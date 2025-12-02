Тайвань, Веселуэла и Россия. Почему начало 2026 года будет богатым событиями?

А вы не заметили удивительное совпадение процессов?

США дистанцируются от темы Тайваня. В том числе советуют Японии быть осторожней в выражениях, абсолютно не протестуют против активности КНР в Южно-Японском море КНР дистанцируется от темы Венесуэлы. В том числе не шлёт никаких сигналов о готовности защищать там свои политические интересы. И не протестует против активности США у берегов данного государства.

В обоих случаях критики политики, соответственно, Вашингтона и Пекина могут говорить о слабой позиции, уступках и о том,, что "раньше такого не было"

Но загвоздка в том, что уступки синхронны.

Посему тут два варианта:

либо это просто нежелание поднимать ставки перед продолжением переговоров о фактическом создании G2 либо это контуры первого геополитического "договорняка". Ведь удержать Тайвань для США становится проблематичным, вятянуть Венесуэлу, с свою очередь, становится проблематичным для КНР.

Что это в реальности, можно будет оценить уже в конце января, после встречи Трампа и Си.

При первой опции, обе темы будут подняты. Результатом может быть как переход к опции 2, так и выработка неких компромиссов.

Во втором случае развязка, как минимум, по Венесуэле, наступит до марта 2026. Не обязательно вторжением. Могут быть уступки Мадуро по работе PDVSA в СП - то есть фактической отмене нормы по государственному участию Венесуэлы в нефтяном бизнесе, которые были введены ещё Чавесом (и из-за которых тот самый Чавес из "прогрессивного лидера" в глазах США стал "диктатором").

Второй случай так же несёт риски и для многих региональных узлов и противоречий. Варианты "договорняков" крайне неприятны и ограничивают поле манёвров. Но этот же процесс усиливает значение и вес региональных коалиций. В том числе достаточно разношёрстных по набору ключевых внешнеполитических партнёров участников.

Одним словом, начало 2026 года будет таки богатым на события.