Пытаюсь осмыслить новый ультиматум Трампа.

Не получается.

Любой ультиматум, тем более от фигуры масштаба Трампа, за которым стоит США, должен при отказе от выполнения его условий, повлечь за собой такие действия, чтобы мир содрогнулся, непокорные забились под кровати, а виновника покрылся коростой и умер от кровавого поноса.

Я не вижу инструмента для осуществления такого эффекта.

Возможно есть желание и намерения.

Как в старом анекдоте про импотента: есть кого, есть где, но чем?

Что, кроме нового витка санкций может может выложить на стол Трамп? Не спорю, санкции - это хорошо. Это типа страшного вируса, который попадет в российский организм и подействует. Когда-нибудь. И не факт, что приведет к смертельному исходу. А, скорее всего, не приведет.

Применение военной силы я полагаю маловероятным.

Накачивание Украины оружием и технологиями - очень желательным, но в любом случае растянутым во времени, зависящим от решений Конгресса...

На то, что Путин испугается и даст заднюю я рассчитывать не советую. Не тот психотип.

Ядерная страна навряд ли станет биться в истерике от угроз, сколько бы не везли в Британию стратегических зарядов.

Так не работает.

Жаль, но не работает.

Тактика России после неудачного блицкрига сменилась - теперь это война на истощение. В одиночку они бы нас уже доели, при помощи Запада это задача сложная.

Расчет на истощение человеческого ресурса. Это как реализация численного преимущества в хоккее. Играть втроем против пятерых можно, забивать можно, но выиграть матч...

И именно в численном преимуществе РФ я вижу основную проблему Украины. И это преимущество можно сократить за счет западных технологий, но невозможно нивелировать.

Увы.

Ждем нового дедлайна. Ждем действий.

Разговоры, похоже, закончились. Еще бы понять, чем они закончились для них и для нас.