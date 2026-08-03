Как обеспечить непрерывный интернет в государственном учреждении во время отключения

В такие моменты подключение может исчезнуть сразу или работать еще несколько дней. Всё зависит от того, как организация подготовится к отключениям.

Чтобы продолжалась работа, эти элементы нужно объединить в одну отказоустойчивую схему. В этой статье специалисты телеком-провайдера GigaTrans расскажут, как ее построить и что нужно учесть.

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Для начала – определить критические сервисы

Сначала следует определить, какие системы должны работать даже при длительном отключении электроэнергии. К ним могут относиться:

реестры;

электронный документооборот;

электронная почта и телефония;

облачные сервисы;

внутренние системы;

онлайн-сервисы для граждан.

Это поможет рассчитать необходимую скорость резервного канала и расставить приоритеты для трафика. Если его пропускная способность ниже, во время отключения можно временно ограничить второстепенные операции. Основной ресурс сети получат системы, без которых заведение не может работать.

Когда список критических сервисов определен, становится понятно, какую скорость закладывать в основной и резервный канал. На этом этапе подключить интернет для государственного учреждения можно уже по конкретным параметрам: пропускной способности под реальную нагрузку и приоритетам трафика, расписанным заранее.

Построить независимые каналы связи

Базовый уровень отказоустойчивости – основной и резервный каналы. Однако два подключения не всегда означают полноценное резервирование. Линии могут проходить через одну канализацию, заходить в здание через общий ввод или зависеть от одного узла связи.

Надежная схема предполагает:

физически разделенные трассы;

разные вводы в здание;

подключение к независимым узлам сети;

резервирование активного оборудования;

автоматическое переключение между каналами.

Учреждение может подключить разных операторов, но необходимо проверить фактические маршруты их сетей. Иногда несколько поставщиков используют общую инфраструктуру на отдельных участках.

Особое внимание следует уделить тому, как проложена оптика. Если основной и резервный кабели лежат рядом, одно повреждение может вывести из строя обе линии. Поэтому маршруты должны заходить в здание с разных сторон и направляться к разным узлам сети.

Так, например, сделали в ГП "ИОЦ Минсоцполитики", которое подключило GigaTrans в качестве дополнительного провайдера. Это решение помогло предприятию стабильно работать во время трехдневного блекаута. Ведь этот оператор был единственным, что снабжал интернет в течение длительного блекаута.

Предусмотреть альтернативную технологию

Для дополнительной стойкости резервный канал может работать по другой технологии. Например, основным подключением будет оптическая линия, а аварийным – мобильная, радио- или спутниковая связь.

Starlink может быть полезно для учреждений в районах с повышенным риском повреждения наземных сетей или ограниченным выбором операторов.

Для его работы требуются открытый участок неба, автономное питание, защищенное место установки и маршрутизатор, переключающий трафик между подключениями.

Спутниковую связь лучше использовать как один из уровней резервирования. Его качество зависит от условий установки, нагрузки на сеть и других внешних факторов.

Обеспечить автономное питание

При отключении электроэнергии интернет может исчезнуть, даже если сеть оператора продолжает работать. Без питания остаются маршрутизаторы, коммутаторы, оптические терминалы, межсетевые экраны и точки Wi-Fi.

К резервному питанию нужно подсоединить всю цепочку оборудования, через которую проходит трафик. Также следует позаботиться о ИБП, которое поддержит работу в первые минуты и даст время на запуск генераторов.

При расчете автономности следует учесть мощность оборудования, время работы аккумуляторов, запас горючего и возможность его пополнения.

Также следует уточнить, как долго без электроэнергии будет работать ближайший узел оператора. Автономность учреждения не поможет, если обесточится внешнее оборудование, от которого зависит его подключение.

Настройка автоматического переключения и защиты

Если резервный канал необходимо активировать вручную, длительность простоя будет зависеть от скорости реакции ответственного работника.

Автоматическое переключение позволяет маршрутизатору самостоятельно перевести трафик на резерв при исчезновении или ухудшении основного соединения.

Система должна проверять реальность сети. Кабель может оставаться подключенным, хотя внешние ресурсы не будут открываться.

При переключении должны соблюдаться правила маршрутизации, фильтрации и доступа к внутренним системам. Это касается VPN, межсетевых экранов, мониторинга и средств защиты от сетевых атак.

Для учреждений, работающих с государственными информационными ресурсами и персональными данными, одним из решений является СВИД — защищенный узел интернет-доступа. При переходе на резервный канал трафик также должен проходить через него с соблюдением установленных правил фильтрации и контроля доступа.

Регулярно проверять аварийный сценарий

Наличие резервного канала не гарантирует, что он сработает в нужный момент. Схему нужно тестировать: контролируемо отключать основное подключение и проверять скорость переключения, доступность реестров, работу VPN и соблюдение правил киберзащиты.

Также требуется постоянный мониторинг доступности каналов, задержки, потери пакетов, погрузки и состояния сетевого оборудования. Это поможет выявить ухудшение связи до того, как оно приостановит работу критических систем.

В договоре с оператором следует зафиксировать уровень доступности услуги, сроки реагирования на аварии, порядок эскалации и условия технической поддержки вне рабочего времени.

Отдельно следует подготовить план действий на случай длительного отключения. В нем должна быть схема подключений, перечень критических сервисов, контакты операторов, ответственные работники, время автономной работы и порядок пополнения запаса горючего. Копию документа следует хранить вне корпоративной сети.

Чеклист для проверки схемы

Построение отказоустойчивой схемы состоит из нескольких последовательных шагов. Перед тем, как внедрять их, следует проверить, все ли учтено из списка ниже:

определены критические сервисы;

два независимых канала;

оптические трассы, разведенные разными маршрутами;

ИБП и генератор;

автоматическое переключение между каналами;

альтернативная технология на резерв, такая как Starlink;

защищенный узел доступа (СВОД);

регулярное тестирование переключения, мониторинг каналов и план действий на случай продолжительного отключения.

Вывод

Выбирая провайдера для обеспечения непрерывного интернета в государственном учреждении, следует проверить несколько вещей: обеспечивает ли оператор разделенные маршруты оптики, как долго без электроэнергии будет работать его ближайший узел и есть ли опыт подключения СВОД.

Конкретная схема зависит от расположения учреждения, доступной инфраструктуры и перечня критических систем. Специалисты GigaTrans могут обследовать объект, проанализировать возможные маршруты и построить решение, поддерживающее работу учреждения.