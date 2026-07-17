Почему Путин готовит масштабную мобилизацию

Наиболее вероятный сценарий новой мобилизации

Сейчас кто только не говорит о том, что после выборов в Госдуму в России будет мобилизация: от Игоря Стрелкова до Бена Ходжеса.

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Я думаю, что такой сценарий вполне возможен. 20 сентября оканчиваются выборы, а 21 сентября исполнится ровно четыре года с момента указа Путина о предыдущей мобилизации. В России объявят не мобилизацию, а ротацию мобилизованных в 2022 году, приуроченную к четырехлетней годовщине их службы. Власть вообще пытается избегать этого слова. Объявление мобилизации стало бы ударом по престижу Путина, много раз заявлявшего, что ее не будет, а Россия и так побеждает.

Вместо мобилизации объявят ротацию. Скажут, что мобилизованные, которых призвали четыре года назад, уже отслужили свое, и по просьбе родственников их необходимо заменить.

Сколько сейчас осталось в строю из тех 300 000, кого призвали четыре года назад (тем более что некоторые перешли на контракт)? Думаю, несколько десятков тысяч. Вряд ли даже сто тысяч наберется.

Заявят, что их отпускают домой, проведут ротацию, а взамен мобилизуют новое пушечное мясо в армию. Вместо нескольких десятков тысяч (даже сотни, если да) мобилизуют уже несколько сотен тысяч человек, до полумиллиона. Но это подадут не как мобилизацию, а ротацию.

Думаю, что с пиаровской точки зрения это самый вероятный шаг Кремля.