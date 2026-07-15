Закон Линдси Грэма

На фоне неожиданной смерти сенатора Линдси Грэмма закон, который он продвигал практически весь последний год, если будет вскоре принят, точно будет называться не законом о новых санкциях, не законом о давлении на Россию, а законом Грэмма. И будет выглядеть как политическое завещание одного из самых неординарных американских политиков последних десятилетий.

Этот закон будет демонстрировать подход, который Грэм исповедовал с тех пор, как ему удалось установить близкие дружеские и профессиональные отношения с Дональдом Трампом. С одной стороны, он отражает позицию сенатора, который всегда считал, что с диктатурами нужно говорить на языке силы, потому что дипломатии они не понимают. Именно поэтому идея закона значительно ограничить энергетические возможности России и самое главное, создать серьезные проблемы для тех, кто продолжает покупать нефть у Кремля. Кроме того, он сохраняет политическую и дипломатическую инициативу за президентом. Именно Дональд Трамп будет решать, когда и как применять пошлины в страны, которые будут нарушать статьи этого закона.

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На первый взгляд это скорее декларация, чем реальная угроза. Разве президент Соединенных Штатов, по сути, уже не проиграл самую главную тарифную войну в своей жизни? Так почему же страны, являющиеся покупателями российской нефти, будут обращать внимание на новые угрозы введения пошлин?

Но само существование этого инструмента уже будет действовать как предвестник паралича. Одно дело – уже введены и запланированы пошлины, с которыми нужно бороться. Совсем другое — угрозу такие пошлины ввести. И ясное понимание того, в связи с чем ты можешь попасть в очередной раунд тарифной войны с Соединенными Штатами. Причина – закупка российской нефти. А это будет означать, что нефтеперерабатывающие предприятия стран глобального Юга будут неукоснительно избавляться от своих контактов и контрактов с Россией. В Индии это уже происходит без всякого закона Грэма. И принятие такого законопроекта только усугубит желание индийских нефтяников уменьшить свою зависимость от российского нефтяного рынка. Тем более что российская нефть никогда не была определяющей на индийском рынке — это был скорее премиальный продукт, позволявший закупать дешевую нефть, превращать ее в нефтепродукты и продавать уже на Запад за доллары и евро. Если такой возможности не будет, то и российская нефть в Индии особо не нужна. И так почти с каждой страной, за исключением Китая, для которого закупка российской нефти имеет еще и важный политический акцент. Но и здесь возникает вопрос: будет ли Пекин настаивать на этом акценте, если появятся реальные угрозы экономике?

Таким образом, эта схема должна только усугубить проблемы, которые будут складываться в следующие месяцы на российском нефтяном рынке. Если Украине и дальше удается наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, это увеличит количество нефти, которую Россия захочет продать на мировом рынке. И здесь важно, чтобы она не смогла эту нефть реализовать. А это будет означать, что придется неуклонно сокращать саму добычу нефти. Сейчас мы говорим о кризисе с топливом. Но к кризису нефтепереработки должен добавиться кризис нефтедобычи. Причем такова, чтобы Россия не могла восстановить свою нефтяную и нефтеперерабатывающую промышленность в течение следующих десятилетий.

На самом деле это и есть лучший путь к миру для человечества, а вовсе не какие-то переговоры и компромиссы. Россия без денег – страна, с которой можно иметь дело. Россия с деньгами – это опасный агрессор, угрожающий человечеству. Сенатор был одним из тех, кто прекрасно отдавал себе отчет в этой закономерности развития российского государства и общества.

Следовательно, Россию нужно лишить ее нефтеперерабатывающей промышленности путем ударов по российской инфраструктуре. Россию нужно лишить возможности продавать нефть — путем ударов по нефтяным портам и введения санкций для стран, продолжающих покупать этот опасный товар, или по крайней мере путем угрозы возможного введения пошлин для таких стран. Надо довести дело до сокращения, а там и до окончательного прекращения нефтедобычи в Российской Федерации. Следует заставить россиян заниматься проблемами собственной страны и ее интенсивного развития, а не решать проблемы экстенсивного развития России путем агрессии, войны, убийств, ограбления и насилия.

Это и есть закон Грэмма.