Россия хочет провести ядерные испытания?

В западном и, соответственно, украинском появились сообщения, что россия готовит испытания ядерной ракеты 9М730 под названием "Буревестник".

Об этом свидетельствуют закрытие неба на полигоном Новая Земля с 7 по 12 августа. Также россия передвинула 4 корабля на наблюдательные позиции в Баренцевом море. Кроме этого, на аэродромах вблизи отмечены два самолета наблюдения "Росатома".

Ядерная ракета "Буревестник – это не ракета с ядерной боеголовкой. Это крылатая ракета, которая в качестве источника энергии использует не топливо (авиационный керосин), а цепную реакцию распада изотопа урана.

Упрощенно при работе обычного прямотического реактивного двигателя крылатой ракеты воздух попадает в камеру сгорания, разогревается в процессе сгорания топлива и вылетает через сопло, обеспечивая тягу. В реактивном ядерном двигателе все так же, только воздух разогревается, проходя через активную зону ядерного реактора. Поскольку проблем с истощением топлива не будет, такая ракета может летать в воздухе месяцами, а по команде атаковать территорию врага с неожиданного направления.

Понятно, что для этого нужен компактный и легкий ядерный реактор — то есть, блок Чернобыльской станции нужно запихнуть в ракету длиной 12 метров и диаметром 1,5 метра. Да еще и сохранить при этом надежность, потому что если что-то пойдет не так, этот Чернобыль ужаснет прямо на стартовой позиции.

Кроме того, если это будет даже не прямотический, а турбореактивный двигатель, все равно прошедший через реактор воздух становится радиоактивным и будет отравлять людей, над которыми такая ракета просто пролетела — и своих граждан, и иностранцев. Тоталитарное руководство СССР решило, что это недопустимо и свернуло работы по созданию "Буревестника". Адепт "русского мира" путин считает, что сопутствующие жертвы вполне оправданы, и работы над "Буревестником" возобновил.

Есть информация, что в течение войны произошло несколько неудачных наземных испытаний ядерной ракеты — со взрывами, жертвами среди персонала и радиоактивным загрязнением территории. Фюрерка это не останавливает. Как и то, что военное использование "Буревестника" весьма сомнительно, потому что он медленный и сможет сбивать любой современный комплекс ПВО.

Но на Новой Земле действительно давно идет подготовка чего-то масштабного, о чем свидетельствуют спутниковые фото. Напомню, что в советское время это был полигон для испытания ядерного оружия. Именно над Новой Землей взорвали самую страшную за все времена термоядерную "царь-бомбу" мощностью более 50 мегатонн.

Все подготовительные действия, проводимые россией в районе Новой Земли, не противоречат тому, что планируется не запуск ядерного "Буревестника", а именно воздушный ядерный взрыв. Если он состоится и окажется удачным, то это принципиально изменит характер готовящихся мирных переговоров.

Ждать остается недолго.