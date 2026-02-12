За год "Слуги народа" и "Единоросы" осознали – Трампа и республиканцев лучше не злить, если не планируете крупный конфликт. Осознание этого к первым пришло после изгнания из Белого дома "лучшего в мире торговца". Ко вторым после встречи на Аляске, откуда они уехали тоже без обеда. Трамп не шутил, когда говорил во время выборов, что будет давить на обе стороны.

Поэтому резонен вопрос: как долго они смогут продавать Трампу дежавю 2025 г. из порционных обменов пленными и неформального энергетического перемирия вместо полного прекращения огня по всей линии фронта. Это его уже явно не устроит.

Поэтому он написал 29 января в "Социальной правде", накануне второго раунда в Абу-Даби, что "путин" обещал ему по телефону неделю не бомбить теплоэнергетику Украины. Трамп сделал оригинальный ход – поставил кремлёвцев в ситуацию, когда все восприняли бы бомбардировки как попытку сознательно сорвать встречу в Абу-Даби, и Дмитриев был срочно послан во Флориду к Виткоффу для прояснений.

В это время на Банковой сделали свой ход – в субботу 31 января Шмыгаль заявил, что в Киеве произошёл масштабный сбой в энергосистеме, поэтому остановлено метро, подача воды и тепла. Он признал не доверять информации в соцсетях, что причиной сбоя стала кибератака. Шмыгаль выгораживал Фёдорова как экс-министра цифровизации, который должен был обеспечивать киберзащиту. В версию Шмыгаля никто, тем более в Европе и США, не поверил. Там есть свой опыт выдавать кибератаки за просто технические сбои.

В результате завирусилась комбинированная версия из сбоя и кибератаки. Этого факта оказалось достаточно, чтобы встреча в Абу-Даби сместилась с 1 на 4-5 февраля. Почему рашисты весь январь устраивали в Киве именно на выходные масштабные отключения и блэкауты и всякий раз точно поражали цели, так и остаётся без объяснений.

В Белом доме заподозрили: обе стороны пробуют сорвать второй раунд в Абу-Даби и Виктоффу с Кушнером пришлось туда лететь, вопреки анонсу, что их там не будет. По линии НАТО с инспекцией в Киеве срочно 2 февраля приезжал Рютте, и его сводили к ТЭЦ-4, повреждённой двумя неделями раньше. В кремле и на Банковой поняли, что от встречи уклониться не удастся и поэтому загодя согласовали обмен пленными 157 на 157, который стал первым за полгода. Провели его 5 февраля в последний день переговоров, чтобы Трамп увидел – подвижки есть. Виткофф в этот же день победоносно объявил, что в Абу-Даби достигнуто соглашение о ещё одном обмене пленными в ближайшее время.

Но после этого 6 февраля в пятницу Генштаб впервые официально сообщил, что ракета "Фламинго" существует и даже поразила некий ангар или сарай на базе в Капустином яру. Осинтеры подтвердили – дыра в ангаре есть, но сложно сказать, когда она появилась и чем её сделали – ракетой или дроном. В контексте переговоров это выглядело как дразнение гусей в кремле. Для симметрии в ночь на субботу 7 февраля в Киеве как по расписанию дважды была воздушная тревога: в полночь и после 4 утра, после чего наступил блэкаут, традиционный для выходных. В результате Банковая и кремль могли жаловаться Трампу на обстрелы и невозможность вести переговоры в такой обстановке.

Кремлёвцам понравилась идея с блэкаутами, и они тоже объявили 10 февраля о полном отключении света в Белгороде. При всей неоднозначности таких ходов они дают Трампу основание жёстко потребовать минимум "ракетной тишины" для переговоров. Максимум – перемирия на месяц, чего он вместе с европейцами требовал от Москвы весной 2025 г., и от чего кремлёвцы категорически отказывались.

На данный момент у Трампа появляется ещё и новое оружие, которого не было весной 2025 г. – файлы Эпштейна. Раскручивать их против Трампа начали Демпартия и некоторые иностранные структуры, но республиканцы сделали ход в стиле использования энергии врага против него самого. Поэтому открыли доступ к 3,5 млн. страниц из папки Эпштейна и оттуда пополз "русский след" и более жирный, чем на этикетках "Колбаса со следами мяса".

Кремлёвцы заподозрили, что американцы придерживают "русские специи" из файлов для некоего торжественного момента и в результате профессор Соловей начал на ходу переквалифицироваться из эксперта по холодильникам и "чёрным мессам" в инструктора по сексу и гида по острову Эпштейна. В кремле догадываются, что будет "прилёт" с этой стороны, но не знают какой и куда.

В контексте этого нового оружия Трампа находится и появление в Абу-Даби адмирала Костюкова из патрушевского гнезда. Делегация от Украины в Абу-Даби была в два раз больше, чем делегация от РФ. Но от присутствия Костюкова кое-кто в ней ощущал себя очень неуютно, так как переговоры отчасти выглядели как встреча куратора из ФСБ со своими агентами. Похоже, спецслужбы РФ сигнализируют американцам, если перейдёте некие "красные линии" с Эпштейном и вообще с компроматом, то мы засветим агентуру в высшем руководстве Украины и превратим её из символов сопротивления в пепел, как это было с Надей Савченко.

В этот контекст укладывается и новый "шпионский скандал" в США, поднятый через "Гардиан". Его сюжет – директор нацразведки Тулси Габбард засекретила подозрительный телефонный разговор кого-то из администрации Трампа с некой иностранной разведкой в 2025 г. Кто, о чём и с кем говорил – неизвестно, но пофантазировать можно.

Похоже, в кремле всерьёз опасаются не столько вскрытия "валдайского холодильника", как "русских специй" из папки Эпштейна. В 2013 г. вступил в силу нашумевший "Закон Димы Яковлева", запрещающий гражданам США усыновлять/удочерять детей-сирот из РФ. Если выяснится, их поток шёл на остров Эпштейна при содействии ФСБ и девочка, делавшая минет Трампу, была из РФ, то это станет ядерным ударом по всем хранителям "традиционных ценностей" в кремле и в Госдуме, включая голограмму с Жириновским. После такого даже Ким Чен Ыну будет неудобно приглашать русских в КНДР и пожимать им руки.

Пока этот файл имеет пометку "Непроверенная информация" и эпизод нельзя подвести под статью об изнасиловании. Только о растлении, но с огромной натяжкой, так как Трамп точно был у неё не первым, и вряд ли последним. Вероятно, рашистам таки придётся уйти с Запорожской АЭС, чтобы на файле осталась пометка "Непроверенная информация".