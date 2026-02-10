ВСУ прорвали фронт в Запорожье на 16 км, — росСМИ вторые сутки на ушах. Украинский Генштаб пока не подтверждает, но это обычный стиль. Наши не спешат, пока железобетонно не закрепились.

Кроме того, есть успехи в Харьковской области. 18-я дивизия ВС РФ, зашедшая сюда для создания "буферной зоны", начала терять восторженные населенные пункты. Так, в Чугуновке находившиеся под ударами ВСУ в мороз российские военные начали сдаваться в плен.

Также активно сдавались в плен оккупанты во времена Яра.