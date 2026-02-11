Европе нужны еще два года войны в Украине?

Руководитель Мюнхенской конференции безопасности сказал то, что думает большинство европейцев: война в Украине им выгодна и должна длиться еще пару лет. А если нас это не устраивает – мы неблагодарные существа.

1. Если очень коротко, все ждут выборов в США и проигрыша респов. Это выгодно Европе, потому что о них немного забудут и появятся предохранители против условной и не очень Гренландии. Это выгодно России, которая всегда ставит хаотизацию процессов. Это выгодно Китаю, понимающему, что в такой турбулентности Трамп будет ослаблен. Это не выгодно только нам. Ибо ослабление Трампа не повлияет положительно на ход нашей войны.

2. Если несколько шире: Европа входит во время решения экзистенциального вопроса: они должны стать самостоятельным игроком (концепция Мертвеца) или играть в диверсификацию между Китаем и США (концепция Макрона). Есть еще третий вариант – ничего не делать (концепция многих). Но для перегруппировки и создания армий нужно еще как минимум пару лет.

3. Вообще, если прочесть мюнхенскую декларацию, то создается впечатление, что "зима пришла неожиданно" и все беды от США. Своей вины ЕС не видит. В конце концов, все это было бы малоинтересно, если бы у нас не было войны и мы не были зависимы от ЕС настолько критично.

4. Отдельно хочу обратить внимание на концепцию "неблагодарности Украины". Об этом говорит время политиков в Польше, это говорил несколько раз Трамп. Сейчас об этом заговорил руководитель Мюнхенской конференции безопасности. Это действительно очень плохой сигнал для нас. И он нуждается в отдельной коммуникационной стратегии. Не обиженных обвинений в стиле "сам дурак", а стратегии. Потому что политики не обижаются.