Что нужно знать о вождении в Европе: требования и советы

Вождение в Европе — это не только держаться правой стороны дороги. Путешествие по автомобилю или другим транспортным средствам требует дополнительной подготовки и ознакомления с местными правилами и требованиями, которые могут отличаться от страны к стране. Следующие советы помогут сделать вождение в Европе более комфортным, безопасным и избежать штрафов и проблем.

Проверьте срок действия водительского удостоверения

Это может показаться очевидным советом, но такая ситуация может застать вас в самый непредсказуемый момент, особенно если предстоит поездка за границу. Поэтому обязательно проверьте дату истечения срока действия удостоверения и при необходимости обновите его.

Разрешение на вождение в Европе не требуется

Несмотря на Brexit (выход Великобритании из Европейского Союза), после заключения торгового соглашения Министерство транспорта объявило, что, как правило, отдельное разрешение не требуется для стран ЕС, Швейцарии, Исландии, Норвегии и Лихтенштейна.

Однако Международное водительское удостоверение (IDP) может потребоваться в следующих случаях:

если удостоверение является бумажным документом;

если удостоверение выдано на острове Мэн, Гибралтаре, Джерси или Гернси.

В этих случаях перед поездкой обратитесь в посольство страны, которую планируете посетить, чтобы уточнить, нужно ли международное разрешение. IDP стоит £5,50 и доступен в трех разных типах.

Международное водительское удостоверение является рекомендованным документом более чем в 140 странах. Оно может понадобиться, например, если вы планируете управлять автомобилем на Кипре дольше месяца или посетить Андорру.

Вебсайт для IDP (Великобритания) : http://www.gov.uk/driving-abroad/international-driving-permit

Пригласите код DVLA, если планируете арендовать авто

Кроме водительского удостоверения, вам может понадобиться информация от Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (DVLA). Код необходимо пригласить не менее 21 дня до поездки. Он позволяет компании по аренде авто проверить наличие штрафных баллов на вашем удостоверении перед оформлением аренды. На практике код DVLA не всегда проверяется, но лучше перестраховаться.

Вебсайт DVLA :http://www.gov.uk/view-driving-licence

Какие документы нужны для вождения в Европе?

Придется дополнительно заплатить за страховку от поломок, чтобы она действовала в Европе. Источник: Pexels

Британская автомобильная ассоциация рекомендует иметь с собой следующие документы во избежание эвакуации авто или серьезных штрафов:

паспорт;

страховой полис для путешествий;

действительное водительское удостоверение и IDP в некоторых случаях;

сертификаты о вакцинации от Covid и/или результаты тестов в зависимости от страны и требований по коронавирусной инфекции;

код DVLA, если вы планируете арендовать автомобиль.

Если вы путешествуете по собственному транспортному средству, необходимо иметь:

V5C (свидетельство о регистрации транспортного средства, оригинал);

страховой полис;

зеленая карта для некоторых стран ЕС.

Если вы путешествуете за пределы Европейского Союза, убедитесь, что у вас есть соответствующая виза и международное удостоверение личности.

Вебсайт Британской автомобильной ассоциации : http://www.theaa.com

Страховка от поломок

Такой полис обычно не действует вне Великобритании, но он очень важен во время путешествий. Обычно придется дополнительно заплатить за страховку от поломок, чтобы она была действительно в Европе. Оформлять ли полис на год или только на определенный период зависит от частоты ваших поездок за границу.

Зеленая карта больше не нужна

До августа 2021 года зеленая карта была обязательным требованием для вождения в Европе. Теперь страховой полис, выданный в Великобритании, автоматически включает покрытие третьей стороны в случае повреждения другого автомобиля в ЕС или ЕЭС (Европейской экономической зоне), а также в Швейцарии, Боснии и Герцеговине и Андорре.

Позаботьтесь о дополнительном оборудовании

У Великобритании нет юридического обязательства иметь определенное оборудование в автомобиле. Однако правила вождения в Европе, в частности в некоторых странах, требуют его в зависимости от времени года. Вам могут понадобиться:

индивидуальный предупредительный треугольник;

светоотражающая куртка/жилет;

зимние шины или цепи противоскольжения для соответствующего сезона или местности.

К примеру, в Бельгии штраф может достигать 1500 евро, если проверка выявит отсутствие необходимого оборудования.

Если вы арендуете автомобили, убедитесь, что соответствующее оборудование есть в транспортном средстве, ведь ответственность за это лежит на водителе, а не на компании по аренде.

Наклейка о выбросах, чтобы сэкономить £70

В некоторых странах обязательно иметь наклейку о выбросах на лобовом стекле. Такая система действует в Бельгии, Франции и Германии. К примеру, в Италии только резидентам разрешено въезжать в определенные исторические центры. Такую наклейку можно заказать в Великобритании за несколько фунтов стерлингов.

Вебсайт для заказа наклеек (Франция) : http://www.certificat-air.gouv.fr

Вебсайт для заказа наклеек (Германия) : http://www.umwelt-plakette.de

Аренда авто

Если вы планируете арендовать авто, проверьте, имеет ли оно наклейку, позволяющую ездить в зонах с низкими выбросами. Например, арендованные транспортные средства в Германии обязательно будут иметь такую наклейку. Если наклейки нет, придется отказаться от этого авто, ведь получить его самостоятельно в другой стране невозможно.

Запрет движения во время жары

В некоторых европейских городах в теплое время года запрещают движение старым автомобилям, даже если они имеют наклейку о выбросах. Это связано с тем, что жара способствует загрязнению воздуха. К примеру, в 2018 году в Париже около 60% транспортных средств было запрещено въезжать в город летом. Поэтому перед поездкой обязательно проверьте, нет ли новых правил вождения в Европе.

Мелкие деньги для оплаты транспорта

Многие европейские страны, в том числе Италия, Ирландия, Испания и т.п., имеют платные дороги. Обычно большинство пунктов принимают разные способы оплаты, но в некоторых случаях можно использовать только наличные деньги в национальной валюте. Поэтому лучше позаботиться о мелочах на всякий случай и проверить маршрут на наличие платных дорог.

Вебсайт для проверки платных дорог : http://www.viamichelin.com

Езжайте вправо

Одно из основных правил безопасного вождения в Европе – двигаться вправо. Движение слева разрешено только в Великобритании и трех европейских странах:

Ирландия;

Кипр;

Мальта.

Поэтому вам, вероятно, придется привыкнуть, особенно если вы путешествуете на собственном автомобиле с левосторонним расположением руля. Британская автомобильная ассоциация советует:

делать регулярные перерывы;

выделять дополнительное время, чтобы добраться до пункта назначения;

по возможности путешествовать с другим пассажиром, который будет следить за правилами дорожного движения и предупредит, если вы случайно забудете о правостороннем движении.

Будьте особенно внимательны на перекрестках, кольцевых развязках и во время обгона.

Ограничение скорости

В большинстве европейских стран действуют следующие ограничения:

для автомагистралей - 120-130 км/ч;

городские дороги - 50 км/ч;

сельские дороги - 80-90 км/ч.

Кроме того, общая скорость в населенных пунктах обычно составляет 30 км/ч. Поэтому перед поездкой в конкретную страну советуем проверить действующие ограничения, чтобы избежать штрафов, которые могут быть значительными. Например, в Финляндии нарушители платят сумму, зависящую от размера их месячной зарплаты.

Вебсайт с правилами скорости в Европе : http://www.europa.eu/travel/driving-abroad

Общая скорость в населенных пунктах составляет 30 км/ч. Источник: Pexels

Путешествие с детьми? Что нужно для вождения в Европе

В большинстве стран необходимо специальное автокресло для детей до трех лет. В некоторых случаях бустер или кресло нужны и для детей постарше — до 7–10 лет. К примеру, в Германии или Ирландии. В Нидерландах можно ездить без кресла, если рост ребенка превышает 120 см или поездка происходит в пределах населенного пункта.

Во многих случаях вождение в Европе запрещено перевозить пассажиров до 12 лет на переднем сиденье без бустера, а в некоторых случаях ограничение действует до 18 лет.

Хорошая новость: если вы путешествуете с детьми и планируете арендовать авто на континенте, большинство авиаперевозчиков позволяют покупать автокресло дополнительно к стандартному багажу без дополнительной платы. Это поможет сэкономить на покупке бустера или его аренде.

Дефлекторы для автомобиля

Если вы планируете управлять собственным автомобилем в Европе, убедитесь, что у вас есть дефлекторы для фар. Это необходимо, ведь ночью свет транспортного средства, предназначенного для левостороннего движения, будет ослеплять других водителей. В большинстве стран ЕС есть юридическое требование не мешать встречным автомобилям. В случае нарушения вам может быть выписан штраф или аннулирована страховка.

Дефлекторы – это специальные наклейки, которые позволяют настроить фары, чтобы избежать ослепления других водителей. Такое устройство стоит от £5 до £10. Также ознакомьтесь с требованиями страны относительно того, когда фары должны быть включены (например, во время тумана или туннелей).

Вебсайт для покупки дефлекторов : http://www.amazon.co.uk (поиск по запросу "headlight deflectors")

Наклейка UK вместо GB

До 2021 года путешествовавшие по Европе автомобили должны были иметь номерной знак с отметкой Великобритании (GB). После Brexit отметка изменилась Соединенное Королевство (UK). Такие наклейки или магниты можно приобрести через £3–5. Наклейка UK не нужна только во время поездки в Ирландию.

Вебсайт для покупки наклеек UK : http://www.amazon.co.uk (поиск по запросу "UK car sticker")

Вождение в больших городах: используйте такси или общественный транспорт

Если вы планируете посетить очень популярные локации, рекомендуем оставить авто на окраинах. Почти повсюду в ЕС приняты меры, чтобы ограничить вождение, особенно в переполненных центрах городов.

К примеру, если вы планируете использовать собственное авто в Лондоне или Стокгольме, придется оплатить "плату за пробки" (congestion charge). Также правила вождения в Европе предусматривают плату за въезд на территорию Бергена и Осло. Счет может поступить даже через два месяца, поскольку используется автоматическая система отслеживания. Не забывайте о необходимости иметь наклейку для соответствия стандартам выбросов.

Кроме того, вождение полностью запрещено в таких итальянских городах:

Верона;

Рим;

Флоренция;

Неаполь;

Сиена;

Пиза и другие.

Также нельзя парковаться или ездить там, где вы видите знаки Zona Traffico Limitato. Нарушение чревато огромными штрафами, которые будут ждать вас в виде счета на дому.

В общем, требования к вождению в ЕС.

Требования к вождению в ЕС отличаются от страны к стране. Каждое государство устанавливает собственные правила, например, по ограничениям скорости, наличию специального оборудования или даже допустимого уровня алкоголя в крови. Чтобы избежать штрафов или даже арестов, обязательно ознакомьтесь с ними перед поездкой, чтобы ваше путешествие было максимально гладким.

Вебсайт с правилами вождения в ЕС : http://www.europa.eu/travel/driving-abroad