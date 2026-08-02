Эффект Wildberries разоблачил уязвимость российской экономики

Бомбардировка складов Wildberries не несет катастрофической угрозы российской экономике, а скорее раздражает и нервничает россиян. Впрочем, разрушение складов выявило достаточно интересную финансово-экономическую проблему.

После начала войны все военные риски взяла на себя дочь ЦБР Российская национальная перестрахованная компания (РНПК). СНПК определил с десяток уполномоченных страховщиков, которые должны были покрывать эти риски. Когда же риски реализовывались на НПЗ, российские суды стали признавать их форс-мажором и позволяли страховщикам не выплачивать возмещение.

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В 2026 году правительство России попыталось надавить на суды, чтобы те принимали решение о выплатах по страховым случаям. Но оказалось, что за такие случаи конечным плательщиком будет СНПК, то есть по факту ЦБР и российский бюджет.

Дело только замяли и здесь снова практика невыплат повторилась в Wildberries, причем в еще больших масштабах. В ответ СНПК сформировал резерв выплат по атакам БПЛА и ракет, но только в 100 млрд рублей. Для понимания ситуации, 100 млрд рублей, это лишь половина ущерба от пораженных российских НПЗ, на начало июля 2026 года.

Российским властям нужно быть откровенными со своим народом и признать, что российский страховой рынок не может оказать защиту от масштабных украинских атак. Пример из Wildberries показал, что риски за развязанную путину войну несут на себе сами граждане России, и никаких действенных инструментов защиты от таких рисков в России не существует.