Украины в ЕС, чтобы потом не откатываться под давлением России (аналог Бухарестского саммита НАТО). Во-вторых, ряд стран ЕС реально опасается украинской аграрки. И в-третьих, как бы это странно для нас ни звучало, но Европа все же держится на определенных принципах и правилах. И они потребуют принятия и имплементации ряда законов.

3. Хотя, в отношении третьего пункта (правила и принципы) следует все же обратить внимание на один важный момент: через различные структуры антикоррупционеров начат достаточно серьезный и массовый процесс замещения элит. И этот процесс является ключевым для Запада. И здесь имеется в виду не только смена политических, но и, что важно (возможно, важнее), экономических элит. Если еще проще: украинский производитель всегда меньше шансов в спорах с украинским государством чем представитель иностранного капитала.

4. Все это не означает, что уровень коррупции упадет. Ведь коррупция производна от управленческого кризиса, а не наоборот. Но это отдельная тема для разговора.

5. Украина, похоже, попытается все же потребовать четких сроков вступления в ЕС. ЕС сделает все возможное, чтобы эти сроки сделать максимально размытыми. Сейчас начинается большая политическая игра. Единственное, что можно сказать, так это то, что самой большой ошибкой будет стать в позу и сказать: мы требуем вступление в 2027 году. Нам нужно идти не от электоральной логики, а от прагматики, где есть два ключевых вопроса: реальное открытие европейских рынков и обеспечение финансирования Украины. Если следовать этой логике, срок вступления в ЕС будет вторичным.