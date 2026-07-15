Москву не вдохновляет идея Ирана о совместной войне с США

Военная клика в Иране вокруг КСИР стала с 7 июля обстреливать в Ормузе торговые суда, чтобы избежать волны революции, ожидавшейся после завершения похорон Али Хаменеи 10 июля. Они не первые, кто прибегает к способу – избавиться от революции посредством войны, и даже не единственные в данный момент.

Завершение похорон неумолимо ставило три неудобных вопроса.

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Первый – почему Моджтаба Хаменеи не появился на похоронах отца? Объяснение его отсутствия требованиями безопасности выглядит неубедительно в условиях длящегося с 13 апреля перемирия. Тем более, после меморандума Пезешкиана и Трампа от 17 июня о взаимопонимании и начале двухмесячной подготовки для подписания долгого мира. Если Моджтаба не пришёл на похороны, то он или презренный трус, или скорее мёртв, чем жив, или находится не в Иране.

Этот вопрос тянет за собой вопросы – кто скрывается за фотографией Моджтабы и по какому праву управляет из-под неё Ираном? Сопутствующий вопрос: Иран – республика или наследственная монархия? Если монархия, то зачем свергали шаха? Третий вопрос, если войны нет с 13 апреля и страна переходит к миру, то надо сворачивать ограничения военного времени и переходить к давно назревшим реформам. Это означает, что КСИР и военные должны основательно подвинуться в пользу гражданских властей.

Естественно, у КСИР и генералитета нет не только желания поделиться властью, но и отвечать на эти и другие неудобные вопросы. Поэтому КСИР, чтобы ничего из этого не делать, обстрелял 7 июля три торговых судна, проходивших через Ормуз возле берега Омана. Обстрел был провокативный и формально предупредительный – выпушено по одному-два снаряда в каждое судно.

КСИР потребовал, чтобы все корабли проходили через пролив только возле берега Ирана, а не Омана, и за это платили ему. Тех, кто будет проходить у берега Омана, КСИР будет расстреливать. Можно ещё и топить, чтобы фарватер возле Омана стал физически непроходимым из-за скопления на дне кораблей. Но для этого надо стрелять долго и метко, и не одним-двумя снарядами. Естественно, что с таким методичным расстрелом кораблей никто не смирится, поэтому затея КСИР заполнить Ормуз утопленниками нереальна.

Попытка КСИР уговорить султана Омана тоже брать плату, за этим в последний день похорон летал Арагчи, глава МИД Ирана, провалилась. В Омане не захотели вступать в конфликт со всеми странами Залива. Если плату за проход с танкеров можно переложить на конечных потребителей нефти и газа в Азии и Европе, то за бытовые и другие товары, идущее в Залив, платить придётся самим его жителям. Поэтому в Омане решили, пусть персы нарываются на их неприязнь без нас. Рэкет по-ирански ни у кого поддержки не находит и вряд ли найдёт, поэтому затея КСИР с платой за проход малореальная.

США между 7 и 11 июля старались делать вид, что воспринимают эти выходки КСИР как временное недоразумение, и ограничивались лишь ударами по берегу Ирана. Трамп, когда вернулся из Турции, даже заявил, что ему звонили из Тегерана и говорили, что так больше делать не будут. Но так как после похорон КСИР не только не перестал требовать, чтобы все плавали исключительно возле Ирана и платили, но и расширил сферу обстрелов вплоть до Иордании, то у Трампа терпении иссякло, и он разрешил Пентагону поработать по целям в глубине Ирана.

В результате с 12 июля перестрелки активизировались, и их география даже вышла за пределы Залива. Правительство северного Йемена нанесло 13 июля авиаудар по взлётной полосе в городе Сана, столице хуситов, чтобы там не сел самолёт из Ирана, пролетевший без его разрешения через Йемен. Политбюро хуситов обвинило "преступный саудовский режим" в обстреле Саны, назвало это концом многолетнего перемирия, и заявило: самолёт с иранской делегаций благополучно приземлился.

В иранской хунте понимали, после четырёх месяцев перемирия и меморандума 17 июля она не сможет долго держать под контролем ситуацию в стране. В Иране может начаться новая волна революции и охота на КСИР. Особенно, если США возобновят блокаду портов Ирана и глубинные бомбардировки. Трамп эти ожидания хунты не обманул, при этом флот США до 15 июля продолжал осуществлять проводки торговых судов вдоль Омана.

Поэтому хунта загодя отправила делегацию к хуситам, чтобы оценить их возможности и готовность перекрыть пролив между Африкой и Аравией. КСИР не может опять свести войну к тому, что его бьют, экономика разваливается, а он собирает митинги одобрения ударов своих дронов и ракет где-то за пределами Ирана. КСИР играл в это в марте-апреле, но понял, что проиграл и подписал 13 апреля перемирие. Сейчас ему удалось отключить вопросы, почему Моджтаба не был на похоронах и кто скрывается за его фотографией, но КСИР не может уходить от них бесконечно. При этом у КСИР нет новой стратегии войны, а старая проигрышная.

У иранской хунты есть два выхода – начать вторжение куда-нибудь, чтобы сделать врага доступным для масс или найти союзников, которые будут воевать за неё, а пропагандисты будут рассказывать, что так мы скоро всех победим. Но хуситы союзник сомнительный и мелкий. Они отправили 13 июля шесть катеров неудачно взять на абордаж танкер в Баб-эль-Мандебском проливе, обстреляли ещё один и выпустили несколько ракет и дронов по городу в Саудовской Аравии в 100 км от границы. У них скромный военный потенциал и их военная активность может привести к окончательному решению "йеменского вопроса" по "саудовскому" сценарию.

Он предполагает силовое объединение северного и южного Йемена, в отличие от позиции ОАЭ, считающих, надо оставить всё как есть. Пусть будет как до 1990 г., когда северный "социалистический" Йемен объединился с южным "капиталистическим". На данный момент Саудиты согласны, с их объединением можно не спешить, но если хуситы начнут докучать, то принц Салман потратится на объединение. Хуситы это знают и после 28 февраля ничего кроме резолюций поддержки Ирану не слали, свой пролив не пытались перекрывать и лишь пару раз из приличия запускали ракеты по Израилю.

Ожидать, что хуситы сейчас резко возбудятся – не стоит. Им ещё надо посмотреть, как будет улетать домой делегация КСИР. Иранская хунта на хуситов надеется мало и делает ставку на возбуждение Москвы. В МИД Ирана объявили 13 июля, что готовят приезд Лаврова в Тегеран, но ещё не знают, когда это будет. Зато в иранских СМИ после похорон стали активно цитировать разных московских обозревателей.

В Москве пока поездку Лаврова в Иран не подтверждают и ведут себя осторожно. В кремле не так представляли себе третью мировую войну. Тем временем США и Турция делают два ассиметричных хода.

Первый, "Нью-Йорк Таймс" опубликовала 13 июля статью, где утверждается, Махмуд Ахмадинежад, президент Ирана в 2005-2013 гг., находится в Тегеране под домашним арестом, так как КСИР считает, его завербовал Моссад минимум в 2024 г. на встрече в Венгрии. Первое похоже на правду, второе – больше на фейк.

Ахмадинежад популярен в Иране, особенно среди глубоко религиозных людей, и политически активен после отставки. Он несколько раз пытался вновь баллотироваться в президенты, но получал отказы, так как уже дважды был им. Его охотно избрали бы рахбаром, но он даже не доктор богословия. Он реальная фигура, которая может поднять иранцев против коалиции КСИР с генералитетом. Поэтому с началом войны ему закрыли доступ в СМИ, но пара случаев его появления на улице привлекла их вниманием. Так что, версия о его домашнем аресте очень правдоподобна. КСИР не мог запретить ему прийти 6 июля на похороны Али Хаменеи, но давать интервью запретил. Слух о том, что он такой же еврей, как и Порошенко, в Иране был запущен ещё под выборы 2005 г. Теперь "Нью-Йорк Таймс" привлекла внимание к нему как к якобы агенту Моссад, и хунта не сможет долго оставлять это без комментариев к своему неудобство. Инспирировать самоубийство или несчастный случай с Ахмадинежадом для неё будет себе дороже.

Второй ход – это "утечка" в "Аксиос" 14 июля о том, что Трамп после саммита НАТО звонил Нетаньяху и требовал начать выводить войска из Ливана и Сирии и решение 11-ого Высшего уголовного суда Стамбула, появившееся 15 июля в СМИ. Это решение объявляет Нетаньяху и 34 израильских чиновника в геноциде жителей Газы, и Турция подала запрос в Интерпол об их задержании. Трамп и Эрдоган вновь лихо уводят из-под носа у Москвы и Тегерана палестинцев, сирийцев и ливанцев. Причём уводят однозначно. Ещё 9 июля Госдеп заявил, что на днях ожидает от Нетаньяху карты района Ливана, из которого тот в первую очередь выведет войска.

Если в Москве и Тегеране так озабочены судьбой палестинцев, то почему до сих пор не выписали ордера на арест Нетаньяху и не ищут его через Интерпол? Это притом, что в Гааге ордера на арест Нетаньяху и Галанта были выписаны 9 мая 2025 г., им запрещён въезд в несколько стран Европы, и к июлю 2026 г. Нетаньяху и три действующих члена его правительства находятся под следствием судов Гааги и Израиля. "Израильская военщина", столь любимая в Москве, когда Израиль отражал агрессию, бесследно исчезла, когда он превратил сектор Газа в самый большой концлагерь в истории и стал бомбить восставшую Сирию. В Тегеране тоже не порывались защищать сирийцев от бомб Нетаньяху и захвата им новых районов на Голанах.

Иранская хунта, затевая во время похорон маленькую дистанционную войну, чтобы отодвинуть революцию, вероятно, предполагала, что всегда сможет вернуться в сделку Пезешкиана с Трампом, ещё и получив право принуждать все корабли проплывать мимо неё и платить за такое сомнительное удовольствие. Но похоже, у неё не получится ни то, ни другое.

Её идея втянуть в войну РФ с США тоже выглядит химерно, так как Москве новый фронт в Иране сейчас точно ни к чему. Делиться с Ираном ракетами в Москве не хотят, самим очень нужны, а воевать в Иране до последнего бурята или башкира сложно, так как те закончились в Украине. Москву больше волнует, кому именно в НАТО принадлежит самолет разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 Artemis II, который не первый день летает в нейтральных водах над Чёрным морем и стрелять по нему нельзя. До него летал аналогичный Boeing E-3A Sentry, но с ним всё понятно – зарегистрирован на армию Люксембурга, без шуток.