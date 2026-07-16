Правительства Корецкого еще нет, но у него уже есть пять проблем

Правительства еще нет, а у него уже есть несколько болезней, которые можно назвать хроническими.

1. Пиар. Как бы это странно ни было, но я во главу угла поставлю пиар. Смена правительства мотивировалась тем, что Корецкий именно тот, кто спасет нас зимой. К сожалению, это неправда. До отопительного сезона осталось три месяца. Все решения так или иначе приняты. Можно как максимум внести менеджерские коррективы. Но кардинально – все, что у нас будет зимой, это будут прежде всего заслуги или провалы Шмыгаля, который до сих пор отвечал за прохождение зимы. Но главное не это. Если будет повторение в прошлом году с обстрелами энергетики – будут глобальные проблемы. Кто бы ни был премьером.

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2. Отсутствие программы – это также, отчасти, составляющая пиара. Какой-либо магистральной идеи под которую создается это правительство не существует. В этом случае стоило бы говорить о наборе идей, где каждое министерство готовит 1-2 программы, которые они реализуют за год. Но первого, как я говорил нет, а второго, мы увидим не раньше чем через пару месяцев в виде программы деятельности правительства. И что там будет сейчас, можно только догадываться.

3. Главной болевой точкой будет Минобороны. И дело здесь не только и столько в фигуре Михаила Федорова, сколько в фигуре Клименко. Если бы вместо Федорова был предложен любой авторитетный военный, все бы пошло совсем по другому сценарию. Хотя до голосования еще несколько часов. Может что-то изменится.

4. Невидимая рука Ермака. За странным стечением обстоятельств из правительства ушли все те, кто был оппонентом Ермака, или те, кто его, как он считает, предал. Фактор Ермака, которого там может и нет или он минимальный, еще будет играть свою важную роль.

5. Смена правительства – это выпуск пары в обществе. Неподготовленная или неудачная смена правительства сразу загоняет это же правительство в негативное информационное поле. Даже если это правительство ничего не сделало