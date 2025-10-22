Російський безпілотник влучив по дитячому садочку в Харкові

Удар російського безпілотника по дитячому садочку в Харкові, 22 жовтня 2025 року.

Ворог, за попередніми даними, застосував безпілотник "Герань-2", оснащений реактивним двигуном. Такий дрон здатен розвивати швидкість до 350 км/год., перехватити такий надскладно.

Влучання було прямим, приблизно в 11 ранку. Другого поверху садочку вже не існує, він просто склався. В цей час у закладі перебувало 48 дітей і вихователів. Діти дуже злякались, але не постраждали (тільки величезний стрес) бо їх за декілька хвилин до влучання встигли перевести в укриття.

Всього зараз в Харькові в постійній небезпеці залишається приблизно 100 тисяч дітей і яка буде ситуація далі, ніхто схоже не знає, евакуювати мільйонне прифронтове місто неможливо. Залишається вірити в незламність ЗСУ і нас усіх…