Росія хоче провести ядерні випробування?

У західній і, відповідно, українській з’явилися повідомлення, що росія готує випробування ядерної ракети 9М730 під назвою "Буревестник".

Про це начебто свідчать закриття неба на полігоном Нова Земля з 7 по 12 серпня. Також росія пересунула 4 корабля на спостережні позиції у Баренцевому морі. Крім цього, на аеродромах поблизу помічені два літака спостереження "Росатому".

Ядерна ракета "Буревестник — це не ракета з ядерною боєголовкою. Це крилата ракета, яка у якості джерела енергії використовує не паливо (авіаційний керосин), а ланцюгову реакцію розпаду ізотопу урану.

Спрощено при роботі звичайного прямотічного реактивного двигуна крилатої ракети повітря потрапляє у камеру згоряння, розігрівається у процесі згоряння палива і вилітає через сопло, забезпечуючи тягу. У реактивному ядерному двигуні все так само, тільки повітря розігрівається, проходячи через активну зону ядерного реактора. Оскільки проблем з вичерпанням палива не буде, то така ракета може літати у повітрі місяцями, а за командою атакувати територію ворога з неочікуваного напрямку.

Зрозуміло, що для цього потрібен дуже компактний і легкий ядерний реактор — тобто, блок Чорнобильської станції треба запхати у ракету довжиною 12 метрів і діаметром 1,5 метра. Та ще й зберегти при цьому надійність, бо якщо щось піде не так, то цей Чорнобиль жахне просто на стартовій позиції.

Крім того, якщо це буде навіть не прямотічний, а турбореактивний двигун, все одно повітря, яке пройшло через реактор, стає радіоактивним і буде отруювати людей, над якими така ракета просто пролетіла — і своїх громадян, і іноземців. Тоталітарне керівництво СРСР вирішило, що це неприпустимо, і згорнуло роботи по створенню "Буревестніка". Адепт "руського миру" путін вважає, що супутні жертви цілком виправдані, і роботи над "Буревестником" поновив.

Є інфа, що протягом війни відбулося декілька невдалих наземних випробувань ядерної ракети — з вибухами, жертвами серед персоналу і радіоактивним забрудненням території. Фюрерка це не зупиняє. Як і те, що воєнне використання "Буревесніка" вельми сумнівне, бо він повільний і його зможе збивати будь-який сучасний комплекс ППО.

Але на Новій Землі дійсно доволі давно іде підготовка чогось масштабного, про що свідчать супутникові фото. Нагадаю, що за радянських часів це був полігон для випробування ядерної зброї. Саме над Новою Землею підірвали найстрашнішу за всі часи термоядерну "цар-бомбу" потужністю понад 50 мегатон.

Всі підготовчі дії, які проводить росія у районі Нової Землі, не суперечать тому, що планується не запуск ядерного "Буревестніка", а саме повітряний ядерний вибух. Якщо він відбудеться і виявиться вдалим, то це принципово поміняє характер мирних переговорів, які зараз готуються.

Чекати залишається недовго.