Опасные последствия ''запойного'' просмотра сериалов

Сегодня стриминговые сервисы предлагают сериалы на любой вкус, в их числе встречаются настоящие шедевры. Но кроме приятных эмоций у этого вида досуга есть и свои недостатки.

Увлекшись интересным сюжетом, можно провести за просмотром целый день или даже ночь, забыв о реальной жизни. Существует даже термин binge-watching: когда человек смотрит сразу несколько серий за один раз.

Разберемся, как распознать "тревожные сигналы и что делать, чтобы наслаждаться сериалами без ущерба здоровью.

отрицательное влияние

Сам по себе просмотр сериалов не вреден. Многие используют его как способ расслабиться, снять стресс или на время отвлечься от своих проблем. Но стоит ли ответить себе, действительно ли это способствует восстановлению баланса психоэмоционального состояния?

Такое увлечение может приобрести характер нездоровой привычки, если является единственным способом преодоления трудностей, человек перестает в свободное время заниматься другими делами, избегает близких, чувствует усталость или не высыпается, становится менее продуктивным.

Непрерывный просмотр сериалов может повлиять на физическое и психическое здоровье. Среди возможных эффектов:

Нарушение сна

Психическая стимуляция от сериала в сочетании с синим светом экрана затрудняет засыпание. Обзор 2022 показал, что длительный просмотр сериалов связан с бессонницей. А недостаточный сон имеет серьезные последствия для физического и психического здоровья.

Социальная изоляция

Когда человек вместо общения выбирает свободное время с сериалом. Погружение в сюжет может оторваться от реальности. Часто люди чрезмерно переживают события вместе с любимыми героями, а завершение сезона ощущают как эмоциональную потерю.

Недостаточная физическая активность

Сериалы обычно смотрят сидя или лежа. Интересно, что согласно исследованию существует большая разница между активным сиденьем (как на работе) и неактивным сиденьем (как просмотром сериала). Неактивное сиденье связывают с более высоким риском ожирения и других проблем со здоровьем.

КАК ОБРАЗИТЬ УМНЫЕ ГРАНИЦЫ

Всё это не значит, что нужно полностью отказаться от сериалов. Есть несколько способов найти баланс.

Установите ограничения. В процессе прекратить просмотр может быть затруднительно. Поэтому сразу же определите, какое количество эпизодов будете смотреть, и время, когда остановитесь, независимо от того, насколько интригующим является финал. Чтобы не забыть, установите таймер.

Устройте общий просмотр. Социальные связи полезны для психического здоровья. Если смотреть сериал с семьей или друзьями, вам будет с кем поделиться впечатлениями и обсудить увиденное.

Делайте пятиминутный перерыв. Если долго смотреть в экран, то мозг начинает работать на автопилоте. Время от времени нажимайте паузу, чтобы проверить состояние своего тела и мозга. Потянитесь, выпейте стакан воды, посетите туалет. После короткого перерыва подумайте, действительно хотите посмотреть еще одну серию и примите сознательное решение относительно своих дальнейших планов.

Смотрите, что интересно. Если во время просмотра вы дремлет или пролистывает телефон, возможно, это не стоит вашего времени. Подумайте, есть ли что-нибудь полезнее или привлекательнее, чем могли бы заняться вместо этого.

Соблюдайте режим сна. Желательно не использовать гаджеты с экраном, например телефоны, планшеты или ноутбуки, по крайней мере, за час до того, как собираетесь засыпать.

Сочетайте с хорошими привычками. Физические упражнения могут быть отличными партнерами при просмотре. К примеру, параллельно можно заниматься на беговой дорожке или поднимать гантели. Также вместо чипсов в качестве перекуса лучше выбрать фрукты и овощи.

Будьте честны с собой. Если всю ночь не удается заснуть после просмотра сериала "Последний из нас", возможно, лучше выбрать что-нибудь повеселее. Если есть ощущение упущенного времени и сожаления, возможно, вы смотрели сериалы, чтобы избежать дел, которые действительно нужно сделать вместо просмотра.

Итак, иногда можно устроить себе сериальный марафон, но главное — умеренность. Если вы делаете перерывы, продолжаете общаться с близкими и ведете активный образ жизни, то периодическое погружение в сериалы не нанесет большого вреда.

Но важно обратить на это внимание, если из-за такого увлечения замечаете изменения в своем поведении, физическом здоровье или социальной жизни.