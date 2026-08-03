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Чому російські удари не залежать від дій України

Юрій БогдановЮрій Богданов

Чому російські удари не залежать від дій України
Чому російські удари не залежать від дій України

Якби Україна не бомбила НПЗ – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не бомбила логістику росіян – Росія б атакувала Київ.

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Якби Україна не топила російський флот – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не палила російські порти – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна не знищувала російський генералів – Росія б атакувала Київ.

Якби Україна в приступі безумства "вийшла з Донбасу" – Росія б атакувала Київ.

Росія буде атакувати Київ, поки Путін при владі і поки він і його держава спроможні атакувати Київ.

Власне, точка, після якої атаки припиняться – Росія не може їх здійснювати.

Зруйнована економіка. Зруйновані ланцюги постачання. Поразка на полі бою. Крах режиму. Будь-який з цих сценаріїв.

Тому єдиний адекватний і доступний сценарій для нас – сприяти цьому.

Все інше – в тому числі панічні заклики "тікати і ховатися" – не допомагають і не мають жодного сенсу.

Джерело:Телеграм Юрія Богданова

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