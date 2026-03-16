Создание ''арабского НАТО'': каким странам следует волноваться

Во влиятельной египетской газете "Аль-Ахрам" опубликована статья "Совместная арабская оборона" главного редактора этого издания Алаа Табета, которая во многом может объяснить, как влияет война в Иране на смещение позиции арабских государств по безопасности на Ближнем Востоке.

Алаа Табет отмечает: "Война продолжающаяся между Ираном с одной стороны и Соединенными Штатами и Израилем с другой, пламя которой распространилось на страны Персидского залива, Иорданию, Ливан и даже Кипр, подчеркивает насущную потребность в общей арабской системе обороны. Американские военные базы не послужили интересам; эти страны вступать в войну, в которой они не желали участвовать.

Эта статья политического аналитика Алаа Табета в "Аль-Ахраме" сигнализирует о фундаментальном смещении в египетской внешней политике, характеризующейся попыткой перехода, на фоне конфликта США и Израиля с Ираном, от американского "зонтика безопасности" до региональной автономии безопасности. Позиция Каира подчеркивает глубокое разочарование в американском военном присутствии, которое теперь воспринимается как "магнит для ударов", а не средство сдерживания, заставляющее арабские государства стремиться к собственной системе обороны для защиты суверенитета и избегания втягивания в нежелательную войну.

Призыв к общей обороне отражает прагматическое стремление деактивировать роль арабских стран как "поля битвы", демилитаризировать регион от иностранного присутствия и сформировать новый многополярный порядок, основанный на внутренних альянсах.

Сейчас для Каира идея региональной автономии безопасности означает попытку институционализировать "арабский центр силы", который смог бы выступать самостоятельным субъектом, а не просто театром действий для внешних игроков.

Это предполагает создание механизмов коллективной обороны и дипломатического сдерживания, позволяющих Египту и его союзникам (в частности Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам) дистанцироваться от прямого втягивания в великую войну между Тегераном, Вашингтоном и Иерусалимом. Египетская аналитика подчеркивает, что бесконтрольная эскалация угрожает суверенитету транзитных государств и экономической безопасности (в том числе судоходству в Суэцком канале), поэтому Каир стремится перехватить инициативу в управлении кризисами.

Такое изменение курса также свидетельствует о прагматичном многовекторном подходе. Отказываясь от исключительной зависимости от Соединенных Штатов, Египет открывает пространство для углубления военно-технического и политического сотрудничества с другими центрами силы, в частности Китаем и странами Глобального Юга. Это не означает полного разрыва с Вашингтоном, но четкий сигнал о просмотре "цены" лояльности.

В контексте иранско-американско-израильского конфликта Египет пытается позиционировать себя как "стабилизирующий полюс", не поддерживающий иранскую экспансию, но и не готовый быть инструментом в стратегии "максимального давления" Соединенных Штатов, если это противоречит национальным интересам арабского мира.

В конце концов, позиция Алаа Табета в официальном рупоре "Аль-Ахрам" является манифестом новой египетской доктрины: безопасность Ближнего Востока должна быть "арабизирована". Это предполагает создание новой иерархии, где региональные лидеры самостоятельно определяют красные линии и правила игры, минимизируя риски, связанные с изменчивостью внутренней политики США и радикализацией региональных соперников.

Позиция политического эксперта Алаа Табета или других ключевых комментаторов "Аль-Ахрам" (традиционной интеллектуальной площадки египетского истеблишмента) по "арабизации" безопасности Ближнего Востока отражает фундаментальную трансформацию геополитической стратегии Каира. И этот манифест свидетельствует о переходе от стратегии "клиентизма" в рамках американской архитектуры безопасности к концепции "стратегической автономности".

Очевидно, что этот шаг обусловлен глубоким разочарованием в надежности США как гаранта стабильности, усилившейся после серии внешнеполитических колебаний Вашингтона – от политики "разворота в Азию" до непредсказуемого изменения администраций, приоритеты которых варьируются между жестким давлением и изоляционизмом. Египетская доктрина фактически провозглашает конец эпохи "американского мира" в регионе, пытаясь восполнить вакуум силы собственной субъектностью.

"Арабизация" безопасности означает попытку сформировать суверенный полюс силы, где Египет вместе с ключевыми монархиями Залива (прежде Саудовской Аравией и ОАЭ), выступает не как реципиент услуг безопасности, а как архитектор регионального порядка.

В центре этой иерархии лежит идея "регионального решения для региональных проблем". Это предполагает вытеснение внерегиональных актеров из процесса принятия стратегических решений и установление собственных "красных линий" в отношении иранской экспансии, турецких амбиций или распространения исламизма.

Для Каира это также способ легитимизировать свой статус лидера из-за "безопасного патернализма", предлагая другим арабским государствам альтернативу западным моделям демократизации, которые официальный Египет воспринимает как дестабилизирующий фактор.

Такая позиция представляет собой превентивный удар против радикализации региональных соперников. Создавая собственную систему правил игры, арабский блок пытается лишить Иран или Израиль возможности манипулировать внутриарабскими противоречиями через посредство великих держав.

Это "геополитическое взросление" требует создания объединяющих военных механизмов и экономической интеграции, основанной на общих интересах выживания режимов.

Таким образом, новая доктрина "Аль-Ахрам" – это не просто декларация независимости, а попытка построить многополярный Ближний Восток, где арабское ядро владеет правом вето на любые внешние интервенции. Этим минимизируя риски, возникающие из-за электоральной турбулентности в США и растущей агрессивности неарабских региональных потуг.

Каир пытается заполнить вакуум власти собственным субъектным проектом, пока его не заполнили неарабские актеры (Иран, Турция или Израиль) или деструктивные негосударственные силы.

Реализация права на "вето" по внешним интервенциям означает попытку демилитаризации региональной политики от влияния глобальных игроков, что фактически является мягкой формой "арабского монроизма".

Для Египта это означает диверсификацию партнерств, где отношения с Пекином, Москвой или Брюсселем рассматриваются не как альтернатива Вашингтону, а как инструменты балансировки, позволяющие сохранять пространство для маневра.

Такая многополярность на уровне Ближнего Востока предполагает создание новой иерархии, где арабские государства (в том числе ось Каир-Эр-Рияд-Абу-Даби) выступают единственным блоком, способным диктовать условия присутствия внешних сил.

По мнению египетского истеблишмента, это минимизирует риски "экспорта" демократии или хаоса, часто сопровождающие смену администраций в Белом доме, и создает защитный буфер против идеологических или территориальных экспансий со стороны Тегерана или Анкары.

В то же время, такая позиция Египта несет в себе значительные вызовы для международных отношений. Попытка установить монополию "арабского ядра" на стратегические решения в регионе потребует от Каира не только дипломатической виртуозности, но и колоссальных экономических и военных ресурсов для подкрепления своих претензий.

Если доктрина "Аль-Ахрам" трансформируется из декларации в реальную политику, мы станем свидетелями "национализации" безопасности Ближнего Востока. Это означает, что любая будущая инициатива великих государств, от энергетических коридоров до мирных планов, будет проходить сквозь фильтр соответствия интересам арабской суверенности, где Египет резервирует за собой роль интеллектуального и стратегического центра тяготения.

Возникает вопрос, речь не идет о создании арабского ответчика НАТО? Заявление Каира об "арабизации безопасности" Ближнего Востока является логическим продолжением геополитической доктрины президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, основанной на стремлении к региональной автономии и уменьшении критической зависимости от внешних игроков.

Речь идет о реанимации идеи создания Объединенных арабских вооруженных сил, которую Египет впервые официально предложил на саммите Лиги арабских государств еще в 2015 году. Новый импульс инициатива получила в сентябре 2025 года на фоне эскалации в регионе, в частности после ударов по столице Катара Дохе, что в очередной раз продемонстрировало уязвимость ключевых городов арабского мира.

Каир предлагает создать многокомпонентные силы (морские, воздушные, наземные и спецназначения) численностью около 20 тысяч человек, которые будут базироваться в Египте и находиться под командованием египетских офицеров с возможным привлечением Саудовской Аравии как ключевого финансового партнера.

Хотя между идеей "арабского НАТО" и действующим Североатлантическим альянсом существует существенная разница: Каир акцентирует внимание на оборонном характере для защиты суверенитета именно арабских государств от внешних угроз (и не только от Ирана) без прямого возложения на иностранную поддержку.

А позиция Соединенных Штатов относительно "арабизации безопасности" пока неоднозначна. С одной стороны, администрация США (в частности, в контексте политики президента Дональда Трампа), традиционно поддерживает идею распределения бремени оборонных обязательств и хочет, чтобы региональные союзники брали на себя больше ответственности за собственную безопасность. Это вписывается в концепцию "Ближневосточного стратегического альянса" (MESA), которую Вашингтон продвигал раньше. Однако существуют серьезные оговорки:

– Потеря контроля: полная автономия арабских сил может привести к противоречащим интересам США действиям, например, в отношениях с Израилем.

– Эвакуация и риски: призывы Госдепа к гражданам США срочно покинуть регион из-за угроз безопасности свидетельствуют о том, что Вашингтон сейчас фокусируется на минимизации собственных рисков, а не на построении новых долгосрочных архитектур.

– Приоритеты американской стратегии-2025: новая стратегия безопасности США делает акцент на сдерживании расширения НАТО в Европе и фокусируется на противодействии Ирана, что не всегда совпадает с египетским видением "балансировки".

Несмотря на активность Каира, создание полноценного военного блока сдерживается из-за имеющихся внутренних разногласий:

– Вопросы лидерства: Саудовская Аравия и Египет конкурируют за право командования. Саудовская Аравия видит себя лидером из-за финансовой мощи, тогда как Египет апеллирует к своему крупнейшему в регионе военному опыту.

– Отсутствие консенсуса: на саммите в Дохе в сентябре 2025 года Катар и ОАЭ фактически заблокировали египетское предложение. Государства Залива опасаются чрезмерного усиления Каира и предпочитают сохранять прямые двусторонние соглашения о безопасности с Соединенными Штатами.

– Различные векторы угроз: для Египта приоритетом является стабильность границ и борьба с терроризмом, тогда как для стран Залива главной угрозой остается Иран.

Итак, пока "арабизация безопасности" – это скорее политический сигнал Каира о готовности к субъектности, чем реальный план создания интегрированной армии. А Соединенные Штаты готовы приветствовать региональные инициативы лишь до тех пор, пока они дополняют американскую стратегию сдерживания и не нарушают баланс безопасности с Израилем.

Однако потенциально идея создания "арабского НАТО" несет в себе угрозу пересмотра Египтом Кемп-Дэвидских соглашений 1979 года, исторических договоренностей между Египтом и Израилем, подписанных при посредничестве США.

Поскольку идея общеарабских вооруженных сил, в сочетании с динамикой региональной милитаризации, создает сложную дилемму для архитектуры безопасности, основанную на Кэмп-Дэвидских соглашениях.

Ведь Кэмп-Дэвид является не просто двусторонним договором, а фундаментом американской гегемонии на Ближнем Востоке, десятилетиями гарантировавшим Египту статус стратегического партнера США в обмен на "холодный мир" с Израилем.

Гипотетическое формирование военного альянса арабских государств для реализации идеи коллективной обороны неизбежно заставляет Каир пересматривать приоритеты своей национальной безопасности, что может привести к эрозии отдельных положений этого мирного договора.

Основная угроза для Кэмп-Дэвидских соглашений в контексте "арабского НАТО" заключается в трансформации военной доктрины Египта от территориальной обороны к участию в многосторонних операциях. Любая коллективная структура безопасности требует стандартизации вооружений, совместного планирования и, что самое важное, для определения общего врага.

И если такой альянс обретет отчетливо антииранское направление, это может вовлечь Египет в конфликты, не отвечающие его непосредственным национальным интересам. Вынуждая Каир требовать большей свободы действий в пределах Синайского полуострова, что сейчас жестко ограничено демилитаризованными зонами согласно соглашениям 1979 года.

Постоянное стремление Египта к увеличению военного присутствия на Синае (даже под предлогом борьбы с терроризмом) уже де-факто размывает технические приложения Кэмп Дэвида, а участие в мощном региональном блоке может дать Каиру политический рычаг для окончательной ревизии этих ограничений.

Более того, существует риск внутренней политической дестабилизации. В случае, если "арабское НАТО" будет восприниматься египетской общественностью как инструмент защиты интересов монархий Залива или, косвенно, безопасности Израиля против Ирана, режим в Каире может предпринять популистские шаги по пересмотру отношений с Иерусалимом, чтобы сохранить собственную легитимность.

Кемп-дэвидские соглашения держатся на финансовой помощи США, однако если ресурсы арабских союзников (в частности Саудовской Аравии) станут более весомой альтернативой американским субсидиям, Египет может почувствовать себя достаточно автономным, чтобы подвергнуть сомнению "особый статус" мира с Израилем.

Таким образом, хотя создание альянса теоретически якобы направлено на стабильность на Ближнем Востоке, оно создает центробежные силы, которые могут разрушить старый порядок, в котором Египет был изолированным "миротворцем". Превращая Каир в активного игрока в новом блочном противостоянии, где соблюдение соглашений 1979 года может стать обременительным анахронизмом.