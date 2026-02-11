Зачем в России ограничили Telegram?

РФ, телеграм, youtube, семья Кириенко и выводы для Украины

С подачи "Роскомнадзора" ограничили скорость доступа к Телеграму. Это породило активное обсуждение в российском и украинском сегменте сети. Часть украинских ЛОМов радуется панике российских военкоров, часть указывает на "телегу" как средство связи российских военных. Тоже не без удовольствия. Логично и основано на фактах. На этом фоне ушла в тень новость о практически полном бане Youtube в РФ.

Но если отмотать ленту новостей на пару месяцев назад, может создаться странное впечатление: в Украине активно обсуждался тот же вопрос – ограничения либо запрет "Телеграма". Как средства российской пропаганды. Получается, Москва подыграла Киеву? Отнюдь. Суть в другом.

Российские власти активно ведут работу по созданию ядра того, что они называют "суверенным интернетом". То есть пытаются пересадить пользователей внутри РФ на платформы, контролируемые спецслужбами. Где, соответственно, весьма легко как заблокировать нежелательный контент, так и создать красивую картину мира. Ведь, какова бы не была гениальной пропаганда, она нуждается в потребителе. Иначе не работает. И это справедливо как для российской пропаганды, так и для информационных операций извне.

В случае с телеграмом основная идея – ограничение доступа к неконтролируемому контенту. Причем, не только и не столько украинскому. В первую очередь российскому. Тем же "военкорам". Они важны для Путина, поскольку (если отбросить украинскую долю аудитории), ориентированы на граждан РФ с правыми, имперскими взглядами. Или, как минимум, тем, кто так или иначе связан с войной.

Для Кремля эта группа важна как опора для перезагрузки системы власти. Или, если хотите, частично замены элит. Тут уместно вспомнить активность Кириенко с его созданием социальных лифтов для "ветеранов СВО". Работает. Но не для всех и не у всех вызывает восхищение. Вот эту группу (недовольных) власти РФ и лишают собственных информационных ресурсов. Загоняя, условно говоря, недовольство на кухни.

Проблемы Yuotube – это уже не только и не столько внутрироссийские разборки, сколько присутствие нежелательного для кремля контента. Тут и документальные фильмы и каналы различных новостных ресурсов. Да и, в конце концов, наличие контента (вплоть до развлекательного), который нервирует кремлёвское начальство.

Выгодополучателем запретов становится, в первую очедередь группа VK. В составе которой есть и соцсеть и видеохостинг VK-видео и даже "рекомендуемый государством" месенджер Max. Контролирует VK сын Сергея Кириенко Владимир. Несмотря, кстати, на то, что фактическим владельцем её вляется "Газпром".

Второй выгодополучатель – сервис Rutube, который с 2020 года так же принадлежит "Газпрому". И вогглявляется Александром Моисеевым, зам генерального директора "Газпром медиа". Того самого Моисеева, который до 2021 года был "вторым лицоом" в "Лаборатории Касперского".

Кстати, ещё в январе 2025 обе упомянутые платформы "приросли" 36 миллионами пользователей.

Россия "рубит сук" на котором сидит?

Но, давайте вновь обратимся к истории украинских информационных волн и возмущзением части наших политиков "Телеграмом". Может создасться впечатление, что Россия уничтожает доступ к ресурсам, которые использовала для пропаганды?

Происходит просто разделение. Где есть контент для собственного пользователя (тщательно выверенный цензурой). И есть "информация на экспорт" – продукт, который рассчитан на потребителей вне РФ. Это постсоветская эмиграция, частично, кстати, украинская эмиграция после 2022, да и просто жители бывшего СССР. Я сейчас говорю о самом простом – условно "русскоязычном контенте".

Например, на Youtube есть всплеск с появленіем новых каналов якобы развлекательных, подборок фильмом (зачастую западных = пиратских). Где среди вроде "нейтрального" контента регулярно выставляются ролики (а зачастую документальные или художественные фильмы, сериалы) нужной кремлю направленности. Начиная от банальной "экспортной картинки прелестей" России, заканчивая "фильмами про героев СВО". Не исчезает а начинает нарастать количество ресурсов и роликов условно политической направленности. Естественно, останутся ключевые блогеры.

И, вероятно, в ближайшее время можно будет увидеть появление якобы "украинских", "беларуских", "казахских" и, например "азербайджанских" каналов околополитической направленности.

По крайней мере текой процесс в телеграме уже идет. То есть ключевые российские ресурсы влияния останутся. Появятся новые, мимикрирующие под "национальные". Равно как и останутся те же "военкоры". В первую очередь, лояльные Кремлю.

Россия оставляет и даже наращивает присутствие на площадках, дающих досттуп до граждан стран бывшего СССР (сейчас речь об этом), но параллельно ограничивая доступ к своему информационному полю.

С последним возникают вопросы уже и на "украинской стороне". Ведь украинские каналы, заявляющие о работе на аудиторию в РФ и в оккупированных регионах Украины используют в качестве площадок.... телеграм и ютуб. К которым доступ внутри РФ (и на оккупированных территориях Украины) существенно ограничен. То есть площадка не даёт возможности контакта с аудиторией.

Остается вторая составляющая целевой группы – русскоязычная эмиграция. Это люди. выехавшие из государств бывшего СССР. Многие из которых сегодня уже граждане, например, стран ЕС. Это и часть украинской волны эмиграции после 2022 года. Но в данном направлении, по крайней мере государственные и зависимые от украинского государства ресурсы не могут похвастать историями успеха. Возможно, некая информационная стратегия есть, но моих знаний, опыта, даже внимания не хватает, чтобы увидеть признаки её реализации и, тем более, результаты.

Соответственно, у Украины, если мы хотим успешными на информационном поле стоят несколько задач.

1. Ключевая – поиск платформы, которая может донетси информацию до жителей РФ (и оккупированных территорий Украины). Тот же tikTok может быть одной из таковых. но под него придется менять формат подачи. Вход в российские сети теоретически возможен, но с пониманием, что любой набирающий популярность ресурс будут банить.

2. Выход на жителей государств ЕС, использующих русский язык для получения информации. Крайне важное направление, ведь многие из этих людей уже имеют гражданство. И значит голосуют на выборах. Выбирают политиков, которые потом обсуждают целесообразность поддержки Украины. Но тут так же необходимы новые форматы и новые подходы. Ведь условный "телемарафон" в той же Германии явно не зайдет.

Без решения этих задач мы рискуем ещё больше сжаться до политики "реакции на атаки". Такой подход рано или поздно приводит к "пропущенным ударам". Поэтому 2026 год должен стать важным годом для украинской информационной политики, направленной вовне. И это явно не телемарафон.