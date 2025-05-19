Путин не устал от войны – он без нее не выживет

О готовности Путина окончить войну и "посредника" Трампа.

Владимир Путин может выйти из войны только при одном условии: если риски ее продления будут выше рисков завершения. Риски для него лично, его власть и жизнь. Просто потому, что состояние полномасштабной войны – это буквально единственная причина для существования его режима, единственный его источник легитимности.

Как только война в Украине заканчивается – ему нужно либо начинать новую, либо предлагать и окружению, и населению какой-нибудь новый "проект", который объяснит это все. Объяснить не с точки зрения демократической легитимности, а с точки зрения логики существования диктатуры. Для диктатур лучшим источником легитимности является "внешняя угроза" или коварные "внутренние враги".

Конечно, есть еще диктатура развития, но такая модель России при Путине уже не светит. Выход из войны это демобилизация того хлама, который набрали в русскую армию, это конверсия, это необходимость объяснить или сторожили жертвы усилий (не населению, а сопротивлениям режима). Это необходимость искать триллионные инвестиции в нормализацию жизни и экономики.

Поэтому война для режима Путина – это своеобразный гомеостаз хронического алкоголика. Организм постепенно ослабевает и умирает – экономически, демографически, военно, с точки зрения деградации механизмов управления. Но резко бросить пить нельзя, потому что может стать хуже. Или мозг (сам Путин и его ядро) так думают.

Есть два сценария, с которыми Россия выйдет из войны и не перенесет ее, скажем, в страны Балтии:

Режим Путина истощается и не успевает выпрыгнуть из войны в свой очевидный экономический, военный, политический крах. Тогда и переговоры будут только о капитуляции РФ. Режим Путина находится на грани и успевает выпрыгнуть из войны в очевидный экономический, военный, политический крах. То есть, идет на реалистические переговоры, но успевает зафиксировать определенные "результаты". До окончательного коллапса, конечно.

Чтобы это произошло быстрее – нужно дополнительное давление. В экономике и с помощью поставок оружия Украине. А Путин на этом фоне просто рассчитывает пересидеть Украину, Европу, Запад. Долгосрочно это все равно его не спасает от последствий того, что он сделал с Россией, но логика "сегодня умрешь ты, а завтра я" – его любимая.

Поэтому это трамповское "Путин устал от войны" базируется либо на глубоком непонимании того, почему Путин будет тянуть войну сколько может, либо на уникальном знании, что Путин уже в отчаянии и ищет мира, либо на том, что Виткофф скормил Трампу второе. Я ставлю на первое.

То, что Путин не хочет заканчивать войну и не будет это делать быстро без дополнительного давления на Трамп, пытаются донести Украина, Франция, Германия, Британия, адекватные американцы. Пока, как видим, Донни отрицает реальность или просто не может ее понять. И нам нужно и дальше пытаться заставить его встретиться с ней.

Ибо этот переговорный трек, который он сам инициировал, не может закончиться никаким миром, если Путин способен продолжать воевать. А он пока способен. Американский президент может сократить сроки этой способности и уберечь тысячи жизней, о которых он думает на словах. Но пока он демонстрирует себя очень слабым и глупым. Самым тупым президентом в истории своей страны.