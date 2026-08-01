rus
Українська
Топ-темы:
СобытияЭкономикаОбществоАстрологияПутешествияНаука
Блог
Политика

Российские выборы на оккупированных территориях. Почему молчит Украина

Вадим ДенисенкоВадим Денисенко

Российские выборы на оккупированных территориях. Почему молчит Украина
Российские выборы на оккупированных территориях. Почему молчит Украина

На оккупированных территориях 18-20 сентября пройдут так называемые выборы в Госдуму. И эти выборы будут одним из главных аргументов Москвы на предстоящих переговорах о мире с одной стороны, а с другой они станут причиной серьезного давления на нас, почему можно и нужно проводить выборы во время войны.

Совместно с Валерием Чалым (Valeriy Chaly) и Андрей Магера провели дискуссию на эту тему. Ниже попробую кратко дать главные тезисы

Главные истории дня

  1. Гауляйтеры оккупированных территорий получили "план" показать явку не менее 65% и результат Единой России должен быть в районе 70%. От этого результата зависит их будущее. Каким образом будет обеспечен этот результат, уже понятно. Вбрасывание и фальсификации составят не менее 40-50%.
  2. В целом, эти выборы в России уже становятся плебисцитом по поддержке бесконечной войны. На оккупированных территориях – это также демонстрация того, что эти регионы "окончательно стали русскими". Именно поэтому вызывает удивление, что до сих пор у нас нет публичной позиции МИД по этому поводу и мы не видим никаких информационных кампаний государства для мира вообще и для России и оккупированных территорий, в частности.
  3. Какова должна быть главная цель этой кампании? Прежде всего, мы должны не просто заявить о ничтожности этих выборов. Мы должны сделать ситуацию, при которой ни у кого не будет сомнений, что никаких реальных выборов на этих территориях не было.
  4. Что нужно сделать?

- должен быть создан координационный центр с четко утвержденным планом действий и набором спикеров для всех аудиторий. Таким центром, за функционалом должен быть или МИД или СНБО (простите, что вынужден писать эту банальность);

- Военная ситуация такова, что обеспечить безопасность голосования невозможно, поэтому уже сейчас нужно каждый день по всем возможным каналам доносить до мира и жителей оккупированных территорий, что выборы это опасно. Особенно учитывая, что Кремль 100% готовит кровавые провокации под украинским флагом.

- МИД должен начать кампанию по непризнанию этих выборов и будущему российскому парламенту уже сейчас. В 2024 году мы очень долго медлили и проиграли вчистую кампанию "Путин – нелегитимный президент". Сейчас у нас есть шанс добиться хотя бы частичной нелегитимности Думы.

- все посольства должны включиться в работу по дискредитации, так называемых, наблюдателей, планирующих ехать в Россию и, особенно, на оккупированные территории;

– Против всех участников выборов (кандидаты, члены комиссий, доверенные лица) будут открыты уголовные производства с очень ускоренной процедурой заочного осуждения.

  1. Это ключевые вещи, лежащие на поверхности. В самом деле, можно и нужно сделать гораздо больше. Но почему власть медлит.

До выборов 45 дней. Времени осталось невероятно мало.

Источник:facebook.com

Война в УкраинеБлоги