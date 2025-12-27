Прогноз 2026: чим і коли можуть закінчитися мирні переговори

Вашій увазі пропонується перша частина прогнозу на 2026 рік, присвячена мирним переговорам.

1. Всі ключові актори виходять з єдиної позиції: затягування переговорів погіршуватиме переговорну позицію України. Це той консенсус, який є в США, ЄС та РФ.

2. Території (Донбас перш за все) Путін розглядає як виключну передумову для реальних переговорів.

3. Окрім територій Путін в результаті переговорів хотів би отримати три речі:

– Зняття санкцій;

– Повернення в геополітику;

– Отримання контролю над новою українською владою;

4. Перші два пункти США, схоже готові будуть підтримати. Проте, в Путіна є великий люфт для продовження війни, адже він завжди може почати говорити про зняття європейських санкцій. Окрім того, Путін, цілком реально може вимагати недопущення Зеленського до виборів.

5. В 2026 році, імовірно відбудеться розкол в ЄС з приводу санкційної політики. Частина країн ЄС (перш за все Франція та Італія) будуть виходити з того, що в разі рішення про зняття санкцій США, їхні бізнеси будуть зацікавлені в частковому поверненні до торгівлі з РФ. Це в свою чергу буде штовхати частину Європи до зняття санкцій з Росії.

6. Ніякі гарантії про 5 статтю НАТО не убезпечать нас від майбутніх нападів РФ. Насправді ключові пункти договору: вступ до ЄС та виділення коштів для України. Якщо вони не будуть чітко прописані (конкретні дати і конкретні цифри) – цей договір буде близьким до Будапештського меморандуму.

7. Збереження великої чисельності української армії, при фінансуванні з ЄС, потрібне самій Європі. Там розглядають збереження великої чисельності української армії, як одну з гарантій безпеки для Європи.

Висновки:

Переговори можуть закінчитися у проміжку січень-квітень. Якщо вони результативно завершаться, ми отримаємо мирний договір, який, судячи з усього, передбачатиме вихід з Донбасу та відносно декларативні гарантії безпеки.

Якщо до цього часу переговори зайдуть в тупик, ми входимо в літньо-осінню воєнну кампанію з усіма відповідними наслідками.