Избиратели, которые в свое время голосовали за Самопомощь и Голос теперь нашли своего лидера

Рождение Самопомощи 3.0

Премьериада 2026 года, кроме всего прочего, изменит политический ландшафт страны. Условные 10% избирателей, в свое время голосовавших за Самопомощь и Голос, теперь нашли своего лидера. И им стал Михаил Федоров

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До вчерашнего дня избиратель условной Самопомощи 3.0 был рассеян между несколькими политическими проектами и искал себя там. Политические заявления Михаила Федорова дают этому избирателю потенциального лидера вокруг которого объединятся политики и эксперты, прежде всего, так называемых антикоррупционных тусовок и крутящиеся вокруг медиа Томаша Фиалы. Сюда же попытаются подтянуться и другие. Здесь, между прочим, стоит обратить внимание на политическую чуйку мэра Львова Андрея Садового, посетившего митинг поддержки Федорова. До последнего времени политический рейтинг условной партии "Действие" колебался в районе 2%. Через пару недель мы увидим на сколько он вырос (социологию сейчас проводить нет смысла, потому что она даст очень искривленную картину, хотя я уверен, сейчас мы можем столкнуться с "войной рейтингов").

Думаю, к началу сентября рейтинг условной партии Федорова поднимется до 4-7%. А дальше все будет зависеть от двух вещей: от того, что будет делать Федоров и его команда и от того, как будут открываться уголовные производства и каким будет их медийное сопровождение.

3. Пока стоит отметить, что избиратель условной Самопомощи очень сложен. Это преимущественно люди, которые хотят, чтобы все были святее папы Римского и считают себя несколько умнее всех остальных. Это, между прочим, одна из причин, почему они никак не могут выйти за пределы 10%. Лидеры этих партий всегда становились заложниками избирательного ядра этих же партий.

4. Ну и самое главное: никаких выборов в ближайшее время не будет.