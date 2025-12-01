Никакого искусства вне политики не бывает: доказано британским драматургом

Великий британский драматург и режиссер Том Стоппард всей своей долгой и плодотворной жизнью доказал, что не бывает никакого искусства и художественного мифа вне политики и служения добру. А любая другая позиция — это, прежде всего, желание уклониться от ответственности и построить хорошие отношения с авторитаризмом.

Стоппард мог просто наслаждаться заслуженной славой одного из лучших драматургов ХХ века, пьесы которого украшают сцены классических и экспериментальных театров во всем мире. Но он последовательно выступал против тоталитарных режимов – советского, а впоследствии и российского. Что было причиной этого? Инстинкт еврейского мальчика, семья которого вынуждена была спастись от нацистов и покинуть родительский дом? Вопрос чести британского джентельмена? Просто человечность? Он много раз пытался отвечать на этот вопрос, но главное – никогда не отказался от этой своей миссии.

И последний кадр – мой любимый кадр из "Влюбленного Шекспира", лучшего фильма Стоппарда. Королева Елизавета I прибывает в театр "Глобус" и его карета застревает в грязи. Вельможи бросают под ноги королевы свои роскошные наряды, но монарх только презрительно говорит "поздно" и ступает в грязь изысканными туфельками.

Это и есть портрет сегодняшних политических элит в театре популистов, пророчески созданный Стоппардом еще до Трампа и других наших слуг.