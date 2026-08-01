Россияне мечтают о новом инвестиционном цикле на фоне коллапса фондового рынка и оттоке прямых инвестиций

На прошлой неделе так называемый президент России Путин вновь собрал бизнес и правительство поговорить о старте нового инвестиционного цикла. Все больше такие посиделки у Путина напоминают собрание пенсионеров на лавочках вокруг хрущевок: будто и совещание проведено, но результаты такого совещания есть только в форме самого факта, что оно состоялось.

Бизнес требует от путина девальвировать рубль до 85 рублей за доллар и опустить ставку ЦБР до уровня ниже 10%.

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В текущей ситуации такие мечты упираются в гигантский бюджетный дефицит и увеличение вероятности дефолтов по облигациям и кредитам банков России. К монетарному джентльменскому набору следует добавить падение российского фондового рынка в течение 19 недель подряд и вывод из России капитала российскими олигархами.

У кремлевского деда нет никаких шансов запустить инвестиционный процесс в России. А тот факт, что он лично занимается этим вопросом, указывает на то, что он неадекватно оценивает возможности России в этой сфере. У страны, где нет инвестиций, нет экономического будущего.