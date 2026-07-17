Справедливый мир для Украины с экономическими гарантиями в постпутинскую эпоху

Политэкономическое моделирование – очень сложная штука для Facebook. Впрочем, если отключить детальный анализ и предоставить только результаты, то можно увидеть новые мирные цели для Украины.

Российский диктатор пытается уничтожить Украину, поскольку в текущей ситуации долгий и гарантированный мир может произойти только на позорных для России условиях. Впрочем, когда-нибудь этого путина не станет, и пост-путинская эпоха в Европе должна строиться в интересах справедливого и долгосрочного мира. И это не только интересы Украины, это интересы всех стран Европы, которые сейчас вынуждены наращивать военные бюджеты, вычитая средства из других сфер.

Главные истории дня

В России уже сделали попытку навязать свою повестку дня Европе из-за статьи малоизвестного российского олигарха в журнале The Economist. Идея статьи поняла: "мир-мир, но оккупированные с 2014 года территории Украины никто не отдает, а санкции G-7 просто испаряются".

В сценарии уже не такого и далекого будущего нужно исходить из того, что Россия уже сейчас сильно ослаблена и для реанимации своей экономики требует возвращения на европейские рынки не меньше, чем Украина нуждается в завершении войны.

Если путинская команда заиграется в войну, то вполне возможно, что Украине предложить союзникам план трансформации российской федерации (рф) в российскую конфедерацию (рк). Риски распада России сейчас очень высоки, высоки как никогда.

Впрочем, перейдем к экономическим гарантиям мира:

1. С России снимают все санкции после того как она отходит на границы 1991 года. Согласитесь, что вернуться в Европу и в целом в цивилизованный мир с крадеными землями нельзя, их нужно оставить на входе настоящему владельцу.

2. Украина получает монополию на транспортировку газа и нефти (трубопроводом) из России в ЕС. 50% работы здесь уже сделано – Северного потока уже нет, трубопроводы через Беларусь уже заблокированы, осталось договориться с Турцией, чтобы эта страна прикрутила транзит на Юг Европы. Уверен, что Турция согласится на компенсационные механизмы, как и страны Юга Европы, чтобы получать российский газ через Украину.

3. Россия поставляет газ в Европу с пост-оплатой раз в квартал за уже поставленный газ.

4. В случае начала войны работа трубопроводного транспорта прекращается автоматически, а оплата за уже потребленный Европой газ не производится.

К этой модели можно добавить налог на восстановление Украины, который будет платить РФ вместе с платой за транзит, и компенсационные выплаты Турции, которая, конечно, потеряет часть газового транзита.

Дополнительно РФ можно удерживать от войны соглашением о размещении валютных резервов ЦБР. После заключения мирового соглашения резервы не будут разморожены в полной мере, но ЦБР сможет по ним получать доход. По факту, это будет также "вкладом" страны-агрессора в мирный процесс, что-то вроде залога, который можно разблокировать только когда восстановится доверие Европы к тому, что сейчас называется РФ.

Пойдет ли Россия на этот нулевой вариант сейчас? Думаю, нет. Украине и партнерам нужно очень сильно поработать, чтобы подвести РФ к таким условиям, но для начала эти условия должны стать политэкономической целью завершения войны.