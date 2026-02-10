Товарищ Си поставил задачу сделать юань глобальной валютой

Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сделать юань мировой резервной валютой. Сделано это было пафосно в статье для журнала Коммунистической партии Китая Цюши.

Следящий за темой КНР знает, что это уже не первая попытка товарища Си заявить о посягательстве на глобальное лидерство юаня. Что-то такое уже было в 2024 году. В 2025 была попытка запустить цифровой юань на глобальной платформе, чтобы вытеснить USDT. Но что-то не очень выходит, в силу объективных причин.

А тут еще и самые лучшие друзья китайцев – россияне – их очень сильно подвели. Высокопоставленный чиновник Сбербанка России неожиданно заявил, что в России спрос на кредиты в юанях был и остается малым, мол из-за того, что есть проблемы с ликвидностью в этой валюте.

Я так понимаю, что в Сбербанке России не читают журнал Коммунистической партии Китая "Цюши", а зря (сейчас вообще непонятно, как в Сбербанке РФ можно брать на работу без знания китайского языка). В то же время, как перед китайскими коммунистами стоит амбициозная задача: сделать из юаня мировую резервную валюту (с нынешней долей юаня в глобальных резервах центральных банков на уровне 2-3% это просто невозможно), российские друзья наговаривают на слабую ликвидность юаня. Как-то неловко вышло.

Но если серьезно оценивать амбициозные заявления руководителя КНР, то они имеют основания, но в очень долгосрочной перспективе. В современной структуре глобальных резервов центральных банков юань занимает менее 3%. Чтобы вернуть ситуацию в пользу КНР и вытеснить доллар и евро, нужен очень сильный глобальный катаклизм.

Думаю, что текущее заявление на глобальное лидерство юаня товарища Си было сделано больше для внутренней аудитории. Недавнюю попытку военного мятежа нужно как-то перекрывать хорошими новостями для народа.