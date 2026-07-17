Чому Путін готує масштабну мобілізацію

Найбільш ймовірний сценарій нової мобілізації

Зараз хто тільки не говорить про те, що після виборів до Держдуми в Росії буде мобілізація: від Ігоря Стрелкова до Бена Ходжеса.

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Я думаю, що такий сценарій цілком можливий. 20 вересня закінчуються вибори, а 21 вересня виповниться рівно чотири роки з моменту указу Путіна про попередню мобілізацію. У Росії оголосять не мобілізацію, а ротацію мобілізованих у 2022 році, приурочену до чотирирічної річниці їхньої служби. Влада взагалі намагається уникати цього слова. Оголошення мобілізації стало б ударом по престижу Путіна, який багато разів заявляв, що її не буде, а Росія й так перемагає.

Замість мобілізації оголосять ротацію. Скажуть, що мобілізовані, яких призвали чотири роки тому, вже відслужили своє, і на прохання родичів їх необхідно замінити.

Скільки зараз залишилося в строю з тих 300 000, кого призвали чотири роки тому (тим більше, що деякі перейшли на контракт)? Гадаю, кілька десятків тисяч. Навряд чи навіть сто тисяч набереться.

Заявлять, що їх відпускають додому, проведуть ротацію, а на заміну мобілізують нове гарматне м’ясо до армії. Замість кількох десятків тисяч (навіть сотні, якщо так) мобілізують уже кілька сотень тисяч людей, до півмільйона. Але це подадуть не як мобілізацію, а як ротацію.

Гадаю, що з піарівської точки зору це найімовірніший крок Кремля.