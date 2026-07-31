История существования Донбасса – это жесткое обрусение, или О переселенцах и ВПО

Вот сижу и странными глазами наблюдаю, как соцсетями бегают люди, заламывают руки и взывают, что их унижают, недолюбливают, не уважают и все такое трагическое. Настолько трагично, что им нужно на руке, к психологу, потому что до этого у них травмы не было, а сейчас их самооценка упала на уровень минус сто по шкале Плинтуса. Что интересно, большинство из этих людей, учитывая их страницы, не имеют никакого отношения к событиям, на которые они рефлексируют. Решила разобраться. Интересное!

Этот белый шум связан с тем, что Главнокомандующий когда-то где-то, возможно, когда еще не был Главнокомандующим сказал: "К сожалению, Донетчина и Луганщина за всю историю их существования, и переселенцы, и криминальные элементы много присутствуют. Поэтому там есть такое бессознательное население. Это мое мнение, можете не согласиться, но населению в плане".

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Он назвал нас земляным червем, – взывают в соцсетях люди, у которых на страницах ни одного упоминания, что они и есть те же переселенцы. Пошла читать, смотреть, изучать, потому что набрасывали в личные богатенько, потому что "Драпатый сказал, что переселенцы не люди!".

Поэтому решила немного препарировать этот шум, разделить его на составляющие.

Составляющая первая.

Вот скажите, вы когда на улице слышите, "иди сюда, ш@лва подзаборная", вы возвращаетесь и бежите на оклик? Нет! Потому что вы себя так не оцениваете, это не ваша потребность, не ваш образ жизни. Если на улице позвать "возлюбленная, обернись, я здесь" – вернутся все, кто влюблен. А если крикнуть "женщина, куда ты поперла, иди сюда" – вернутся все озабоченные домохозяйки. На оклик "кто потерял ключи от машины", все, кто имеет авто начнут нервно проверять ключи, а кто не имеет авто, тот безразлично пропустит оклик мимо ушей. Каждый человек, абсолютный каждый, даже я, слышит, видит, смотрит, оценивает все исключительно по личным внутренним убеждениям, потребностям, желаниям, выбору, самооценке.

Это работает на всех уровнях жизни. Мы слышим, видим, воспринимаем и даже запоминаем только то, что уже есть у нас самих. Даже политиков мы видим исключительно так, как бы хотели вести себя на их месте. Это психологический закон, ну вот так работает психика критического большинства людей. Поэтому обрадовалась, когда увидела много адекватных сообщений и комментариев людей, которые сказали – мы ВПЛ, но нас это не касается!

Я ВПЛ, переселенка, так меня тоже слова господина Драпатого не касаются и я бы их и не увидела. Не услышала, как бы ни "белый шум". Но, с учетом того, что я таки носитель "желтой звезды", которую на меня повесил не господин Драпатый, а общество в 2014 году, когда кричало - "все на Донбассе сепары" все же хочу поговорить на эту тему.

Ибо на самом деле эту желтую звезду, стигматы, травлю, буллинг по месту рождения, ненависть к наехавшим сеют в обществе люди. Люди, народ, общество мирных граждан, а не господин Драпатый. И спрос на этот буллинг растет. И спрос на "ату их, это же донбасские, луганские, донецкие, днепропетровские, сумские, харьковские, киевские, чергиновские" растет. А когда в обществе растет спрос, появляются такие ЛОМы, лидеры общественного мнения, который этот спрос поддерживают и именно они указывают на высказывания каких-то людей, манипулируют ими, извращают факты, чтобы выполнить свою задачу, уничтожить единство Украины, выжать из Украины проукраинских патриотов.

Пример, "все криминальные преступления в Тернополе совершены донбаско-запорожско-харьковскими бандитами" – вещает очередной тернопольский комсомолец, готовый в праведном гневе курить на костры всех наехавших. подайте на войну. Открываем Государственный Реестр судебных решений, выбираем Тернопольский межрайонный суд, категорию уголовных дел, приговор суда и читаем вволю. Ни одного уроженца Луганщины или Донетчины на 111 дел, которые я перечитала, потому что больше не было времени, все осужденные в отношении которых вынесен приговор, в том числе и за уклонение от мобилизации, сотрудничество с агрессором, шпионаж, наведение, фиксирование мест дислокации ВСУ, местные, из района. Ой, как неудобно, но как читабельно же, да? Кто полезет в тот реестр, потому что народ за такое даже не слышал.

Вот знаете, когда херовертят Донетчину, Луганщину, то я уже привыкла. Слышала я и "надо было думать, где рождаться" и "зачем вы уезжали, жили бы себе там", но вот за несгибаемые, мужественные, отчаянные Харьков и Запорожье я бы этих комсомольцев в суд бы потянула, потому что буллинг по месту рождения - это форма психологической или физической травли через социальное происхождение человека. изоляцией. За такие действия в Украине предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 850 до 1700 грн. или общественных работ. Да и передайте комсомольцам. Выбрать Украину в Тернополе легко, а ты выбери Украину там, где за это убивают.

Составляющая друга. Спрос на буллинг, спрос на ненависть, спрос на информацию "существу не могу, вокруг донецко-харьковско-запорожский криминал". Именно из-за спроса на ненависть и буллинг по месту рождения и вытащили эти слова господина Драпатого, выкрутили их "назвал переселенцев", но не для того, чтобы обидеть этим выражением ВПЛ, ведь все, все понимают, что он к ним не относится, а показать "вот даже Главнокомандующий поддерживает уничтожение донецко-харьковских". Немного потянуло Польшей и подогревом поляков ненавистью к украинцам. Один сценарист? Думаю, что да.

Я не восприняла слова господина Драпатого в свою сторону, потому что я не криминальный элемент, ни меня, ни моих бабушек принудительно не заселяли на Донбасс в тюремные лагеря, моя семья не попала на Донбасс из россии (мои баба, дед и мать родились в селе Большая Буда Коростень, Житомирщина, баба, дед, мать мужа с Черниговщины, а вот отец мужа родился в Сибири, потому что туда из села Степанцы, Черкасщина была выслана его мать с 11 детьми, беременна 12-м, ее мужа, то есть деда моего мужа в Степанцах расстреляли, потому что был кур Донбассу, я бы сказала, что мы, уехав из Донбасса, просто вернулись на земли рода. Да, кто не зал, я живу в Степанецком ОТГ. Я дома!

История существования Донбасса, о чем сказал г-н Драпатый, это жесткое обрусение (думаю вы читали мое сообщение о расстрелянных украиноязычных восточных восточных земляках в Сучей балке, о бахмутчанина-палача Клима Ворошило (Ворошилова), который расстреливал восточников, о количестве уничтоженных украинских школ на Восток).

И господин Драпатый прав, потому что украинизации реально мало уделялось внимания не только во времена УССР, но и во времена Независимости. Вот только подумайте, за время Независимости до 2014 украинизации в Украине не уделялось внимания, хотя все знали, мы постколониальная страна с постколониальным мышлением и длительным постколониальным влиянием. Украинизации нуждался не только в Восток, но и в Центральной Украине, но и в Западной, которая орошалась, ополчилась, обугорщилась, оромилась. Мы больны совком! Все! Ага, даже "тернопольские комсомольцы", это совок, банальный шовинистический, ненавистный совок.

Более того, а ну правду матку, – в фаворе по всей Украине была российская попса, 95-й квартал с юмором об украинских селюках-шароварниках, телевидении на русском, фильмы на русском, потому что это нафиг было никому не нужно – язык, нация, вера, армия – при любом из Президентов. По всей Украине, а не только на Востоке. Только война коснулась вопроса деколонизации, декоммунизации и то, как-то коренько, потому что все это делают комсомольцы с колониальным советским мышлением, то есть косо-криво-было.

Но вернемся к "оскорбительным" словам - если это не ко мне, почему я должен вращаться? Я все же хочу растолковать людям на примере этого "события года", что такое влияние и манипуляции.

Чего все-таки "обернулись" некоторые люди? Ибо чего же говорить, что не все ВПЛ правильно среагировали, есть и обиженные.

Составляющая третья. В 2014 году государство, все еще находившееся в руках пророссийского лобби, сидевшего во всех ветвях власти, нанесло очень ложный, но очень болезненный удар по проукраинским жителям Востока Украины, которые выбрали Украину – нас назвали "переселенцы". А кто нас переселял и куда? Кто купил мне дом, чтобы я в нее переехала? Мы БЕЖЕНЦЫ! Мы беженцы от войны и российской агрессии.

Мы беженцы, такие же беженцы, как жители Херсонщины, Мариуполя, Запорожья, Киевщины, Днепропетровщины, Сумщины, Черниговщины, разъехавшиеся по Украине и миру. И такие же беженцы, как жители Тернополя, уехавшие беженцами в Европу.

Но было страшно (давайте правду же, ага, было не выгодно россии, чтобы нас назвали беженцы, потому что тогда же россия агрессор, а мы беженцы от войны) называть вещи своими именами, поэтому нас "переселили" и мы "понаехали", потому что беженцы от войны – это вызывает эмпатию, а переселенцы – это люди. А беженцы – это страшно, это горе, война. В 2014 году россия через свое политическое лобби в Украине делала все, чтобы войны не увидели. Сколько тогда звучала "гражданская война"? Вот так.

Поэтому такие "ляпы" о "переселенцах" будут все дальше от публичных людей, военных и политиков и их будет все больше. Пока не будет законодательно уничтожено позорное "переселенцы" и заменено юридически правильным – беженцами. Но мы же понимаем, что переселенцы не являются жертвой военной агрессии россии, а беженцы будут иметь право на репарации.

Составляющая четвертая. Вернемся к "он назвал нас земляным червем". На самом деле эта рефлексия очень показательна и интересна и многое раскрыла в людях. Вот мне эта ситуация понравилась. Я люблю сложные психологические задачи, разбираю психологические примеры.

Так вот, если человек на что-то рефлексирует, это яркий сигнал посмотреть на него внимательнее, потому что почти все рефлексии, это тайны, которые лезут с людей на поверхность.

Как-то я написала в ФБуке сообщение-упоминание о лихих 90-х. Вспоминала, как жили тогда люди, какой был криминал на Востоке, какие методы выживания были у людей. Приводила много примеров, один из них был о том, как в Харькове в то время действовала банда врачей "скорой", которые на вызовах выискивали одиноких пожилых людей с состоянием (картины, серебро, винтаж), входили в доверие и убивали этих людей вынося из квартир все вещи, даже продукты. Выбирали эксликаров, эксчиновников, среди жертв было много людей еврейской национальности, следователи долго шли по ложному пути, потому что думали, что это этнические преступления. Судебное дело насчитывало более 30 томов, кажется что-то за 50 преступлений было, куча экспертиз, очень тяжелое дело, показания свидетелей... Мне об этом рассказала наша судья Свердловского городского суда, она тогда была молодая следователь "мокрушного" отдела, очень гордилась расследованием резонансного дела, так что мечтала о том, что мечтала о том, что я думала, что мечтала, о самых ярких раскрытых ею преступлениях.

Удивитесь, но под сообщение пришел один человек, который начал доказывать, что он такого никогда не делал, что я его лгала (в сообщении не было фамилии, имени), что он подаст на меня в суд, найдет меня через связи в СБУ, отравит коз, замучит меня, потому что в нее связи. Она писала оправдание и обвинение мне несколько месяцев подряд, большие оправдания в Телеграмме с криками – это не я. Угрожала. Билась в истериках. Поднимала знакомых, чтобы поспособствовали удалению поста. Оправдывалась. Угрожала. Но каждый раз писала новые подробности того старого дела, о которых я не знала и не упоминала в сообщении, но которые узнала следственная судья, когда я ей это показала.

Мне не написали сотни врачей "скорой" из города Харьков, которые бы сказали – зачем вы нас так лгали. Рефлексировал только один человек!

Поэтому, когда вам говорят все, только вы, лично вы можете по личным основаниям определить, что речь идет именно о вас.

Люди примеряют на себя какую-либо информацию из-за эффекта Барнума (Форера), выборочного внимания и потребности в личной защите или личной потребности. Эффект Барнума, также известный как эффект Форера, это психологический феномен, объясняющий, почему люди верят в обобщенные описания личности и так любят это "все".

На восклицание "проститутка" вернутся те, кто имеет грешок, на описание "зека" отреагируют те, кто имел "ходку". Но это не только так работает, вот мы читаем гороскоп и "Овнам выпадает звездное время" и разум – о, это для меня, я Овен, мне повезет.

Так работает внушение "порчу сделала какая-то женщина, недавно приехавшая в ваше село (город, дом)" - о, я знаю кто виноват в моих проблемах (болезнях). Не ты дура, а тебе сделано.

Эффект Барнума имеет решающее значение для объяснения основных механизмов нашей поведенческой восприимчивости. Поэтому не стоит всем ВПЛ реагировать так бешено на слова господина Драпатого, потому что это мы здесь ВПЛ-переселенцы, а там дома мы были просто жители Донбасса, а вот наши соседи, те, кого на Донбасс привозили из России работать на шахтах или жить на "поселении" (форма отбывания наказания), заселяли там. есть, были пришельцами, заселенцами, переселенцами и именно их имел в виду г-н Драпатый, потому что именно они стали фундаментом обрусения Востока Украины.

Составляющая пятая. Надо давно было ввести термин "заселенцы" или "зайды" в отношении тех, кого в СССР массово свозили из России в Украину. Надо было давно назвать нас беженцами.

Живу в селе Черкасщине, где на 50 дворов только 9 имеют украинские корни из прадедов, все остальные по родителям имеют русские корни. Их баб, дедов, родителей сюда завозили, чтобы заселить пустующие после Голодомора дома. У многих крестьян в паспорте место рождения Омск, Орск, Архангельск, Курск. Здесь они поженились, родили детей, имеют украинские фамилии, получили гражданство Украины, но остались россиянами - ждут СССР, любят воровать, пить, писать доносы, иметь льготы, имеют липовые справки для льгот и радуются этим. Я их так и называю – заселенцы – и говорю – это не я переселенка, это вы зайди.

Следует иметь достоинство и понимание происходящего происходило с Украиной, чтобы чувствовать себя частью нации или "земляным червем". Нас всех независимо от места рождения стерли, обнулили, обесценили, когда из паспорта убрали графу национальность. У меня в первом паспорте, который я получала еще в Ворошиловградской области (с 1990 года Луганска), было отмечено – украинка. В однокласснице – русский. Думаю, как бы это оставили, не было бы переселенцев, мы бы просто возвращались домой, потому что наш дом была бы вся Украина.

Исходя из своего жизненного опыта, я и не приняла слова Драпатого на свой счет, потому что поняла, что речь идет за постсоветских переселенцев, которыми заселяли Донбасс и которые стали причиной его уничтожения.

Что не так ли? Что не так он сказал? Он прав. Заселяли тот Донбасс всем, кем хотела россия, и сейчас так поступают. Внимание это делают сейчас в ОРДЛО и ТОТ.

Это стратегия вживления раковой опухоли "русская земля там, где русские". Ну, с криминалом это некий телевизионный нарратив, который вытекает из обычной статистики – густонаселенность регионов.

Не населенность регионов криминальными людьми, а густонаселенность. То есть, если бы в Тернополе жило 1 миллион человек, а не 250 000, то преступность здесь была бы выше.

Что касается украинизации, то на 2013 год Восток уже был украиноязычным на 70 процентов. И люди выбирали украиноязычную учебу для своих детей даже когда сами были русскоязычными. И украинские праздники вернулись, и традиции, и люди этому радовались.

Что касается ситуации сейчас, то Восток потерян ментально, а не только оккупационно, большинство это понимает, военные тем более. И вернуть его будет тяжело, как военно, так и ментально. Ибо те, кто делал Восток украинским сейчас беженцы, ВПЛ, люди с желтой звездой, от которых так трясет общество и мозолят глаза не Драпатому, а обществу, слава богу его меньшинства. Почему-то ВПЛ раздражают только ждунов, пророссийских граждан Украины и комсомольцев, которые надели вышиванку, но партбилет держат под скатертью.

Проукраинские люди выехали из ОРДЛО, осели в Украине или за границей и лечат свои опустошенные души, пускают корни, становятся еще большими украинцами, потому что им это дорого стоило.

Тех, кто еще верит в Украину там – я имею в виду только ОРДЛО – единицы. Разочарованных, потому что не получили от России что хотели тысячи, а вот проукраинские единицы.

Восток потерян, потому что за него были готовы драться вот такие, как я. И на фронте много ВПЛ, и в Каневе на Аллее Славы фото погибших ВПЛ, которые навсегда Луганские-Кановские.

Восток потерян, потому что россия там активно делает то, что делала в 1920 году (вспомните мое сообщение о Климе Ворошилове), в 1937-1950 годы – уничтожала местное население и свозила туда переселенцев из России.

Да, в ОРДЛО их так и называют – переселенцы.

ОРДЛО заселили жители Красноярского края. Из 10 жителей ОРДЛО 8 это люди, приехавшие сюда жить и работать из Красноярского края во время русской оккупации.

Почему именно из Красноярского, а не Краснодарского, потому что есть такие осведомленные в войне и оккупации, которые заходят на мою страницу из Львова и пишут "автор тупой, в Луганскую область ближе Краснодарский край".

Красноярский край выступает регионом-шефом (куратором) над Свердловским муниципальным округом (до 2023 г. – город Свердловск и Свердловский район) и другими муниципальными округами "ЛНР". Сибирский регион оказывает масштабную помощь в восстановлении инфраструктуры с лета 2022 года. Помощь это не только деньги, но и люди, работающие в ОРДЛО врачами, коммунальщиками, получают там жилье, привозят туда свои семьи. Специалисты Красноярского края занимаются ремонтом кровель многоквартирных домов, заменой изношенных водопроводов и капитальным ремонтом социальных объектов, лечением людей.

Луганск имеет куратора Москва. Лисичанском занимается Республика Татарстан. Красный Луч (Хрустальный) – Республика Башкортостан. Потому "переселенцев" там хватает.

Сейчас россия готовит обширную программу переселения Крыма, оккупированных частей Запорожья и Херсона, Луганской и Донецкой областей за Урал, а из Красноярского края сюда будут перевозить "коренное население", чтобы в случае освобождения этих территорий, россия получила бы тысячи своих агентов влияния, так как будут взывать "мы купили дом". Вот в 1990 году гражданство Украины получили все по месту жительства. Так хотят поступить и сейчас. Без графы национальность по месту нахождения дайте гражданство. И дадут, мы ведь толерантная страна.

Так вот, проблема не в том, что, когда, кому сказал или не сказал, не так ли сказал господин Драпатый, а в том, как это подают людям, как разворачивают правду и уничтожают Главнокомандующего, уничтожают морально тех, кому больно и дают новые силы комсомольцам для уничтожения проукраинского… о уже не Востока, уж ведь донецко-харьковско-сумско-днепропетровско-запорожские бандиты.

Проблема в том, что в основном люди воспринимают любую информацию так, какие они сами, чем живут, о чем мечтают, какие в них потребности. Неважно, кто и как ее сказал или скажет, люди всегда увидят в ней то, что в них самих и чего они стремятся. Поэтому комсомольцы будут взывать – Драпатый сказал все переселенцы криминал, нужно их уничтожать. Именно ВПЛ в критические большинства среагируют так, как я, потому что это их не касается. Небольшое количество тех, кто увидит себя "земляным червем", начнет требовать к себе жалости.

Потому что, конечно, не все проукраинские уехали из оккупированных регионов, я об этом писала, что были волны беженцев. Первая и вторая волны (2014-2017 годы это проукраинские патриоты Востока, а вот дальше пошли разочарованные, которые в 2014 "Донбасс-россия", а потом "мы не этого хотели, нас обманули". Но ведь будем честны, с Запада тоже в Европу выехало много тех, кто не хочет тихо живет в Эстонии, о чем комсомолец молчит, потому что эта часть мужская.

Немного корявенько Драпатый сказал? Тююююю я и не такое людям говорю. На днях одну мирлюбой ценой и немедленно посещает этнических украинцев, потому что сорослгбтскрепы нарушают так ху@ми обложила, что она до сих пор верит, какая я донбасская бандитка. Не пускайте меня на тв, после меня это выражение Драпатого будет красивой цитатой из винзелей, потому что я особо слов не подбираю описывая современное ОРДЛО и его критическое большинство русских и пророссийских люмпенов, которыми его заселили.

Составляющая шестая. Вы лучше подумайте, почему именно сейчас так важно этим комсомольцам на каждом шагу видеть "донецко-харьковско-запорожских бандитов", уничтожать беженцев, столкнуть лбами ВПЛ и Главнокомандующего.

Я еще могу понять рефлексии на "донецких" или "донбасских", потому что это навязанный в 2014 году нарратив "все на Донбассе сепары", когда государство имея бешеное количество пророссийских лобби во власти, не хотела реагировать на российскую оккупацию, не хотела признать российский. "гражданскую войну".

Конечно, все те пророссийские митинги на Донбассе, конечно, и пророссийское критическое большинство, которое дало путину и его лбу правильную картинку было, но не делало Восток "все там". Но почему в 2014 году этот пьяный люмпен не разогнали полиция, СБУ, а возили им покушать? Потому что Украина была под полным политическим контролем России из-за политического пророссийского лобби, не забывайте об этом, ага, особенно когда голосуете за политиков вроде ОПЗЖ.

Поэтому, повторяю, я еще могу понять эти рефлексии. А вот "бандитский Харьков" или "бандитское Запорожье" чем провинились? Эти несгибаемые, мужественные лучики Украины, живущие под КАБами, дронами, работают, держат там Украину, платят налоги, поют украинские песни, когда же они успели насерать в штанишке тернопольским комсомольцам, которые вывертывают сообщениями о "криминальном бандитском Харькове и Запорожье".

Как быстро разрастается география "криминальных бандитских" городов Украины, прямо по плану путина – раздел Украины по Днепру. Как скоро ждать от комсомольцев сообщения об криминальном Киеве, Днепре, Сумах, Чернигове, Буче, Ирпене…он уже скоро новый обстрел, новые беженцы без крыши над головой будут искать поддержки в глазах украинцев, а найдут ли, я уже не знаю. Я уже давно советую беженцам уезжать из Украины, потому что комсомольцев все больше, а нас все меньше.

А господин Драпатый все правильно сказал. Можно родиться в Украине, но не быть украинцем, потому что воспитание, окружение, внутренний мир и вот, даже во времена Независимости родилась молодежь-совок, потому что окружение и воспитание совок. Это беда.

Мы должны уделять внимание воспитанию нации. Хоть кто-то об этом заговорил. Потому что с этим у нас беда не только на Востоке, просоветского люмпена у нас достаточно, и не только у нас, в Эстонии вовать ого-го, есть даже пророссийские политики, потому что россия вложила очень много сил в колонизацию стран и наций и постколониальное мышление, это одна из тяжелых болезней и ужасное явление, которое можно наблюдать.

И еще одно, на это "дайте денег, потому что вокруг одни "донецко-харьковско-запорожские бандиты из дома на работу страшно выходить, потому что кавычки", хочется сказать только одно – комсомольцы, а вы не врать, а работать не пробовали, потому что заработок на нити, хайпу и буллинг других людей.

Вот такое получилось сообщение. Злой и грустный. Ничто не столь короткое, у Тани Адамс красивее, но ведь она из донецких, что мы луганские против этих бандюганов, такое себе.

Поэтому, чтобы хоть как-то дать позитив скажу, что на Ростовщине 3 сутки большинство городов не имеют света, там как-то сошлись вместе торнадо (не добробат), ураган (хорошее название для батальона ВСУ), молния, град, баллистика и дроны. Поэтому поражены погранично-пропускные пункты с россии до "ЛНР", частично нарушена автомобильная логистика коллаборантов, поражены военные наземные и военные водные цели в Таганроге и Ростове, ну и свергнуто более 1500 деревьев, уничтожены линии электроснабжения и прочее. Когда природа и ВСУ работают в единении, выходят хорошие вещи. Такое единение и у людей…