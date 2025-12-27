Прогноз 2026: чем и когда могут закончиться мирные переговоры

Вашему вниманию предлагается первая часть прогноза на 2026 год, посвященная мирным переговорам.

1. Все ключевые актеры исходят из единой позиции: затягивание переговоров будет ухудшать переговорную позицию Украины. Это тот консенсус, который есть у США, ЕС и РФ.

2. Территории (Донбасс прежде всего) Путин рассматривает как исключительное условие для реальных переговоров.

3. Кроме территорий Путин в результате переговоров хотел бы получить три вещи:

– снятие санкций;

– возвращение в геополитику;

– получение контроля над новой украинской властью;

4. Первые два пункта США, похоже, готовы будут поддержать. Однако у Путина есть большой люфт для продолжения войны, ведь он всегда может начать говорить о снятии европейских санкций. Кроме того, Путин вполне реально может требовать недопущения Зеленского к выборам.

5. В 2026 году предположительно произойдет раскол в ЕС по поводу санкционной политики. Часть стран ЕС (прежде всего, Франция и Италия) будут исходить из того, что в случае решения о снятии санкций США, их бизнесы будут заинтересованы в частичном возвращении к торговле с РФ. Это, в свою очередь, будет толкать часть Европы к снятию санкций с России.

6. Никакие гарантии о 5 статье НАТО не обезопасят нас от будущих нападений РФ. На самом деле, ключевые пункты договора: вступление в ЕС и выделение средств для Украины. Если они не будут четко прописаны (конкретные даты и конкретные цифры) – этот договор будет близок Будапештскому меморандуму.

7. Сохранение большой численности украинской армии, при финансировании из ЕС, требуется самой Европе. Там рассматривают сохранение большой численности украинской армии как одну из гарантий безопасности для Европы.

Выводы:

Переговоры могут завершиться в промежутке январь-апрель. Если они результативно завершатся, мы получим мирный договор, который, судя по всему, будет предусматривать выход из Донбасса и относительно декларативные гарантии безопасности.

Если до этого времени переговоры зайдут в тупик, мы входим в летне-осеннюю военную кампанию со всеми вытекающими последствиями.