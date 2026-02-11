Путин шантажом требует от Трампа капитуляции Украины

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров призвал россиян не увлекаться американским президентом Дональм Трампом и рассчитывать, что тот поставит на место Украину и европейцев и заставит Киев согласиться с российскими требованиями.

Лавров подчеркнул, что состоялись уже два раунда переговоров в Абу-Даби. И хотелось бы, чтобы война завершилась, но россияне еще далеко не там. Это не первое заявление российского чиновника, в котором подчеркивается разочарование Кремля теми действиями, которые применяет американская сторона после Анкориджа.

И в ведущей российской деловой газете "Ведомости" со ссылкой на анонимного участника переговоров в Абу-Даби также подчеркивается, что Россия считает, что Соединенные Штаты не выполняют те обещания и обязательства, которые взяли на себя во время встречи президентов Соединенных Штатов и России.

Источник, а это может быть также представитель российского внешнеполитического ведомства, считает, что у Анкориджа Путин был готов пойти на уступки даже по территориальным вопросам. Конечно, не подвергая сомнению необходимость контроля Российской Федерацией над всей Донецкой областью.

Даже можно было добиться компромисса по численности Вооруженных сил Украины. Однако условием Россия, конечно, ставила очищение Донецкой области от украинских войск, а также экономическое сотрудничество с Соединенными Штатами.

В Москве говорят, что это вообще было обязательное условие прекращения российско-украинской войны, что, конечно, довольно красноречиво иллюстрирует озабоченность Путина экономической ситуацией собственной страны. Потому что возникает вопрос, какое отношение к завершению войны на российско-украинском фронте имеют экономические отношения между Москвой и Вашингтоном.

Однако с тех пор Россия так и не увидела от Соединенных Штатов никаких доказательств того, что Вашингтон готов идти навстречу Москве. Украина не согласна с выводом войск с территории Донецкой и Луганской областей, а Соединенные Штаты последовательно вытесняют Россию с энергетических рынков и вводят против нее экономические санкции.

Таким образом можно считать, что Россия, несмотря на очевидное нежелание Путина ссориться с Дональдом Трампом и в диалоге с действующей американской администрацией, не видит никакого реального прогресса. Об этом и говорит Лавров.

И это в известной степени отражает несколько тенденций сразу. Первое, что Путин начинает отдавать себе отчет, что с помощью Трампа ему не удастся добиться ни капитуляции Украины, ни того, что европейцы перестанут помогать нашей стране в ее сопротивлении Российской Федерации.

Второе – это то, что украинская оборона приводит со временем к тому, что российская экономика действительно начинает находиться на грани выживания. Именно поэтому российскому президенту так нужно так называемое всеобъемлющее экономическое партнерство с Соединенными Штатами.

Ведь это экономическое партнерство должно предусматривать отмену санкций против Российской Федерации, ее возвращение на энергетические рынки, прежде всего, на энергетический рынок стран Европы, а также возможность сохранения российских активов, сейчас замороженных в Европейском Союзе, и передачу их в Российскую Федерацию.

В-третьих, то, что Путин использует переговоры между Россией и Украиной исключительно как инструмент шантажа как украинской стороны, так и Соединенных Штатов, но не надеется на то, что эти переговоры могут привести к каким-либо конкретным результатам.

Когда министр иностранных дел Российской Федерации говорит о том, что вряд ли этот процесс быстро приведет к какому-то реальному результату, он прежде всего подразумевает, что переговоры вряд ли скажутся на предвыборных позициях Дональда Трампа накануне выборов в американский Конгресс.

А мы с вами знаем, как серьезно президент Соединенных Штатов относится к таким довыборам, от которых может зависеть и его способность воплощать в жизнь собственные амбициозные планы и даже возможность находиться у власти до 2029 года, если демократы установят контроль над обеими палатами Конгресса.

Так вот, как раз главным инструментом шантажа Российской Федерации является демонстрация Трампа того, что Москва не допустит его миротворческих усилий, которые должны завершиться успехом в преддверии довыборов и продемонстрировать, что он способен завершить российско-украинскую войну.

А если Трамп так заинтересован в том, чтобы она действительно подошла к концу, мы видим, что он должен давить не на Россию, а на Украину и на Европейский Союз. То есть заставлять Киев соглашаться с российскими условиями, которые, по расчету Кремля, могут привести к дестабилизации внутренней ситуации в Украине и облегчить действия российских войск.

А на эти войска Путин продолжает надеяться. Вот и сейчас военные эксперты говорят о развертывании новых российских войск на восточном и южном направлениях, что может свидетельствовать о желании Москвы подготовиться к новому уже весеннему наступлению на украинские позиции.

Или же развертывание этих войск и ресурсов является новым элементом путинского блефа как раз с целью надавить и на Украину, и на западные страны, подчеркнуть, что если они быстро не согласятся с его условиями, среди которых территориальные уступки Украины, ее идеологическое переформатирование в сателлит Российской Федерации и отмена санкций против Украины.

Однако на фоне того, что фактически ни к каким стратегически важным результатам не привело и нынешнее российское наступление, эти элементы блефа Москвы прежде всего рассчитаны на одного единственного зрителя, президента Соединенных Штатов.

И сигналы, которые теперь с помощью Лаврова Путин адресуют Трампу, прежде всего, связаны с желанием убедить американского президента более эффективно заставлять Украину и наших европейских союзников согласиться на шантаж российского президента и его окружения, поддерживающего идею бесконечной войны и дестабилизацию страны и Запада.