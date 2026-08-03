Если бы Украина не бомбила НПЗ – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не бомбила логистику россиян – Россия атаковала бы Киев.

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Если бы Украина не топила российский флот – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не курила российские порты – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина не уничтожала российских генералов – Россия атаковала бы Киев.

Если бы Украина в приступе безумия "вышла из Донбасса" – Россия атаковала бы Киев.

Россия будет атаковать Киев, пока Путин у власти и пока он и его государство способны атаковать Киев.

Собственно точка, после которой атаки прекратятся – Россия не может их осуществлять.

Разрушена экономика. Разрушены цепи снабжения. Поражение в поле боя. Крах режима. Любой из этих сценариев.

Поэтому единственный адекватный и доступный сценарий для нас – содействовать этому.

Все остальное – в том числе панические призывы "убегать и прятаться" – не помогают и не имеют никакого смысла.