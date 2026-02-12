МОК бессилен: как украинские спортсмены сломали систему запретов
Yaryna Klyuchkovska напомнила абсолютно гениальную аналогию кейса Владислава Гераскевича с кейсом Колина Каперника, американского игрока в американский футбол, который становился на колено во время исполнения американского гимна, чем создавал нереальный батхерт для тысяч людей.
Компания Nike решила пойти на риск и использовать эту энергию в своей кампании. Я показывал этот кейс на своих парах в Национальном университете "Киево-Могилянская академия" на курсе по кризисным коммуникациям.
Кейс был уникален тем, что я всегда учил, что бренд никогда не сражается. Он удовлетворяет потребности своих потребителей. Я показывал этот кейс потому, что в нем бренд сознательно пошел на войну, ожидая сопротивления (кроссовки бренда стали сжигать по всем штатам США), и шел на эту войну. чтобы выиграть несравнимо больший приз – историю!
Я, когда просматриваю это видео, буду оргазмировать от наслоенности смыслов, которые в него заложены.
У нас сейчас есть уникальное самопожертвование одного спортсмена, которое может стать историческим поворотом.
Что касается Бубки и других членов МОК, я вскоре подготовлю пару расследований. Минспорта не следует грезить об этом руки.
Но, Ярина тонко и точно уловила те возможности, которые открывает данный кейс. Вот что бы я сделал:
- Надо выйти на бренды, готовые пойти на войну против МОК, в обмен на потенциальные экстра прибыли от того, что Гераскевич будет носить их аксессуары или одежду. Нам нужны бунтующие компании, которые увидят коммерческую выгоду в нашей инфовойне.
- Надо немедленно диджитализировать кейс во что бы то ни стало...
Всемирная игра Roblox реализовала на своей платформе Olympic World ( https://www.roblox.com/games/16017695597/Olympic-World ).
Надо немедленно договориться с компанией о создании и продвижении скинов Гераскевича и шлема внутри игры. Если они не согласятся – пойти в сообщества программирования Роблокса, и сделать сетевое продвижение.
- Диджитализировать оскорбления погибших олимпийцев. Да, это трудный вопрос и нельзя допускать цинизма. Но их память чествовать можно по разному. Есть простор для дискуссии.
- Коммерциализировать историю с шлемом. Мерч должен быть везде.
- Масштабировать покрытие. Гераскевич должен стать открытым кодом, который могут использовать все желающие. Для этого необходимо допустить каких-либо директив со стороны минспорта или НОК или федераций. Пригласить лекторов и экспертов, которые могли бы поработать с федерациями, объясняя тренерам и спортсменам тактику поведения в коммуникационном пространстве. Разве что это нужно синхронировать с Минспорта.
Это – черный лебедь.
Мы можем на нем еще нормально полетать, если не замыкаться на доказывании неправоты МОК, а переписать мировые правила олимпийского спорта.
В том и есть разница рефлексивного подхода и подхода противников. Противодействители пытаются выиграть в существующей рамке правил. Укробуддисты – изменяют правила под себя.