Инвесторы снова запутались в украинской политике

Прошла неделя, а Ормузский пролив остается проливом Шредингера. Ракеты продолжают летать. Трамп продолжает писать злые посты об иранцах. Как ходят танкеры, точно никто сказать не может, тем более они это делают отключая транспондеры. В результате рынок нефти напряжен. И баррель брента снова торгуется выше 84 долларов. На 20% выше, чем пару недель назад, когда казалось, что здравый смысл победил. Но еще и не на уровне 100 долларов плюс. Что хоть чуть-чуть радует. Тем не менее, рынки снова направляюсь к историческим максимумам. Игнорируя проблемы в Затоке. Помогли данные по инфляции в США. Как оказалось, она резко упала. Как-то даже подозрительно резко. Отреагировав на падение цены на нефть. В результате спекулянты вдохновились и котировки на то, что ФРС в этом году повысит ставку, упали так же резко, как оценка перспектив сборной Франции или Англии во вторых таймах полуфинала чемпионата мира. А что может обрадовать спекулянта больше, чем перспектива дешевых денег. Здесь даже криптоптимисты проснулись и биткоин подтянулся к цифре в 64 тысячи за одну штуку неизвестно чего. Но, конечно, основные события происходили на рынке акций. Где рынок рос. Даже несмотря на распродажу акций полупроводников, к которым спекулянты немного остыли. Разве что Apple держится лучше других братьев по технологическому сектору. Возможно потому, что яблочная компания не так упорно вкладывает миллиарды долларов во все, что связано с искусственным интеллектом. Что выглядит как плюс в моменты сомнений рынка "А не надули ли мы пузырь". Компенсируется это финансовым сектором, который сейчас находится в хорошем настроении.

И вот индекс S&P500 снова достался почти историческим максимумам. Утро пятницы индекс S&P500 откроется на отметке 7533 пункта. А вот где оптимизм не разделяют – так это на рынке облигаций. Где доходность 30 летних американских облигаций стабильно остается выше 5%. Ссылая не очень оптимистичные сигналы макроэкономистам. Ведь понижение инфляции это хорошо. Но, во-первых, оно отражает событие, которое и так случилось и о котором все и так знали. Тем более с того времени шаткий мир успел немного поломаться. А во вторых не отменяет активный рост долга США. Увеличивать долговую нагрузку нравится Трампу даже больше, чем оскорблять кого-либо в соцсетях. И это напрягает тех, кто в эти долги привык инвестировать. Но пока проблем в привлечении денег у американского Минфина нет. В отличие от русского. Где рост цен на нефть не помогает привлекать деньги на внутреннем рынке по тем ставкам, по которым хочет Минфин. И вот уже почти месяц паузы, точно затянувшейся гораздо дольше, чем у больших театральных актрис. А вот где паузы нет, так это на русском рынке акций. Там продолжается поиск дна или попытки докопаться до Австралии. Может обойти санкции. И даже в рублях котировки уже упали ко дну 2008 года, особенно здесь старался Газпром, чьи акции достигли исторического минимума на фоне информации, что китайцы согласились покупать дополнительный российский газ только тогда, когда компания будет продавать его себе в убыток. Похоже, падение продолжается уже 18 недель подряд. Сигнализируя, что с настроениями в Москве однажды не очень.

Главные истории дня

Украинский рынок еврооблигаций в начале недели продолжил свой триумфальный рост. Обновляя максимумы с 2022 года. Но к концу недели покупатели устали. И взяли паузу, что привело к определенному проседанию котировок. Кроме внешних причин, связанных с колебаниями глобальных рынков и летнего затишья, добавилась новая украинская традиция. Стрелять в июле себе в ноги. Или даже в голову. Сначала это была новость об отставке Кабмина. Причины которой внешние инвесторы также не смогли понять, как и украинские аналитики. Да и как те, кого отправили в отставку. А рынок не любит когда уходит в отставку правительство, не делавшее ничего плохого инвесторам. Да и в принципе ничего плохого не делал. Это всегда неопределенность, даже при назначении качественного нового руководителя. И к новому главе украинского правительства у инвесторов вопросов нет, скорее, наоборот. Тем более как раз на этой неделе формально завершилась реструктуризация еврооблигаций Нафтогаза, которая понравилась рынку. Но вот эта проклятая неопределенность раздражает. Тем более что основные претензии к правительству фокусировались на популизме, инициатором которого был тот, кто внезапно решил отправить правительство в отставку. Так что инвесторы вновь запутались в украинской политике.

А потом еще и новый картонный Майдан. Новая июльская традиция молодого протеста, пришедшего на смену суровому зимнему Майдану. Возникший из-за попыток отправить в отставку министра обороны, с именем которого многие связывают последние положительные изменения, как на фронте, так и вокруг него. Здесь еще и конспирология добавилась, ведь многие начали подозревать, что вся отставка правительства затевалась для того, чтобы отправить куда-то подальше Федорова. Который имеет наибольший грех в новейшей украинской политике. Он стал популярен. Конечно, эта история сделала его еще более популярным и вынесла на первый план любых следующих выборов, если бы они не состоялись. И не нашлось важного издания в Нью-Йорке или Лондоне, которое бы не написало об этом попытке выстрелить себе в и так уже не раз простреленную ногу. Но в воскресенье это было еще не так очевидно. По крайней мере, для тех, кто решение принимал. И вот новый Майдан в Киеве во время войны тоже напряг инвесторов. В результате со среды котировки начали проседать и в результате по итогу за неделю цены особо не изменились. На внутреннем рынке все спокойнее. Украинские финансисты в курсе, что украинский Майдан – самый ответственный протест в мире. И не превратит Киев в Париж. Хотя на этот раз меньше шансов на успех, ведь будет проходить без внешнего давления.

В результате курс валют оставался стабильным и утро пятницы гривна на межбанке стоит 44,65 гривен за доллар. Уличный курс не сильно отличается от официального. Что уникальная история для черного рынка. Как и с украинскими протестами. На фоне стабильности гривни некоторые городские сумасшедшие начали рассказывать, что новая купюра в 2000 гривен может спровоцировать обвал курса и скачок инфляции. Как будто это зеркало виновато в том, что тот, кто там отображается утром, выглядит не очень после вечернего сабантую. А появление новой купюры, это, конечно, просто результат уже произошедшей девальвации и инфляции. А вот откуда могут прийти плохие новости для украинской экономики и теоретически для курса гривны – это с юга. Пока все в восторге сочли количество сожженных российских кораблей в Азовском море, а эта картинка не может не радовать, россияне усилили свои удары по портам Одессы. В результате поставив под вопрос экспорт как аграрной продукции, так и не только. Если эта ситуация затянется, то и в годовом исчислении это может стоить нам 0,4% ВВП. Радует украинских аграриев только тот факт, что проблемы с украинским и российским экспортом уже подтолкнули мировые цены. Хотя, конечно, украинские аграрии разве что в ночных кошмарах могут видеть необходимость снова путешествовать по Польше и встречать там польских фермеров, особенно любящих слушать польские исторические подкасты.