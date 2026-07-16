Путин перестал быть партнером Си Цзиньпина и превратился в его вассала

То, что путинская Россия превращается в вассала китайского императора – давно не новость. Гораздо интереснее темпы этого преобразования. "Си Цзиньпин когда-то восхищался Владимиром Путиным. Теперь он им руководит", – пишет The Wall Street Journal. И для такого вывода есть основания.

Провал попытки убедить Китай построить вторую ветвь газопровода "Сила Сибири", по которой Москва рассчитывала перенаправить ранее поставлявшийся в Европу газ, стал лишь одним из проявлений политики Пекина. У Китая сегодня практически все рычаги влияния на Россию, однако становиться главным покупателем российского газа он совсем не собирается - это ему просто невыгодно.

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Есть и другие показательные признаки. К примеру, российские спецслужбы все чаще выявляют попытки китайского шпионажа среди чиновников среднего звена. Однако Москва предпочитает не разглашать эти случаи и даже не поднимать этот вопрос в диалоге с Пекином - слишком большие опасения испортить отношения.

Еще интереснее другое. По информации знающих китайских источников, за последний год Пекин использовал свое практически безраздельное влияние, чтобы добиться от Москвы серьезной уступки: Россия согласилась сделать китайский юань основной валютой будущего Банка развития Шанхайской организации сотрудничества, который должен финансировать проекты в Центральной Азии. Более десяти лет Москва сопротивлялась такому решению, опасаясь усиления китайского влияния в регионе. Теперь ей пришлось пересмотреть свою позицию.

Вероятно, правы те аналитики, которые говорят, что Си стремится превратить Россию в гигантский Пакистан – политически зависимое, экономически слабое, постоянно воюющее государство с огромным ядерным арсеналом. Это стало бы подлинным памятником политике Пекина, если бы не одно обстоятельство: этот памятник оплачивается украинской кровью. И - по крайней мере, пока - угрозой еще более масштабной войны в Европе.