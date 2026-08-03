Чому російські удари не залежать від дій України
Якби Україна не бомбила НПЗ – Росія б атакувала Київ.
Якби Україна не бомбила логістику росіян – Росія б атакувала Київ.
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Якби Україна не топила російський флот – Росія б атакувала Київ.
Якби Україна не палила російські порти – Росія б атакувала Київ.
Якби Україна не знищувала російський генералів – Росія б атакувала Київ.
Якби Україна в приступі безумства "вийшла з Донбасу" – Росія б атакувала Київ.
Росія буде атакувати Київ, поки Путін при владі і поки він і його держава спроможні атакувати Київ.
Власне, точка, після якої атаки припиняться – Росія не може їх здійснювати.
Зруйнована економіка. Зруйновані ланцюги постачання. Поразка на полі бою. Крах режиму. Будь-який з цих сценаріїв.
Тому єдиний адекватний і доступний сценарій для нас – сприяти цьому.
Все інше – в тому числі панічні заклики "тікати і ховатися" – не допомагають і не мають жодного сенсу.