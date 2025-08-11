Трамп на Аляске потребует определиться – будем бурить или бомбить

Польское издание Onet опубликовало 7 августа, на следующий день после приезда Виткоффа в Москву, проекта нового "мирного договора", но не указало, от кого получило его – от США или РФ. "Новое" в нём – это откладывание возврата оккупированных РФ территорий на 49 или 99 лет без конкретики и согласие Москвы на принятие Украины в НАТО. Публикация вызвала широкий эмоциональный резонанс, но как иногда бывает, две действительно существенные детали остались не замечены.

Первая, "новый" план – это старая идея кремлёвцев сделать из Украины две Кореи, но без проведения такой параллели. Вторая, "новый" план это повтор их старого нарратива, запущенного через профессора Соловья полтора года назад.

С начала весны 2024 г. профессор Соловей стал настойчиво внушать, группа "голубей" вокруг чемезова жаждет начать переговоры о прекращении войны с Байденом, но только так, чтобы сохранить физиономию. Сохранение её предполагает широкий набор вариантов от оставить Крым и "коридор" в него РФ до отказа от "коридора" и удержания Крыма ещё 15 лет, но с правом проезда в него россиян. Из остальных оккупированных областей РФ быстро выводит войска, но взамен с неё снимают все санкции. Вместо репараций – "жест доброй воли" в формате инвестиций на восстановление Украины, но и не без профита для олигархов РФ.

Об осуждении "путина" и путинизма Соловей не говорил по двум причинам. Первая, обсуждать такое, сидя в Москве, – палить "контору". Вторая, "путин" предусмотрительно уже лежит в холодильнике у профессора. Параллели с разоблачением Сталина, отставкой Хрущёва и другими играми Политбюро, плюс обещание учредить "прекрасную расею" в будущем, сигнализировали, что "голуби" чемезова в мавзолей "путина" не уложат, и даже возможно вынесут из него Ленина.

Кремлёвские "голуби" через Соловья публично взывали к Байдену, что готовы идти на самые широкие компромиссы, лишь бы вернуться в состояние до "руцкой весны" 2014 г. и к "бизнесу как обычно". Но когда Байден снялся 21 июля в пользу Камалы Харрис, стало очевидно, обсуждать всё это с Демпартией можно, но бессмысленно, и Соловей перестал щебетать про такое. Профессор перестал рекламировать "голубей" с кремлёвского чердака и начал пиарить "коршунов" и гибридную войну в странах Балтии и по всей Европе.

После избрания Трампа кремлёвцы пришли уже к республиканцам с нарративами как у Соловья. Трамп стал заговорщицки им подмигивать на публике и говорить, что хочет мира больше всех. Неофициальные переговоры активно пошли уже через неформала Виткоффа и мимо ведомства лаврова и Госдепа, а профессор стал пятым колесом в этой дипломатии и его переключили на приют для бездомных животных.

Назначение Трампом встречи 15 августа на Аляске после ультиматума о 10-12 днях – показывает, не только ему, но и всем в Белом доме окончательно надоела эта бесконечная болтология русских о мире с Украиной и безмерных кладовых матушки-расеи как плате за сохранение им физиономий. Команда Трамп требует от них конкретики. В первую очередь перестать стрелять, прежде, чем США начнут вкладывать в разработку "кладовок" в РФ, чтобы решить пару-тройку своих задач.

Одна из них – взять по контроль поток ресурсов, идущих из РФ в КНР, чтобы получить инструмент влияния на пекинское Политбюро на случай, если там вздумают захватить Тайвань, Филиппины, Вьетнам или Южную Корею. Похоже, для пекинского Политбюро такие шашни московского Политбюро с Белым домом не секрет, поэтому там смотрят на всю политику кремля с глубоким китайским прищуром.

Настолько глубоким, что могут даже согласиться обменять не только Украину, но и Беларусь на Дальний Восток, если Трамп сделает заманчивое предложение Си Цзиньпину при встрече. Для этого Трампу не нужно лететь в Пекин, так как весьма вероятно, что Си Цзиньпин прилетит в конце первой декады сентября в США для участия в Генассамблее ООН. Юбилей есть юбилей, особенно, когда намечена реформа Совбеза ООН и попытка окончательно решить "израильский вопрос", зависший с 1948 г.

Юбилей ООН – одна из важных причин, по которым у администрации Трампа тоже своей дедлайн, а кремлёвцы всё жевали и жевали прошлогоднюю резину про мир и свои кладовые. При этом не объявляли тридцатидневное перемирие, которого от них с апреля требовал Трамп, не прекращали рывки на фронте и террористические бомбёжки, чем и вывели Белый дом из себя. С "кладовыми" тоже есть три очевидные проблемы. Дмитриев может много чего наговорить Виткоффу про "кладовые", но есть проблема юридического оформления захода в них компаний из США по законам и понятиям РФ.

С 2022 г. есть опыт принудительного выкупа государством иностранных бизнесов в РФ за гроши. Поэтому, прежде, чем компании США согласятся вернуться, надо закрыть эти "хвосты". В итоге всё опять упрётся не только в правила ведения бизнеса и в судебную реформу, но и в переформатирование политического режима в РФ. Дмитриев обсуждал с Виткоффом тему условий возврата ещё на первых двух встречах, а Соловей давно обещает "транзит власти", который уже трансформировался в её "перехват". Так как их сроки всё переносят и переносят, то Трамп требует изобразить этот транзит с перехватом, и говорит, что кремлёвцы его больше с этим не разведут, как в 2018 г.

Другая проблема с "кладовыми" – их реальная наполненность, а третья – российский бизнес-менталитет. Они взаимосвязаны. Русо-совковый взгляд – главное выполнить план по добыче сырья, но для американца важен финальный продукт, а не промежуточные. В США хотят точно знать, сколько им придётся инвестировать, чтобы не просто добыть, но и вывезти на переработку и доставить потребителю. Дмитриев внятно ответить на такие вопросы не может, поскольку вряд ли кто-то в РФ может на них ответить, а в США не во всех случаях могут ответить, кто купит конечный продукт.

В результате к концу июля Белому дому стало очевидно, переговоры о мире со стороны РФ – это имитация и разводнияк под канонаду, а привязанные к ними беседы о кладовых и совместном бизнесе – это тёмные лес, в котором Иван Сусанин к своему удивлению и сам заблудился, и поляков подвёл. Правда, исследователи утверждаю, что это были не поляки, а литвины, если вообще не великорусские ополченцы, шедшие кого-то освобождать. Роль Сусанина и проводника в кладовые сейчас исполняет Дмитриев, но Виткофф не похож на доверчивого "поляка".

Так что, вполне логично, что Трамп не выдержал и выкатил кремлёвцам дедлайн до 8 августа. Заодно предложил разобраться сначала с миром, и лишь затем с кладовыми. В кремле поняли, Трамп не шутит, и можно ждать повторения операции "Паутина", когда спутник Притулы сдал СБУ координаты полсотни самолётов стратегической авиации РФ. Потом прилетел ещё раз и сфотографировал, что с ней сделали мелкие дрончики, которые могут поднять до ста грамм взрывчатки и живут в фурах.

В результате Виткоффа срочно пригласили к "путину", а через польское Onet сообщили, что готовы вернуть Украине все захваченные территории через 49 или 99 лет. Весной 2024 г. Соловей уверял, что готовы вернуть хоть завтра, но просят оставить Луганскую область и Крым за РФ на какое-то время. Если Трамп на Аляске хорошо поторгуется, то планка с 99 лет упадёт до уровня, озвученного Соловьём. Если Зеленский случайно будет в кустах на Аляске играть на рояле, то эту сделку сразу скрепят мокрой печатью. Если не будет, то скрепят потом, относительно чего есть несколько вариантов.

Профессор Соловей не просто так озвучивал согласие кремлёвцев вернуть территории, но не все, а частями, чтобы сохранить физиономию и смысл жизни многонациональному российскому народу.

Причин для этого к весне 2024 г. у них накопилось много. В частности, стало ясно, что никому в РФ военный флот на Чёрном море не нужен. Вероятно, даже патрушеву, разве что как повод устраивать праздники флоту и тешить самолюбие. Флот, который Турция не выпускает в Средиземное море, тем более в океан, и который можно расстрелять с берега, – это не военный, а потешный флот. Соответственно, ценность Севастополя как базы русских топляков упала до нуля.

С ним упала и ценность Крыма для РФ. Оказалось, никакой он не сакральный. Просто место отдыха для определённых слоёв интеллигенции и тех, кому профком дал путёвку и пинка, иначе они весь отпуск так и пролежали бы дома на диване. Ещё в нём можно складировать военных отставников, подражая Римской империи, и ядерное оружие. Но второе это слабое утешение, так как если будет ядерная война, то Москву от сноса Крым не спасёт, поскольку все знают, где принимаются решения, и что РФ лишь придаток к Москве. Если не станет Москвы, то тем, кто принимает решения, будет безразлично, что стало с Крымом и чей он.

Пресловутый Донбасс – это вообще мёртвый груз, который РФ в 2014 г. повесила себе на шею. Москва дотировать его шахты, как делали все правительства Украины со времён Кучмы, изначально не была намерена. Это было очевидно всем, кроме мудрого и гордого "народа Донбасса". Поверхностный уголь стали выбирать в "копанках" ещё с 2010 г. при Януковиче, а оккупация лишь ускорила этот процесс. Донецко-луганская агломерация как экономический комплекс умерла и её города стали скоплением блатных, безработных, вдов и пенсионеров под надзором полиции и коммунальных служб. Западную часть Донецкой области рашисты методично превращают в руины с 2022 г. Ценность имеет лишь аграрная часть Луганской области, захваченная в марте 2022 г. Поэтому Соловей и говорил, кремль просит сохранить её за РФ.

В кремле ситуацию оценивают почти адекватно. Поэтому пушилин и доложил на всю РФ "путину", что во вверенной ему Донецкой губернии третий год нет воды, а перекачка её из Дона в Северский Донец за 200 км не помогает. Пробуют разыграть "многоходовку", но пока сами не решили в какую сторону. В сторону пусть Украина перекачивает воду из Днепра в Северский Донец, пусть это делает ООН или пора из Донецка валить и забрать всех лавровских "наших людей". Можно разыгрывать сразу во все три стороны.

Кремлёвцев ничуть не меньше, чем Трампа, колеблет от совместно бурить с США у дмитриева до всех разбомбим у медеведева. Попутно ещё взвизгивает захарова и бубнит экс-дипломат лавров – внешняя политика РФ давно уже делается вне её МИДа. Трамп на Аляске будет требовать от кремлёвцев окончательно определиться – бурить или бомбить. Арсенал "карт" у него внушительный и включает полный запрет на торговлю всем с РФ. Лукашенко опять, вероятно, в курсе, откуда готовился удар, и может показать это на карте Трампа.