Ошибка Путина: почему западные регионы Украины не были подарком Сталина

Во время одного из своих последних выступлений Путин рассказывал о том, что западные регионы Украины оказываются подарком Сталина, который и думать не думал, что Советский Союз прикажет долго жить.

Это конечно обычная псевдоисторическая манипуляция российского президента. Сталин действительно вряд ли полагал, что Советский Союз распадется. Однако ни одной Украины для него не существовало, к статусу союзных республик он относился пренебрежительно со своей знаменитой полемики с Лениным, когда Сталин, тогда еще нарком по делам национальностей Советской России, настаивал, чтобы все советские республики вошли в состав РСФСР как автономии. Присоединение оккупированных территорий Польши именно к Украине (и Беларуси) требовалось Сталину исключительно для того, чтобы оправдать свой союз с Адольфом Гитлером. И украинцы здесь были совсем ни при чем.

Главные истории дня

Но за два десятилетия до событий, о которых упомянул Путин, они провозгласили Западноукраинскую Народную Республику и воевали за свою государственность. Сталин просто использовал борьбу украинского народа ради интересов совсем другой страны, России, которой действительно был Советский Союз. И именно в этой стране он сделал наибольшее количество подарков, о которых Путин пытается не упоминать.

Большевики подарили Советской России украинский Таганрог с окрестностями. Антон Чехов не случайно называл себя украинцем, большинство населения в родных краях действительно было украинского происхождения, русификация произошла уже после присоединения к РСФСР.

Сталин присоединил к России часть территории Финляндии – местное население просто покинуло завоеванные города и деревни.

Сталин присоединил к России латвийский уезд Абрене уже после оккупации Латвии. И Ивангород – уже после оккупации Эстонии. Никто даже не смог объяснить жителям братских Латвийской ССР и Эстонской ССР, почему часть территории этих новых союзных республик внезапно стала российской.

Сталин присоединил к России Тиву, теперь известную как родину Сергея Шойгу. Тива была частью территории Китая, но оказалась под самопровозглашенным российским протекторатом, а затем большевики провозгласили на этой территории марионеточную народную республику. Но и этого оказалось мало: и Тива стала автономной областью РСФСР.

Сталин присоединил к России часть восточной Пруссии, несмотря на то, что между созданной после Второй Мировой войны Калининградской областью и другой территорией РСФСР даже не было общих границ. Не Литве же "подарил", не Польше – России. Путин еще говорит, что Сталин не думал о крахе Советского Союза. Еще как думал и многое предсказал, расставлял геополитические капканы повсюду, где только мог – и в 90-е годы оставшиеся в этих капканах мины начали взрываться.

Но только между "подарками" для украинцев и других народов Советского Союза и подарками для россиян есть одна большая разница. Используя национальные интересы украинцев или белорусов, Сталин усиливал государство, которым руководил, сами жители присоединенных территорий становились пасынками новой родины, подвергались репрессиям и, конечно же, русификации. А вот отдавая РСФСР территории других стран и народов, вождь и его наследники превращали их в Россию. И продолжают это делать по сей день, отменяя изучение украинского языка в регионах с 90-процентным преобладанием украинского населения или требуя усилить знания русского языка в республике с 90-процентным преобладанием тувинского.

Так что когда в Кремле упрекают соседей в том, что Сталин подарил, пусть сначала вспомнят о том, что Сталин отобрал.